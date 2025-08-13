Vụ nữ sinh ở Hà Nội mất tích cùng 2 con mèo: Người mẹ chia sẻ nhiều thông tin sau khi tìm thấy con ở nơi không ngờ

Liên quan đến vụ cô gái 18 tuổi dẫn theo hai con mèo rồi mất tích ở Hà Nội, chiều ngày 13/8, chị Lương Thị Quyên (mẹ của Ng. - cô gái 18 tuổi mất tích) cho biết đã gặp lại con gái.

Theo lời chia sẻ của chị Quyên, sáng cùng ngày, chị tiếp tục gọi điện cho con gái để tâm sự, khuyên nhủ, động viên tinh thần cũng như thuyết phục con cho xin địa chỉ để đến đón Ng. về.

“Sau một lúc nói chuyện, con cũng cho tôi địa chỉ nơi làm việc và phòng trọ. Lúc đó tôi vui mừng lắm, chỉ muốn đi nhanh đến để gặp con. Đi theo địa chỉ, tôi thấy nơi con làm việc là tại một quán ăn ở phường Đống Đa, cách chỗ ở của tôi khoảng 3-4 km, còn nơi con trọ cũng ở gần đó”, chị Quyên vui vẻ nói.

Hình ảnh em N.T.Ng (Ảnh: GĐCC)

Sau khi đến nơi con làm việc, chị cũng gặp quản lý quán để trao đổi. Tại đây, chị được biết Ng. xin vào làm nhân viên bưng bê tại quán.

“Nói chuyện với Ng., thấy con vẫn mong muốn làm việc ở quán để trải nghiệm nên tôi đồng ý. Chỉ cần thấy con bình an, khỏe mạnh là tôi đã rất mừng”, chị Quyên tâm sự.

Trước sự việc này, chị Quyên bày tỏ lời cảm ơn tới báo chí và cộng đồng mạng đã quan tâm, chia sẻ thông tin tìm kiếm con gái mình.

Trước đó, em H.T.Ng (SN 2007) rời khỏi chỗ ở vào lúc 9h30 sáng ngày 07/8 tại địa chỉ Tổ dân phố 1 Xa La, phường Hà Đông (TP.Hà Nội).

Chị Lương Thị Quyên chia sẻ, nguyên nhân em Ng. rời đi là sau khi bị mẹ mắng về việc nuôi mèo nhưng thi thoảng không dẹp sạch sẽ. Kể từ khi Ng. rời khỏi nhà và mất liên lạc, gia đình chị vẫn luôn tìm kiếm con gái ở khắp nơi, rồi về quê nhưng vẫn không thấy.

"Tôi cũng hỏi bạn bè, cô giáo của con, nhưng mọi người đều cho biết từ ngày 8/8 đến nay không ai liên lạc được với Ng.” chị Quyên cho hay.

Trước sự việc trên, chị Quyên đã trình báo lên Công an phường Hà Đông và đăng tải bài viết lên mạng xã hội để nhờ giúp đỡ.

Đến ngày 12/8, sau khi thông tin bài viết tìm kiếm con gái chị được đăng tải lên báo chí, Ng. đã trả lời tin nhắn của cô giáo chủ nhiệm rồi chủ động liên lạc với chị Quyên vào chiều cùng ngày.