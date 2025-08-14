Công an Hà Nội thông báo: Từ 17h ngày 21/8 toàn bộ các phương tiện chú ý

Công an TP Hà Nội tối 13/8 vừa có thông báo phân luồng giao thông phục vụ các hoạt động Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Theo đó, ngoài ngày chính lễ kỷ niệm, diễu binh diễu hành 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh (A80) 2/9, Ban tổ chức tiến hành Tổng hợp luyện lần 1 từ 20h ngày 21/8; Tổng hợp luyện lần 2 từ 20h ngày 24/8; Sơ duyệt từ 20h ngày 27/8 và Tổng duyệt từ 6h30 ngày 30/8.

Thời gian cấm đường

Lịch phân luồng giao thông toàn bộ các phương tiện

Thời gian cấm đường: Từ 17h ngày 21/8 đến 3h ngày 22/8; Từ 17h ngày 24/8 đến 3h ngày 25/8; Từ 17h ngày 27/8 đến 3h ngày 28/8; Từ 18h ngày 29/8 đến 15h ngày 30/8; Từ 18h ngày 1/9 đến 15h ngày 2/9.

Các tuyến đường cấm toàn bộ các phương tiện (trừ các xe có phù hiệu bảo vệ, xe phục vụ Lễ kỷ niệm): Hoàng Hoa Thám, Thụy Khuê (từ Hùng Vương đến Văn Cao), Mai Xuân Thưởng, Quán Thánh, Phan Đình Phùng, Hùng Vương, Thanh Niên, Hoàng Văn Thụ, Độc Lập, Điện Biên Phủ, Bà Huyện Thanh Quan, Chùa Một Cột, Lê Hồng Phong, Ông Ích Khiêm, Ngọc Hà, Bắc Sơn, Tôn Thất Đàm, Nguyễn Cảnh Chân, Hoàng Diệu, Nguyễn Tri Phương, Chu Văn An, Tôn Đức Thắng, Cát Linh, Trịnh Hoài Đức, Hàng Cháo, Trần Phú, Sơn Tây, Kim Mã, Liễu Giai, Văn Cao, Nghi Tàm, Yên Phụ, Cửa Bắc, Đội Cấn, Dốc La-Pho, Nguyễn Thái Học, Lê Duẩn, Trần Nhân Tông (từ Lê Duẩn đến Quang Trung), Tràng Thi, Hàng Khay, Tràng Tiền, Cổ Tân, Phan Chu Trinh (từ Hai Bà Trưng đến Tràng Tiền); Lê Thánh Tông, Tông Đản (từ Lý Đạo Thành đến Tràng Tiền), Trần Quang Khải, Trần Khánh Dư, Quang Trung (từ Lý Thường Kiệt đến Tràng Thi), Lý Thái Tổ, Nguyễn Hữu Huân, Ngô Quyền (từ Quảng trường ngân hàng Nhà nước đến Tràng Tiền), Giảng Võ, Láng Hạ, Láng (từ Láng Hạ đến Trần Duy Hưng).

Các tuyến đường được tạm cấm phương tiện lưu thông

Cũng trong thời gian trên, Công an Hà Nội sẽ tổ chức tạm cấm phương tiện lưu thông trên các tuyến đường phía bên trong vành đai 1, trừ xe có phù hiệu bảo vệ, xe phục vụ lễ kỷ niệm, xe được quyền ưu tiên, xe thực hiện công vụ, xe buýt, xe thu gom rác, xe khắc phục sự cố.

Các tuyến đường trong khu vực từ vành đai 1 đến vành đai 2 sẽ tạm cấm ôtô tải có khối lượng từ 1,5 tấn trở lên, ôtô chở khách từ 16 chỗ trở lên.

Ngoài ra, một số tuyến đường trong khu vực từ vành đai 2 đến vành đai 3 sẽ hạn chế lưu thông đối với ôtô kinh doanh vận tải hành khách dưới 16 chỗ, ôtô cá nhân, xe môtô.

Các tuyến đường hạn chế lưu thông

Ngoài các tuyến đường cấm và tạm cấm, công an cũng khuyến nghị người tham gia giao thông hạn chế lưu thông ở một số tuyến đường từ vành đai 3 hướng ra ngoại thành, gồm: quốc lộ 32, Cầu Diễn, Hồ Tùng Mậu, Lê Đức Thọ, Lê Quang Đạo, đại lộ Thăng Long, đường Làng Văn hóa, quốc lộ 21A, đường Hồ Chí Minh, quốc lộ 6, Quang Trung, Trần Phú, Nguyễn Trãi, tỉnh lộ 419, tỉnh lộ 429, Võ Nguyên Giáp, quốc lộ 18.

Hà Nội cấm nhiều tuyến đường để phục vụ sự kiện A80 - Ảnh minh hoạ: VGP

Phương án tổ chức hướng đi đối với các phương tiện trong thời gian cấm, tạm cấm

Các xe ô tô trong diện tạm cấm từ Quốc lộ 5, cao tốc Hà Nội - Bắc Giang, cao tốc Hà Nội - Hải Phòng đi cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình di chuyển qua cầu Thanh Trì → Vành đai III trên cao → nút giao Đỗ Mười → cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình.

Xe từ các tỉnh phía Đông (Hải Phòng, Hưng Yên, Bắc Ninh,...) đi các tỉnh phía Bắc, Tây, Tây Bắc (Phú Thọ, Thái Nguyên, Tuyên Quang...) di chuyển theo tuyến: cầu Phù Đổng → cầu Thanh Trì → Vành đai III trên cao → cầu Thăng Long → Võ Văn Kiệt...; hoặc từ Quốc lộ 5 → Nguyễn Đức Thuận → đường dẫn cầu Thanh Trì → cầu Phù Đổng → cao tốc Hà Nội - Bắc Giang → cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên đi tỉnh Phú Thọ, Thái Nguyên, Tuyên Quang... và ngược lại.

Xe từ các tỉnh phía Bắc (Thái Nguyên, Tuyên Quang, Phú Thọ...) đi các tỉnh phía Nam (Ninh Bình, Thanh Hóa...) di chuyển theo tuyến: Quốc lộ 2 → Võ Văn Kiệt → cầu Thăng Long → Vành đai III trên cao → nút giao Đỗ Mười → cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình.

Xe ô tô tải có khối lượng toàn bộ theo thiết kế từ 10 tấn trở lên di chuyển trên tuyến đường Vành đai III trên cao hạn chế di chuyển xuống các vị trí nút giao trên tuyến đường Phạm Văn Đồng, Phạm Hùng, Khuất Duy Tiến, Nguyễn Xiển và tuân thủ sự điều hành, chỉ dẫn của lực lượng chức năng.

Đặc biệt, Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân không dừng, đỗ phương tiện trên các tuyến đường tổ chức cấm và tạm cấm các phương tiện lưu thông.

Nhân dân từ các tỉnh, địa phương đến Thủ đô Hà Nội tham dự các hoạt động của Lễ kỷ niệm sử dụng xe ô tô vận chuyển hành khách, phương tiện giao thông công cộng,