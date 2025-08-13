Toplist Fandom Yêu Nước gọi tên các thương hiệu Việt để cùng lan tỏa tình yêu quốc gia!

Khắp mọi miền đất nước đang rộn ràng hướng tới kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 - hai mốc son chói lọi trong lịch sử dân tộc. Không khí lễ hội lan tỏa khắp nơi với những hoạt động diễu hành, triển lãm, treo cờ, trang hoàng đường phố, cùng các chương trình nghệ thuật, thể thao và giao lưu văn hóa. Tất cả hòa chung một nhịp, hướng về tinh thần tự hào, tri ân và tiếp nối truyền thống vẻ vang của cha ông.

Hòa chung tinh thần ấy, VCCorp và Kenh14 đã khởi xướng chuỗi hoạt động Fandom Yêu Nước với hàng loạt sự kiện vừa ý nghĩa vừa bùng nổ, nhanh chóng thu hút sự quan tâm của đông đảo giới trẻ. Mở màn ấn tượng không thể không nhắc đến Booth Fandom Yêu Nước tại concert Tổ Quốc Trong Tim diễn ra vào ngày 10/8, nơi khán giả không chỉ hòa mình cùng âm nhạc mà còn được trải nghiệm các hoạt động độc quyền đầy thú vị: chụp ảnh photobooth lấy ngay, nhận miễn phí bộ sưu tập Yêu Nước và tham gia mini game rinh quà hấp dẫn.

Booth Fandom Yêu Nước là sự kiện mở đầu chuỗi các hoạt động của Fandom Yêu Nước nhằm hưởng ứng lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9

Ra mắt Bộ sưu tập Yêu Nước, Fandom Yêu Nước giới thiệu ba món đồ biểu tượng: áo thun Yêu Nước, túi tote Yêu Nước và khăn bandana Yêu Nước. Đây không chỉ là những sản phẩm thời trang đơn thuần, mà còn là cách người trẻ hôm nay gửi gắm tinh thần dân tộc theo cách của riêng mình - hiện đại, năng động và gắn liền với đời sống thường nhật.

Là điểm nhấn đặc biệt trong hành trình Fandom Yêu Nước, mỗi sản phẩm đều mang sắc đỏ chủ đạo - gam màu của khát vọng và lòng quả cảm - kết hợp cùng dòng chữ Yêu Nước như một lời nhắc đầy tự hào về cội nguồn và tinh thần đoàn kết của dân tộc Việt Nam, đặc biệt trong thời khắc thiêng liêng hướng về ngày 2/9.

Tại concert Tổ Quốc Trong Tim, Fandom Yêu Nước mang đến hơn 800 bộ sưu tập Yêu Nước. Sự xuất hiện của bộ sưu tập nhanh chóng trở thành tâm điểm, thu hút đông đảo khán giả ghé Booth để check-in, chụp ảnh và tham gia các mini game sôi nổi. Không chỉ là món quà lưu niệm, bộ sưu tập Yêu Nước còn trở thành biểu tượng nhỏ nhưng giàu ý nghĩa, đồng hành cùng người sở hữu trong hành trình lan tỏa niềm tự hào dân tộc.

Bộ sưu tập Yêu Nước gây ấn tượng mạnh mẽ với 3 món đồ xinh xắn

Sau màn ra mắt ấn tượng của Bộ sưu tập Yêu Nước, Fandom Yêu Nước tiếp tục lan tỏa tinh thần tự hào dân tộc bằng một hoạt động quy mô hơn mang tên Toplist Fandom Yêu Nước. Đây là chuyên mục nhằm vinh danh những chiến dịch và sản phẩm "Made in Vietnam" sáng tạo, ý nghĩa, góp phần khơi dậy và lan tỏa tinh thần yêu nước nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.

Toplist Fandom Yêu Nước sẽ vinh danh Top 05 chiến dịch và Top 50 sản phẩm nổi bật đến từ các hộ kinh doanh, doanh nghiệp và thương hiệu nội địa thuộc các ngành hàng: Thời trang - May mặc, Hàng tiêu dùng, Souvenir - Quà tặng, Thực phẩm - Đồ uống và nhiều lĩnh vực khác. Đây không chỉ là cơ hội để các thương hiệu giới thiệu sản phẩm, chiến dịch của mình đến đông đảo công chúng, mà còn là dịp để khẳng định niềm tự hào hàng Việt, kết nối cộng đồng doanh nghiệp, cùng chung tay tạo nên dấu ấn ý nghĩa trong mùa lễ hội lớn nhất của dân tộc.