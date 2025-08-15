Dự báo thời tiết cả nước dịp Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9

Dự báo thời tiết cả nước kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9

Theo đó, giai đoạn từ 20-31/8, Bắc Bộ nhiều ngày mưa dông, nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 31-34°C và rất ít khả năng xảy ra nắng nóng trên diện rộng.

Tại Trung Bộ, từ 20-25/8 sẽ xuất hiện mưa, mưa rào và dông, ít khả năng có nắng nóng. Từ 26-31/8, khu vực này mưa dông, tập trung về chiều và tối, ngày trời nắng, nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến dưới 35°C và chưa có dấu hiệu của nắng nóng diện rộng.

Dịp Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, thời tiết cả nước tương đối thuận lợi. (Ảnh minh hoạ: Ngọc Nhi)

Trong thời kỳ dự báo, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ nhiều ngày mưa dông, tập trung về chiều và tối. Nhiệt độ cao nhất trong ngày ở cao nguyên Trung Bộ dao động 29-32°C, Nam Bộ 32-34°C.

Từ 1-5/9, Bắc Bộ và Trung Bộ phổ biến ít mưa, ngày trời nắng, trong đó, Trung Bộ có thể xảy ra nắng nóng . Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ ban ngày trời nắng, chiều và tối mưa rào và dông.

Ngoài ra, theo cảnh báo của cơ quan khí tượng, từ nay đến cuối tháng 8/2025, Bắc Bộ và Trung Bộ có mưa dông, khả năng xuất hiện mưa vừa, có nơi mưa to kèm theo nguy cơ xảy ra lũ quét và trượt lở đất. Trên các khu vực biển có gió mạnh, có thể hình thành và xuất hiện áp thấp nhiệt đới.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong chiều tối và đêm 15/8, ngày 16/8/2025

TP Hà Nội mưa vừa, mưa to và rải rác dông, cục bộ mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-25°C. Nhiệt độ cao nhất 29-31°C.

Tây Bắc Bộ mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to đến rất to. Trong đó, Lào Cai mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-25°C. Nhiệt độ cao nhất 27-30°C.

Đông Bắc Bộ mưa vừa, mưa to và rải rác dông, cục bộ mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25°C. Nhiệt độ cao nhất 28-31°C.

Thanh Hóa đến Huế mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to đến rất to. Thanh Hóa, Nghệ An mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C. Nhiệt độ cao nhất 30-33°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to đến rất to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông dự báo xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C.

Cao nguyên Trung Bộ mưa vừa, mưa to và rải rác dông, cục bộ mưa rất to, mưa tập trung vào chiều và đêm. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông cảnh báo lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22°C. Nhiệt độ cao nhất 27-30°C, có nơi trên 30°C.

Nam Bộ mưa vừa, mưa to và rải rác dông, cục bộ mưa rất to, mưa tập trung vào chiều và đêm. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C. Nhiệt độ cao nhất 29-32°C, có nơi trên 32°C.

TP.HCM mưa vừa, mưa to và rải rác dông, cục bộ mưa rất to, mưa tập trung vào chiều và đêm. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26°C. Nhiệt độ cao nhất 30-32°C.