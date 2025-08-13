"Thiên thần hộ mệnh" giải cứu 600 tấn táo ế Triệu Lộ Tư bị nghi ngờ lừa dối, trục lợi kiếm lời

Hiệu ứng Triệu Lộ Tư trong những buổi livestream gần đây liên tục chứng minh sức hút khủng khiếp của cô nàng. Từ trang phục, phụ kiện đến đồ ăn thức uống cô sử dụng đều nhanh chóng cháy hàng. Nữ diễn viên còn "giải cứu" thành công 600 tấn táo tồn kho - vốn bị chê xấu vỏ nên thị trường không thu mua, giúp bà con nông dân vượt qua cơn ế ẩm kéo dài. Dù tạo nên làn sóng mua sắm rầm rộ, nhưng hiệu ứng Triệu Lộ Tư cũng vướng phải tranh cãi khi mới đây, cô bị dân tình nghi lợi dụng danh nghĩa trợ nông để kiếm lời, khiến trợ lý phải lên tiếng trong đêm để thanh minh.

Nguồn cơn tranh cãi bắt đầu khi netizen phát hiện thương hiệu nước ép táo Aaaaapple mà Triệu Lộ Tư liên tục dùng trong các buổi livestream có cổ đông là công ty Hạ Môn Tôi Rất Bận - nơi bạn thân cô là Tôn Gia Mạn đang có cổ phần. Đây cũng là người bạn trước đây từng cùng Triệu Lộ Tư mở tiệm bánh ngọt. Chưa dừng lại ở đó, loại nước ép này còn bị "bóc" có giá cao hơn thị trường (10 tệ/238ml so với 3 tệ/200ml của Huiyuan Juice). Phần chênh lệch được cho là không thuộc về nông dân mà thuộc về thương hiệu (Công ty Quả Nhỏ Thiểm An) cùng các công ty liên kết, trong đó có Hạ Môn Tôi Rất Bận. Từ đây, nhiều người đặt nghi vấn việc trợ nông của Triệu Lộ Tư thực chất chỉ là màn PR khéo cho công ty của bạn thân để kiếm lợi. Đáng chú ý, từ khóa Triệu Lộ Tư - giá nước ép táo chênh lệch hiện đang leo thẳng No.1 hotsearch.

Triệu Lộ Tư bị nghi ngờ lợi dụng trợ nông để thu lợi riêng. Dân tình cho rằng cô đang "PR khéo" cho các sản phẩm của thương hiệu Aaaaapple

Trước làn sóng tranh cãi, trợ lý kiêm bạn thân của Triệu Lộ Tư đã nhanh chóng đăng đàn phản hồi. Trong bài viết dài, cô cho biết các hoạt động trợ nông mà Triệu Lộ Tư tham gia thực sự giúp cải thiện thu nhập cho nông dân. Riêng về nước ép táo, cô khẳng định Triệu Lộ Tư không trực tiếp quảng bá cho bất kỳ thương hiệu nào, đồng thời lý giải mức giá cao là do chi phí đóng gói và nghiên cứu, nhưng vẫn nằm trong ngưỡng hợp lý so với thị trường.

Hiện tại, bản thân Triệu Lộ Tư đang giữ im lặng, còn dân tình thì ngóng livestream tiếp theo để xem phản ứng của nữ diễn viên.

Bài đăng dài của trợ lý kiêm bạn thân Triệu Lộ Tư khẳng định nữ diễn viên không trực tiếp quảng bá cho bất kỳ thương hiệu nào



