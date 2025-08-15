Lịch sơ duyệt, tổng duyệt và lịch trình chi tiết lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 tại Hà Nội

Ngày 2/9 tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội sẽ tổ chức Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

