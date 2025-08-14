Truy tố nhóm đánh ghen nhầm gây thương tích 26% cho người khác

Viện KSND TPHCM vừa ban hành cáo trạng truy tố các bị can Dương Thị Hằng (25 tuổi), Phan Thị Quế Chi (30 tuổi), Nguyễn Lê Tuấn Anh (27 tuổi), Vy Liêm Quân (35 tuổi), Phạm Duy Lộc (37 tuổi), Nguyễn Thiên Ân (30 tuổi) và Hồ Thị Kim Nhi cùng về tội "Giết người".

Đây là nhóm bị can đánh ghen nhầm người xảy ra trên địa bàn TPHCM hồi tháng 6/2023 khiến nữ nạn nhân bị thương tích.

Theo điều tra, biết chị Đinh Thị Như Ý có quan hệ tình cảm với anh Trần Quốc Hưng, ngày 11/6/2023, Phan Thị Quế Chi sử dụng tài khoản “Mẫn Nhi” của Chi trên Facebook nhắn tin cho Ý nói rằng Chi là người yêu cũ của Hưng. Sau đó 2 bên xảy ra mâu thuẫn.

Từ ngày 15/6/2023 đến ngày 19/6/2023, chị Ý bị Lộc, Hằng (bạn của Chi) nhắn tin chửi bới nên đễ nhờ Nguyễn Thị Hồng K. giúp giải quyết. Sau đó Ý hẹn Chi, Lộc và Hằng tại nhà chị K. ở quận Gò Vấp.

Sáng ngày 20/6/2023, nhóm của Chi mang theo hung khí đến nhà chị K.. Tại nhà chị K. lúc này, ngoài chị K. còn có chị H. và anh G..

Một người trong nhóm của Chi hỏi có Ý ở đây không thì chị H. nói không có ai tên Ý và không biết Ý là ai. Hằng bất ngờ cầm dao xông đến đâm trúng vùng hố thượng đòn phải của chị H., chị H. bị thương đi vào trong nhà ngồi xuống ghế gỗ và ngất xỉu ngã gục mặt xuống bàn…

Anh G., chị K. vào can ngăn và cũng bị nhóm người trên lao vào đánh .

Gây án xong, cả nhóm tẩu thoát khỏi hiện trường. Chị H., chị K. được đưa đến Bệnh viện 175 cấp cứu. Anh G. đến công an trình báo sự việc.

Cả nhóm sau đó người bị bắt khẩn cấp, người đến công an đầu thú. Kết quả giám định chị H. mang thương tích 26%.