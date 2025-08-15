Năm nay không khí lạnh có thể đến sớm, cao điểm mưa bão tập trung tháng 10-11

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết, năm nay, không khí lạnh hoạt động sớm và mạnh dần từ khoảng tháng 10/2025. Cao điểm mùa bão và mưa lớn tập trung vào giai đoạn cuối năm tại khu vực từ Thanh Hóa đến Huế và các tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ, đặc biệt vào khoảng tháng 10 và tháng 11/2025.

Theo đó, hiện tại, ENSO trong điều kiện trung tính. Dự báo, từ tháng 9-11/2025, ENSO khả năng duy trì trạng thái trung tính với xác suất 60-70%.

Nắng nóng diện rộng khả năng chấm dứt tại Bắc Bộ từ tháng 9 và xu hướng giảm dần ở khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, duyên hải Nam Trung Bộ.

Dự báo không khí lạnh hoạt động mạnh dần từ tháng 10/2025. (Ảnh minh hoạ: Đắc Huy)

Trong 3 tháng này, nhiệt độ trên cả nước phổ biến xấp xỉ trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Riêng tháng 11, đồng bằng Bắc Bộ, các tỉnh từ Thanh Hoá-Huế, nhiệt độ trung bình xu hướng thấp hơn 0,5-1°C.

Các đợt mưa vừa, mưa to có thể xuất hiện trên cả nước, trong đó, tập trung tại Bắc Bộ trong tháng 9 và Trung Bộ trong tháng 10-11/2025.

So với trung bình nhiều năm, tổng lượng mưa ở Đông Bắc Bộ, Thanh Hóa đến Quảng Ngãi trong tháng 9 và tháng 10 xu hướng cao hơn 10-30%; Tây Bắc Bộ thiếu hụt 5-10% trong tháng 10; các khu vực khác phổ biến xấp xỉ.

Sang tháng 11/2025, tổng lượng mưa ở các địa phương từ Nghệ An đến Lâm Đồng cao hơn từ 10-25%, các nơi khác ở ngưỡng xấp xỉ.

Cũng trong 3 tháng, từ tháng 9-11/2025, bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động trên Biển Đông, ảnh hưởng đến nước ta khả năng cao hơn trung bình nhiều năm (trung bình nhiều năm trên Biển Đông là 5,9 cơn, đổ bộ vào đất liền 2,9 cơn).

"Cần lưu ý những cơn bão và áp thấp nhiệt đới xuất hiện ngay trên Biển Đông. Thời kỳ này, trên cả nước tiếp tục xảy ra các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như dông, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh", cơ quan khí tượng thông tin.

Dự báo xa hơn, từ tháng 12/2025-2/2026, hiện tượng ENSO vẫn có khả năng duy trì ở trạng thái trung tính và nghiêng về pha lạnh, nhưng chưa đạt trạng thái La Nina. Bão, áp thấp nhiệt đới hoạt động trên Biển Đông và ảnh hưởng đến nước ta có thể xấp xỉ nhiều năm.

Trong thời gian này, không khí lạnh tiếp tục gia tăng cường độ và tần suất. Rét đậm, rét hại khả năng xuất hiện ở mức xấp xỉ trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Trong tháng 12/2025, khả năng xảy ra những đợt mưa vừa, mưa to tại khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, Khánh Hòa và phía Đông các tỉnh Gia Lai đến Lâm Đồng. Dông, lốc, sét, gió giật mạnh vẫn có thể xảy ra.

Cũng trong tháng cuối của năm 2025, tổng lượng mưa ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Nghệ An phổ biến 30-80mm, các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Huế và duyên hải Nam Trung Bộ 200-400mm, có nơi cao hơn 500mm.