Triệu Lộ Tư “quậy đục nước” truyền thông Trung Quốc với chuỗi drama ăn chặn, làm màu, làm giả con dấu…

Những phiên livestream liên tục gần đây của Triệu Lộ Tư, dù không đặt mục tiêu quảng cáo hay bán hàng, vẫn khiến hàng loạt sản phẩm nhanh chóng cháy hàng, củng cố danh xưng "thánh nữ sold-out" của Cbiz. Nữ diễn viên còn gây tiếng vang khi "giải cứu" thành công 600 tấn táo tồn kho – loại bị chê xấu vỏ nên bị thị trường từ chối – giúp bà con nông dân vượt qua giai đoạn ế ẩm kéo dài. Thế nhưng, giữa làn sóng ủng hộ, một sản phẩm xuất hiện dày đặc trên livestream của nàng tiểu hoa đán lại bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi gay gắt: nước ép táo từ thương hiệu Aaaaapple.



Clip Triệu Lộ Tư giới thiệu về món táo sấy bị tồn kho do thời tiết khắc nghiệt.

Drama bùng nổ – Bị nghi lợi dụng danh nghĩa trợ nông để trục lợi

Làn sóng tranh cãi bùng lên khi netizen phát hiện thương hiệu nước ép táo Aaaaapple mà Triệu Lộ Tư thường dùng trong livestream có cổ đông là công ty Hạ Môn Tôi Rất Bận - nơi bạn thân cô là Tôn Gia Mạn đang có cổ phần. Đây cũng là người từng hợp tác với Triệu Lộ Tư mở tiệm bánh.

Triệu Lộ Tư tích cực PR cho sản phẩm này trên livestream.

Loại nước ép này thậm chí bị bóc giá cao hơn thị trường (10 tệ/238ml so với 3 tệ/200ml của Huiyuan Juice). Phần chênh lệch được cho là không thuộc về nông dân mà thuộc về công ty sản xuất (Công ty Quả Nhỏ Thiểm An) cùng các đơn vị liên kết, trong đó có Hạ Môn Tôi Rất Bận.

Từ khóa "Triệu Lộ Tư – giá nước ép táo chênh lệch" leo thẳng No.1 hotsearch. Dân tình nghi ngờ đây là chiêu PR khéo cho công ty bạn thân để kiếm lợi.

Bên cạnh những tranh cãi, cũng xuất hiện không ít ý kiến bênh vực Triệu Lộ Tư. Nhiều netizen cho rằng mức giá 10 tệ/lon nước ép táo mà cô giới thiệu thực tế không hề "đắt đỏ" như lời tố, bởi trên thị trường hiện có khá nhiều thương hiệu nước ép táo khác với giá dao động từ 9 – 15 tệ/lon. Theo quan điểm này, việc so sánh đơn thuần với những sản phẩm rẻ hơn chưa đủ cơ sở để kết luận Triệu Lộ Tư cố tình "đội giá" nhằm trục lợi.

Nhiều netizen cho rằng giá của loại nước ép này cũng không quá cao so với thị trường. Nguồn: Facebook

Lùm xùm giấy chứng nhận "Đại sứ hỗ trợ nông dân" giả

Drama càng căng khi fan Triệu Lộ Tư chia sẻ rầm rộ giấy chứng nhận "Đại sứ hỗ trợ nông dân" của Công ty TNHH Công nghệ Nông nghiệp Quả Nhỏ Diên An – đơn vị sản xuất nước ép táo. Giấy chứng nhận này được Cục Nông nghiệp và Nông thôn huyện Diên Trường, tỉnh Thiểm Tây trao tặng vào tháng 6 năm 2025, khẳng định công ty đã có thành tích xuất sắc trong công tác hỗ trợ nông nghiệp tại Diên An. Tuy nhiên, khi phóng viên liên hệ Cục Nông nghiệp và Nông thôn huyện Diên Trường, đại diện cơ quan này khẳng định chưa từng cấp loại giấy chứng nhận này và con dấu trên giấy là giả!

Công ty nước ép táo cũng bị chỉ trích "mua rẻ bán đắt", bán giá cao gấp nhiều lần so với sản phẩm tương tự. Nhiều ý kiến cho rằng Triệu Lộ Tư khéo léo lợi dụng hợp đồng vẫn còn hiệu lực với công ty Ngân Hà Khốc Ngu: bằng cách không gắn link bán hàng nhưng "vô tình" để lộ sản phẩm trong livestream để cô tránh phải chia lợi nhuận.

Giấy chứng nhận fan Triệu Lộ Tư chia sẻ bị xác nhận là giả.

Trợ lý và Triệu Lộ Tư lên tiếng

Trợ lý kiêm bạn thân của Triệu Lộ Tư đăng bài dài khẳng định hoạt động trợ nông là thật, giúp tăng thu nhập cho nông dân. Về nước ép táo, cô phủ nhận việc Triệu Lộ Tư quảng bá trực tiếp cho bất kỳ thương hiệu nào, giải thích giá cao do chi phí đóng gói và nghiên cứu.

Đến lượt mình, Triệu Lộ Tư livestream chia sẻ ban đầu định âm thầm làm, nhưng khi mọi việc bị phát hiện sớm thì quyết định lên link bán táo luôn.

Cô nhấn mạnh: “Tôi tăng ca ngày đêm, tập hợp cả một đội lớn, làm suốt một năm. Đến giờ tôi chưa từng dùng ba chữ Triệu Lộ Tư để làm bất kỳ thương hiệu nào, vì làm vậy tôi sẽ phải trả lại rất nhiều giá trị cảm xúc; chỉ cần người tiêu dùng thích sản phẩm là được rồi.”

Đáng chú ý, nữ diễn viên còn nhắn gửi đầy ẩn ý tới 1 nhân vật bí ẩn: "Cô cũng bớt chọc tôi đi, kẻo tôi nói hết mấy chuyện chẳng ra đâu trước đây của cô, đến lúc đó cô cũng khó chịu thôi".

Trợ lí của Triệu Lộ Tư lên bài đính chính ngay giữ tâm điểm tranh cãi.

Triệu Lộ Tư yêu cầu đối chất thẳng với truyền thông

Không dừng lại ở đó, sau khi Tiền Giang Video - đơn vị truyền thông đã đăng tải thông tin con dấu trên giấy chứng nhận "Đại sứ hỗ trợ nông dân" là giả lên bài, Triệu Lộ Tư đã phản pháo ngay trên livestream với loạt phát ngôn gay gắt:

"Các người còn dám tự gọi mình là truyền thông à? Ngành này loạn như vậy chính là do những người như các người gây ra. Các người kiếm thêm một xu thì người khác sẽ mất đi một xu. Tiền Giang Video nói ekip Triệu Lộ Tư làm giả việc giúp nông dân? Tôi lấy đâu ra ekip chứ? Tôi không có đội ngũ. "Đại sứ hỗ trợ nông dân" cũng không phải tôi, không liên quan gì đến tôi. Tôi ngồi yên ở nhà mà tai họa từ trên trời rơi xuống. Nước trái cây dù có lãi hay không thì cũng không chảy vào túi tôi."

Ngay sau đó, phóng viên Tiền Giang Video đăng tải lại thông tin kèm hashtag #con_dấu_giả, đồng thời trích dẫn ý kiến của luật sư Trần Tùng Đào (Văn phòng Luật sư Phong Quốc, Chiết Giang) để làm rõ diễn biến vụ việc.

Theo luật sư, nếu xác định con dấu là giả thì Triệu Lộ Tư – với tư cách là người không trực tiếp tham gia – sẽ không phải chịu trách nhiệm pháp lý về hành vi khắc giả con dấu. Căn cứ khoản 1 Điều 280 Bộ luật Hình sự Trung Quốc, hành vi làm giả hoặc phá hoại công văn, giấy tờ, con dấu của cơ quan nhà nước có thể bị phạt tù tới 3 năm (trường hợp nghiêm trọng từ 3–10 năm) và phạt tiền.

Luật sư phân tích thêm: chủ thể phát hành giấy chứng nhận "Đại sứ hỗ trợ nông dân" là công ty sản xuất nước táo có liên quan. Nếu con dấu đúng là giả, thì cá nhân hoặc tổ chức trực tiếp thực hiện hành vi (như người phụ trách công ty hoặc bên thứ ba) sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự. Triệu Lộ Tư, do không tham gia và không có ý định chủ quan, sẽ không bị coi là đồng phạm.

Bài đăng của Tiền Giang Video. Nguồn: Facebook

Hiện drama vẫn chưa có hồi kết, và bất cứ động thái nào từ Triệu Lộ Tư hoặc những bên có liên quan đều ngay lập tức trở thành tâm điểm truyền thông.