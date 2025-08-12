Vietnam's Next Top Model còn ổn không? Cả cõi mạng đang chê nhà chung của thí sinh "sến rện, rẻ tiền, chắp vá"!

Mới đây, TikToker có tài khoản @nariabynana đã thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng khi đăng đàn review đánh giá nội thất căn nhà chung của các thí sinh Vietnam's Next Top Model 2025. Là người hoạt động trong ngành nội thất, cô nàng không chỉ chia sẻ cảm nhận cá nhân mà còn đưa ra nhận xét chuyên môn, phân tích từng điểm được và chưa được trong các không gian phòng khách - phòng ngủ - phòng sinh hoạt chung. Bên cạnh những lời khen, cô thẳng thắn chê phong cách decor của chương trình là "rẻ tiền, thiếu ngân sách, trông tạm bợ". Cô cũng nói rằng đây là ý kiến cá nhân dưới góc nhìn của người trong nghề, nội dung mang tính giải trí và không có ý định công kích hay tấn công ai. Điều bất ngờ là, số đông dân mạng đều gật gù đồng tình. Họ cho rằng khi xem show, nhìn căn nhà chung thấy vô cùng bất ổn, thậm chí "gai mắt".

Ở khu vực phòng khách, cô nàng Na Na thẳng thắn chỉ ra sự lệch pha giữa slogan đầy tham vọng của chương trình "You wanna be on top?" (tạm dịch: Bạn có muốn trở thành người dẫn đầu?) - với thực tế nội thất trong nhà chung khi toát lên cảm giác tiết kiệm và hạn chế ngân sách.

Cô dành lời khen cho cách phối màu xanh rêu - hồng - trắng giúp không gian ăn ảnh, bắt mắt. Kiểu dáng và màu sắc sofa cũng được cho là ổn, nhưng lại xuất hiện thứ bất ổn là chiếc bàn trà khảm trai: đẹp nhưng lệch tông toàn tập khi đặt cạnh bộ sofa mang phong cách trẻ trung, hiện đại. Tấm thảm hồng thoạt nhìn tưởng hợp với không gian phòng khách, nhưng cách chọn họa tiết hoa khổ lớn đã khiến tổng thể trở nên sến súa. Và theo Na Na, món rẻ tiền nhất trong không gian phòng khách chính là chiếc tủ trắng, khi có thiết kế không tương xứng để đặt trong căn duplex có style hường phấn.

Đến khu vực phòng ngủ của các thí sinh Vietnam's Next Top Model, Na Na không ngần ngại nhận xét "khác gì phòng của nữ sinh trung học" khi thấy không gian được phủ cơ man sắc hồng. Từ rèm cửa đến chăn ga đều rực rỡ một tông, cô cho rằng điều này khiến không gian thiếu điểm nhấn và thiếu chiều sâu.

Di chuyển sang khu vực sinh hoạt chung, Na Na không nhận xét chi tiết từng món đồ mà khẳng định chắc nịch: "Confirm với chị em là ngân sách (chương trình) sắp hết, thế nên tất cả đồ đạc dùng trong phòng này được ghép với nhau một cách rất tạm bợ, chắp vá, không cái gì hợp với cái gì".

Dưới phần bình luận, phần lớn cư dân mạng đều tán đồng với phân tích của Na Na. Thậm chí có người còn chê nội thất căn nhà chung trông như bước ra từ những năm 2010, vừa lạc quẻ vừa sến súa.