4 loại hoa phá tài người giàu không dám trồng, người nghèo lại bất chấp không để ý

1. Hoa có gai

Các loài hoa như xương rồng, hoa hồng, xương rồng bát tiên… rất hay được nhiều gia đình trồng quay nhà vì dễ trồng, không phải chăm nhiều. Song, cây hoa có gai sắc nhọn trong phong thủy lại được coi là mang sát khí. Người giàu thường kiêng đặt những cây này ở lối vào hay phòng khách vì cho rằng gai nhọn chặn lộc, ngăn vận may, lại dễ tạo ra xung khắc, điều bất hòa trong gia đình.

Đó là chưa kể từ góc độ an toàn, gai hoa có thể gây trầy xước, chảy máu, thậm chí nhiễm trùng nếu không xử lý đúng cách. Đặc biệt, nhà có trẻ em hoặc thú cưng rất dễ gặp tai nạn khi chạm vào. Nếu yêu thích những loài hoa này, tốt nhất bạn nên trồng ngoài vườn, để xa nơi đi lại thường xuyên và tránh hướng gai trực tiếp về phía cửa chính.

2. Hoa có độc

Một số loài hoa như trạng nguyên, hoa huệ, cà độc dược... dù có màu sắc bắt mắt và dễ trồng lại bị xếp vào nhóm "phá tài" vì mang theo năng lượng xấu và nguy cơ ngộ độc. Trong quan niệm dân gian, cây có độc tố không nên đặt gần nơi sinh hoạt chính, bởi "độc khí" sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe và tài lộc.

Khoa học cũng chứng minh nhựa của cây trạng nguyên có thể gây kích ứng da, đỏ mắt; hoa huệ tỏa hương mạnh dễ gây chóng mặt, mất ngủ; cà độc dược chứa alkaloid cực độc, nuốt phải có thể nguy hiểm tính mạng. Những gia đình có trẻ em, thú cưng hoặc người cao tuổi nên tuyệt đối tránh để các loài hoa này trong tầm với.

3. Hoa héo

Trong phong thủy, hoa héo tượng trưng cho sự tàn lụi, hao mòn. Khi để hoa héo lâu trong nhà, năng lượng tích cực bị suy giảm khiến không khí trở nên nặng nề, gia chủ dễ cảm thấy mệt mỏi, bế tắc. Đặc biệt, nếu hoa héo xuất hiện ở bàn thờ hoặc phòng khách, người xưa cho rằng đó là dấu hiệu báo trước vận may khó đến, công việc dễ trì trệ.

Về mặt khoa học, hoa héo còn là môi trường thuận lợi cho nấm mốc, vi khuẩn phát triển. Các bào tử nấm có thể bay vào không khí, gây dị ứng, ảnh hưởng hô hấp, nhất là với trẻ em và người lớn tuổi. Vì vậy, nếu muốn giữ sự tươi mới và may mắn, hãy thay hoa kịp thời, tránh để cành lá úa tàn tồn tại trong không gian sống.

4. Hoa giả

Hoa giả thường được làm từ nhựa, vải hoặc sợi tổng hợp. Về phong thủy, hoa giả bị cho là thiếu sinh khí, chỉ đẹp bên ngoài mà không truyền được năng lượng tích cực như hoa thật. Người giàu thường tránh đặt hoa giả ở phòng khách hoặc bàn làm việc vì tin rằng sẽ tạo ra sự trì trệ, kìm hãm sự phát triển của gia chủ.

Ngoài yếu tố phong thủy, hoa giả tiềm ẩn nguy cơ sức khỏe. Chất liệu nhựa và phẩm nhuộm màu có thể chứa hóa chất độc hại như formaldehyde, benzen, dễ phát tán khi gặp nhiệt độ cao. Hơn nữa, hoa giả dễ bám bụi nhưng khó vệ sinh, khiến không khí trong nhà ô nhiễm hơn. Với nhà có trẻ nhỏ hoặc người bị dị ứng, việc bày quá nhiều hoa giả trong nhà là điều nên tránh.







