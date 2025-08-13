Vụ nữ sinh 15 tuổi ở Hà Nội mất tích: Gia đình xác định nữ sinh đã được đưa vào Nghệ An

Chia sẻ với chúng tôi, ông Hoàng Văn Thuỵ (bố của Hoàng Thị Phương - nữ sinh 15 tuổi mất tích) cho biết, sau khi công an trích xuất camera đã tìm ra tài xế xe ô tô màu đen chở con gái ông đi vào lúc 17h15 chiều ngày 10/8.

“Người chở đi là tài xế của một nhà xe khách. Họ nói chở con gái tôi từ Hà Nội vào đến đường Tránh (tỉnh Nghệ An) rồi thả con ở đó”, người cha nói tiếp: “Sau đó, một người bạn của Phương có gọi bảo con gái tôi vào Nghệ An để gặp một người bạn tên M., thanh niên này làm việc tại một công ty gần đường Tránh. Rồi người này cho chúng tôi địa chỉ công ty và số điện thoại của M. để liên hệ”.

Hình ảnh em Hoàng Thị Phương (Ảnh: GĐCC)

Ngay khi nhận được thông tin, ông Thuỵ cùng người thân nhanh chóng vào Nghệ An, tìm đến công ty nơi M. làm việc.

“Chúng tôi chờ từ chiều đến giờ, vẫn chưa thể liên lạc được với M. Hiện, chúng tôi đang ở cổng công ty để chờ gặp thanh niên này”, ông Thuỵ chia sẻ.

Trước đó, Công an phường Khương Đình (TP Hà Nội) nhận được thông tin của gia đình em Hoàng Thị Phương (SN 2010; HKTT: xã Anh Sơn, tỉnh Nghệ An; nơi ở hiện nay: ngõ 161 Nguyễn Xiển, Khương Đình, Hà Nội) về việc thiếu nữ này rời khỏi chỗ ở đến nay chưa về.

Chia sẻ với chúng tôi, bà Trần Thị Lộc (SN 1983; mẹ của Phương) cho biết, tối ngày 10/8, gia đình nhận được tin báo từ con trai là Hoàng Văn Trọng (20 tuổi; anh trai của Phương) về việc Phương bỗng nhiên mất tích.

Qua cuộc gọi, bà mới biết được trong lúc ăn liên hoàn cùng đồng nghiệp, Phương có nhận được một cuộc gọi. Sau khi nghe máy, nữ sinh nói mình bị đau bụng rồi rời đi.

Đến tối cùng ngày, Trọng cùng các đồng nghiệp trở về phòng thì phát hiện Phương mất tích lên đã tổ chức tìm kiếm rồi báo tin cho người nhà.

Sáng hôm sau, Trọng ra Công an trình báo sự việc. Khi xem camera, gia đình Phương mới phát hiện nữ sinh lên một chiếc xe ô tô màu đen chờ sẵn bên đường rồi rời đi.

Trước sự việc này, ông Hoàng Văn Thuỵ cùng người thân đã ra Hà Nội để cùng tìm kiếm. Bên cạnh đó, gia đình đã đăng tải lên mạng xã hội để nhờ cộng đồng mạng giúp đỡ.

Ai biết hoặc nhìn thấy em Hoàng Thị Phương ở đâu xin báo cho gia đình (SĐT 0973.629.942 – 0967.199.783 - 033.565.2374).