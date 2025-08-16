Điều tra hai vụ tai nạn nghiêm trọng trong đêm ở TP HCM

Ngày 16-8, Công an TP HCM đang điều tra nguyên nhân 2 vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Hiện trường vụ tai nạn ở xã Bà điểm.

Tối 15-8, nam sinh viên H. (năm 4) chạy xe máy trên đường Phan Văn Hớn, hướng từ Ngã ba Giồng đi Bà Điểm. Khi đến đoạn gần cầu Bà Mẫn, thuộc xã Bà Điểm, thì xảy ra va chạm với xe ben chưa rõ biển số.

Tai nạn khiến nam sinh ngã xuống đường, bị xe ben kéo lê một đoạn, tử vong tại chỗ.

Đến rạng sáng 16-8, một tai nạn liên hoàn xảy ra trên cầu vượt Ngã Tư Ga, làm 3 người bị thương.

Cụ thể, lúc hơn 0 giờ cùng ngày, nhiều phương tiện lưu thông qua cầu vượt Ngã Tư Ga, hướng từ quận Gò Vấp cũ đi quận 12 (thuộc phường An Phú Đông). Lúc này bất ngờ 1 người đàn ông chạy ngược chiều đã tông trực diện 1 xe máy do nam tài xế công nghệ cầm lái.

Tai nạn liên hoàn trên cầu vượt Ngã Tư Ga.

Cả hai sau đó ngã xuống đường. Lúc này, một xe máy khác do không thắng kịp, cũng tông tiếp vào.

Va chạm mạnh khiến 3 xe máy hư hỏng, 3 người bị thương.