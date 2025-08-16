Vùng áp thấp giữa Biển Đông gây gió giật cấp 7-8, dự báo mạnh lên áp thấp nhiệt đới

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hiện nay (16-8), vùng áp thấp trên khu vực giữa Biển Đông lúc 1 giờ có vị trí ở vào khoảng 13,5-14,5 độ vĩ Bắc; 112,5-113,5 độ kinh Đông.
Trước tác động của vùng áp thấp, đặc khu Lý Sơn có gió giật cấp 7, trạm Huyền Trân đã có gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 8-9.
Dự báo vùng áp thấp trên khu vực giữa Biển Đông di chuyển chậm theo hướng Bắc Tây Bắc và có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.
Ngày và đêm 16-8, vùng biển ảnh hưởng từ Khánh Hoà đến TP HCM khu vực Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng cao 2-3,5 m; Phía Bắc của khu vực Bắc Biển Đông gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng cao 2 - 3,5 m; Khu vực giữa Biển đông, gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng cao 2-3,5 m.
Ngoài ra, ở vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan, khu vực bắc, giữa và nam Biển Đông (bao gồm các đặc khu Hoàng Sa và Trường Sa) có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh và sóng biển cao trên 3,5 m
"Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trên các khu vực trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của lốc xoáy, gió mạnh và sóng lớn" – Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo.
Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cũng dự báo từ ngày và đêm 16-8, khu vực Đông Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, lượng mưa phổ biến từ 70-150 mm, có nơi trên 300 mm; cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ phổ biến từ 50-100 mm, có nơi trên 200 mm.
Từ ngày 17-8 đến đêm ngày 18-8, phía Đông Bắc Bộ, khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có mưa phổ biến từ 50-120 mm, cục bộ có nơi trên 300 mm; có thể xuất hiện mưa cục bộ với cường suất lớn trên 100 mm trong 3 giờ.
Bộ Nông nghiệp và Môi trường yêu cầu các địa phương theo dõi chặt chẽ bản tin dự báo, cảnh báo về mưa lớn, nguy cơ lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất và thông tin kịp thời, đầy đủ cho các cấp chính quyền cơ sở và người dân để chủ động phòng tránh.
Triển khai lực lượng xung kích kiểm tra, rà soát các khu dân cư ven sông, suối, khu vực thấp trũng, có nguy cơ xảy ra ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất để chủ động khơi thông dòng chảy những nơi bị tắc, nghẽn; tổ chức di dời, sơ tán người dân đến nơi an toàn, nhất là những khu vực đã xảy ra mưa lớn những ngày vừa qua.