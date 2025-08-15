Người giao đá bị 2 đối tượng lạ đánh, chửi bới: "Lần sau mà thấy xe mày thì tao chôn sống”

Vừa được chia sẻ trên mạng xã hội, đoạn camera an ninh ghi lại cảnh một người đàn ông giao đá bị 2 đối tượng lạ mặt tấn công nhanh chóng thu hút sự quan tâm theo dõi, bình luận của dân mạng. Theo nội dung đoạn clip, sự việc xảy ra vào khoảng 9 giờ 9 phút sáng ngày 12/8 trước cửa hàng tạp hoá nằm trên địa bàn xã Kdang (Gia Lai).

Thời điểm này, anh D.P.L (SN 2001, trú tại phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai) đang đi giao nước đá thì bị hai đối tượng lạ mắt tiến tới chửi bới và đe doạ. Một người còn xông vào đấm anh L. liên tục vào vùng mặt. Chưa dừng lại, sau khi hành hung xong, đối tượng còn dằn mặt anh L.: “Lần sau tao mà thấy xe mày thì tao chôn sống”. Sau khi xảy ra vụ việc, anh L. đã đến Công an xã Kdang trình báo.

Đươc biết, gia đình anh L. có cơ sở nước đá kinh doanh nhiều năm. Mỗi khi khách hàng liên hệ, anh mới mang đá xuống các xã giao. Anh L. còn cho biết, thời gian qua mình liên tục bị những người lạ mặt chặn xe hoặc có những hành vi khiêu thích, cắt đầu xe trên đường. Những người này còn hăm doạ cửa hàng tạp hoá dừng lấy đá của anh L.

Thông tin bên PLO, Công an xã Kdang bước đầu xác định được hai người có hành vi hành hung anh L. là Hồ Tuấn Kiệt (23 tuổi, trú tại xã Đăk Đoa, Gia Lai) và Hà Lê Anh Vũ (17 tuổi, trú tại phường An Phú, tỉnh Gia Lai). Cả hai người này đều là nhân viên của cơ sở sản xuất đá tinh khiết Huy Hùng ở xã Đăk Đoa.

Kiệt và Vũ thừa nhận đã đe dọa anh L., còn riêng Kiệt đánh, gây thương tích đối với anh L. Hiện, Công an xã Kdang đã lập hồ sơ xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.