Thanh niên lạ mặt dụ dỗ cô gái thiểu năng trí tuệ bỏ nhà ra Nghệ An

Công an tỉnh Quảng Bình vừa nhận lá thư của gia đình anh Hoàng Dũng Tráng (trú thôn Trường Long, xã Phù Cảnh, huyện Quảng Trạch) cảm ơn việc được Công an xã Phù Cảnh hỗ trợ gia đình tìm lại người thân đi lạc.

Trước đó, sáng 12/3, Công an xã Phù Cảnh nhận được tin báo của anh Hoàng Dũng Tráng về việc con gái tên Hoàng Thị Nhật L. (sinh năm 2000) tự ý rời nhà đi theo lời dụ dỗ của một người không rõ danh tính mà Nhật L. quen qua mạng xã hội. Do Nhật L. bị thiểu năng trí tuệ nên gia đình lo lắng em bị bắt cóc.

Lá thư cảm ơn của gia đình anh Tráng gửi đến Công an tỉnh Quảng Bình sau khi được hỗ trợ tìm thấy con gái bị kẻ xấu dụ dỗ bỏ nhà ra Nghệ An.

Sau khi nhận được tin báo, Công an xã Phù Cảnh nhanh chóng cử lực lượng, sử dụng các biện pháp nghiệp vụ, khẩn trương xác minh, truy xét các đầu mối thông tin. Chỉ sau 3 giờ đồng hồ, Công an xã Phù Cảnh xác định được người dụ dỗ em Nhật L. là Trần Tuấn Anh (sinh năm 2001).

Thời điểm phát hiện, Tuấn Anh và cháu Linh đang ở phường Hoà Hiếu (thị xã Thái Hoà, tỉnh Nghệ An). Qua xác minh, được biết em Nhật L. tự ý rời nhà ra Nghệ An gặp Tuấn Anh để nhờ tìm kiếm việc làm. Công an xã Phù Cảnh đến tận Công an phường Hoà Hiếu để đón em Nhật L. về đoàn tụ với gia đình.

" Gia đình chúng tôi vô cùng biết ơn tập thể Công an xã Phù Cảnh nhiệt huyết trong công việc, không ngại khó khăn vất vả, giúp đỡ gia đình chúng tôi tìm kiếm được cháu L. một cách nhanh chóng… Kể từ khi có lực lượng Công an chính quy về xã, tình hình an ninh trật tự địa phương ngày càng ổn định, tạo niềm tin trong Nhân dân đối với lực lượng Công an nói chung và Công an xã Phù Cảnh nói riêng ”, anh Hoàng Dũng Tráng bày tỏ trong lá thư gửi đến Ban Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình.