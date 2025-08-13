Kid Tour “Yêu nước từ trong nôi”: Hành trang tuổi thơ chạm vào lịch sử, ôm trọn văn hóa, hòa cùng hiện đại

Với Canifa, những khoảnh khắc ấy chính là cách tình yêu quê hương được ươm mầm từ thuở ban đầu. Đó là lý do Kid Tour ra đời, như một “lớp học” không bảng đen, không phấn trắng, nhưng gieo vào trái tim trẻ những hạt giống yêu nước để lớn lên cùng năm tháng.

Một “lớp học” không bảng đen, không phấn trắng

Kid Tour nằm trong chuỗi hoạt động của chiến dịch “Yêu Nước Từ Trong Nôi”, dành cho các em nhỏ từ 5 – 12 tuổi. Tạm rời khỏi lớp học quen thuộc, các em bước vào hành trình khám phá lịch sử, văn hóa và nhịp sống hiện đại của Việt Nam qua những điểm đến đầy giá trị.

Hành trình bắt đầu từ di tích lịch sử và bảo tàng quân sự, nơi từng hiện vật, bức ảnh và câu chuyện anh hùng tái hiện sống động những cuộc kháng chiến hào hùng. Có em bé 7 tuổi khẽ nói với mẹ: “Con muốn làm chú bộ đội như trong ảnh” và ánh mắt bé khi ấy sáng hơn bất cứ ngôi sao nào.

Tiếng cười vang lên theo từng nhịp rối, đưa tuổi thơ chạm vào những câu chuyện dân gian sống động

Rời khỏi không gian lịch sử, bước chân nhỏ lại tìm về những làng nghề truyền thống như Làng gốm Bát Tràng hay Nhà hát múa rối nước. Từng viên đất sét mềm trong tay, từng con rối gỗ mộc mạc dưới ánh đèn sân khấu trở thành những bài học sống động về sự khéo léo, kiên nhẫn và tình yêu văn hóa dân tộc.

Các bạn nhỏ háo hức đi một vòng nhà máy, chỗ nào cũng lạ, chỗ nào cũng muốn dừng lại xem

Từ nét cổ truyền, hành trình tiếp tục mở ra một trang mới khi các em ghé thăm nhà máy Canifa. Không khí ở đây bừng sáng bởi những dây chuyền sản xuất hiện đại, nơi từng cuộn vải được cắt, may thành sản phẩm “Made in Vietnam” đạt chuẩn quốc tế. Đó là hình ảnh của một Việt Nam sáng tạo, đổi mới mỗi ngày để trẻ hiểu rằng yêu nước hôm nay còn là yêu lao động và góp sức xây dựng tương lai.

Mỗi điểm dừng chân là một trang sách mở, hình ảnh, âm thanh và cảm xúc hòa quyện, để các em tự viết nên câu chuyện của riêng mình về quê hương – câu chuyện sẽ đồng hành suốt tuổi thơ và lớn dần cùng năm tháng.

Gieo mầm hôm nay, gặt trái ngọt mai sau

Với trẻ nhỏ, Kid Tour không đơn thuần là một chuyến đi. Đó là cơ hội để lắng nghe tiếng vọng của lịch sử, để chạm tay vào văn hóa và để nhận ra vẻ đẹp của Tổ quốc từ những điều giản dị nhất. Khi bắt gặp sắc cờ Tổ quốc rực rỡ trong gió, khi nở nụ cười rạng rỡ bên một sản phẩm “Made in Vietnam”, các em đang học bài học về lòng tự hào dân tộc, một cách tự nhiên, không gượng ép.

Không chỉ là chuyến đi của con, mà còn là hành trình để cả gia đình cùng chạm lại những giá trị Việt

Với phụ huynh, Kid Tour là hành trình đồng hành ý nghĩa. Cha mẹ không chỉ dẫn con đi, mà còn cùng con “chạm” lại những giá trị tưởng chừng đã quen thuộc nhưng nay trở nên sống động, đầy cảm xúc.

Với cộng đồng, Kid Tour là cách gieo mầm cho những công dân tương lai hiểu, yêu và tự hào về Tổ quốc, đúng với tinh thần chiến dịch “Yêu Nước Từ Trong Nôi” mà Canifa theo đuổi.

Kid Tour gieo vào trái tim trẻ những hạt giống yêu nước từ thuở ban đầu

Chuyến đi có thể khép lại trong một ngày, nhưng dư âm của nó có thể theo các em rất lâu. Đó là hình ảnh lá cờ rực đỏ bay trên nền trời, cái bắt tay ấm áp của người thợ gốm, hay tiếng máy khâu đều đặn trong một nhà máy đang miệt mài tạo ra sản phẩm Việt.

“Yêu Nước Từ Trong Nôi” không phải là khẩu hiệu nhất thời, mà là tâm huyết của Canifa trong việc nuôi dưỡng tình yêu quê hương từ những điều gần gũi, bình dị. Kid Tour chỉ là một mảnh ghép trong bức tranh ấy nhưng là mảnh ghép mang theo tiếng cười trẻ thơ, ánh mắt háo hức và những hạt giống yêu nước được gieo từ sớm.

Những hạt giống ấy sẽ lớn dần theo năm tháng, trở thành động lực để học tập, rèn luyện và đóng góp cho đất nước. Và Canifa tin rằng, Kid Tour sẽ tiếp tục đưa thêm nhiều đôi chân nhỏ bước gần hơn đến lịch sử, văn hóa và tinh thần Việt Nam để mỗi bước chân là một lời khẳng định: tình yêu nước vẫn luôn nảy mầm, vươn cao, bền bỉ như chính Tổ quốc này.