Hồ Ngọc Hà diện đồ basic đẹp muốn cào bàn phím, át hết các đàn em

Sở hữu chiều cao 1m72 đáng ngưỡng mộ, Hồ Ngọc Hà dễ dàng chinh phục nhiều phong cách thời trang khác nhau. Dù diện bất cứ kiểu trang phục nào cũng có thể tôn dáng chuẩn, nhưng để nói về tiêu chí "đơn giản vẫn sang" thì chắc chắn phải dành lời khen cho quần suông dáng rộng. Kiểu quần này tuy có phom dáng đơn giản nhưng lại dễ kết hợp với nhiều kiểu áo, từ đó tôn lên lợi thế hình thể, đặc biệt là đôi chân dài ngút ngàn của Hà Hồ.

Chẳng hạn, chỉ với kiểu quần suông trắng, Hà Hồ đã dễ dàng biến hóa phong cách từ hè sang thu. Cô phối cùng áo phông hoặc áo ba lỗ cơ bản, thêm áo khoác ngoài hoặc choàng khăn làm điểm nhấn là có thể tạo ra những set đồ vừa đơn giản lại cuốn hút, đẹp mắt khó rời.

Sánh đôi cùng Kim Lý trong set đồ "full trắng", Hà Hồ diện quần suông đơn giản, sơ vin cùng áo ba lỗ, điểm thêm thắt lưng giúp tôn lên tỷ lệ cơ thể cân đối và hài hòa

Trong set đồ khác với quần suông trắng, Hà Hồ ăn vận trẻ trung khi chọn mix cùng sneaker và mũ lưỡi trai, ghi điểm ấn tượng với vóc dáng cao ráo cùng thần thái sang chảnh miễn chê

Với quần jeans ống suông, Hà Hồ ưu tiên phối đồ theo style năng động, không chỉ đẹp, thời thượng mà còn là cách hiệu quả giúp cô "trẻ hóa". Hà Hồ thường tận dụng những cách phối quen thuộc như sơ vin với áo thun, diện cùng áo ba lỗ hay mix với giày sneaker... để linh hoạt làm mới diện mạo, tạo nên những set đồ mới mẻ đồng thời giữ được vẻ ngoài trẻ trung, tinh tế.

Diện quần jeans dáng suông màu nhạt, Hà Hồ phối cùng áo thun cơ bản và chọn sneaker đỏ để tạo điểm nhấn ăn ý với màu áo. Set đồ đơn giản nhưng vẫn toát lên vẻ thời thượng, cuốn hút và đầy sang trọng

Khi muốn tôn dáng tối đa, Hà Hồ lựa chọn mix quần suông cùng áo dáng ôm, giúp cô cùng lúc khoe khéo vóc dáng thon gọn và đôi chân dài miên man

BST quần jeans dáng suông của Hà Hồ đa dạng từ màu nhạt đến đậm, giúp côphối đồ đẹp mắt suốt bốn mùa mà không gây nhàm chán. Sự kết hợp giữa blazer và quần jeans là công thức phối đồ thường xuyên được cô áp dụng, mang đến vẻ ngoài thời thượng và cuốn hút mọi ánh nhìn

Quần suông đen cũng là một trong những thiết kế được Hà Hồ yêu thích. Kết hợp cùng áo trắng đơn giản, dù không cần nhiều phụ kiện cầu kỳ, cô vẫn toát lên vẻ nổi bật cùng khí chất ngút ngàn trong từng khung hình

Chỉ cần là quần suông, Hà Hồ đều dễ dàng chinh phục mọi tông màu. Chẳng hạn, gam màu be trung tính không chỉ tôn lên vẻ thanh lịch mà còn làm nổi bật vóc dáng "chuẩn không cần chỉnh" của cô dù đã là mẹ 3 con. Kết hợp cùng áo có tông màu tương tự, set đồ càng thêm hài hòa, đẹp mắt.

