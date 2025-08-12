Vạn vật đều thua "hiệu ứng Jennie", hào quang không nhìn thấy ngày tàn

Jennie vừa tung loạt ảnh vi vu Paris, khoe nhan sắc trong trẻo cùng outfit sành điệu ngút trời. Cô nàng diện áo thun mỏng mix với quần ống suông, hoàn thiện cùng đôi ballerinas Miu Miu xinh xắn. Với set đồ đơn giản mà sang xịn này, nàng IT Girl tiếp tục tạo ra siêu phẩm khi khiến chiếc áo thun mỏng trở thành món đồ viral khắp MXH.

Chiếc áo thun Jennie diện là mẫu "Lettering Sheer Long Sleeve" của thương hiệu Gila Archive, giá 59.000 won (khoảng 1,1 triệu đồng). Thiết kế gây chú ý với dòng chữ in trên thân áo: "Did you get shot in the head? My dad's a good shooter. Kkabujiamara" (tạm dịch: Bạn có bị bắn vào đầu không? Bố tôi là một tay súng giỏi. Đừng có nhờn).

Điều thú vị là cụm "đừng có nhờn" trong tiếng Hàn vốn viết là 까불지마라, nhưng đã được phiên âm sang chữ la-tinh thành Kkabuljimara. Chi tiết nhỏ này ngay lập tức tạo điểm nhấn dí dỏm cho trang phục. Và khi người lăng xê là Jennie - thật không khó hiểu khi item này lại viral mạnh mẽ như thế.

Ngay khi Jennie diện chiếc áo này, thống kê cho thấy hàng nghìn sản phẩm đã được bán ra sau đó, lập tức đưa item lên vị trí top 1 bảng xếp hạng của Musinsa - nền tảng thương mại điện tử thời trang hàng đầu Hàn Quốc. Trên Instagram, thương hiệu Gila Archive cũng nhanh chóng đăng tải lại loạt ảnh Jennie diện áo của hãng. Còn trên website chính thức, phiên bản màu trắng giống Jennie diện đã nhanh chóng cháy hàng, chứng minh sức ảnh hưởng không phải dạng vừa của nàng IT Girl toàn cầu. Gần 10 năm hoạt động, có thể nói Jennie luôn giữ vững phong độ, mỗi lần xuất hiện là một lần tạo xu hướng và khiến mọi item cô diện lập tức thành trend.

Chiếc áo hot hit tuy đã sold out trên website của hãng, nhưng các tín đồ thời trang vẫn có thể săn được item này trên các nền tảng thương mại liên kết với Gila Archive như Musinsa, Kream... Còn nếu chỉ đơn giản là yêu thích kiểu áo thun mỏng, diện lên xinh sang như cách Jennie phối cùng quần ống suông, bạn hoàn toàn có thể tìm thấy nhiều thiết kế tương tự, vừa dễ mix-match lại vừa bắt trend hiệu quả.

Nơi mua chính hãng: Musinsa , Kream

Gợi ý các thiết kế tương tự

