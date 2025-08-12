Fan Bánh bao Thọ Phát rần rần vì người chơi đầu tiên đã “lăn bánh” Vision

Đại diện nhãn hàng ông Trần Quốc Nguyên, PTGĐ Tập đoàn KIDO, TGĐ Công ty Thọ Phát trao giải thưởng cho 2 khách hàng may mắn đầu tiên. Ảnh: Thọ Phát

Mua bánh bao, trúng luôn Honda Vision/ Gen Z phát cuồng với game trúng Honda Vision từ Thọ Phát

Không chỉ là thương hiệu bánh bao "quốc dân" với hương vị thơm ngon, Thọ Phát mới đây còn khiến giới trẻ "đứng ngồi không yên" với chương trình khuyến mại ghép tem "Ăn bánh Thọ Phát, lăn bánh Vision".

Và thương hiệu này đã chính thức tổ chức trao tặng hai chiếc xe Honda Vision đầu tiên cho khách hàng may mắn vào hôm 03/08/2025, tại cửa hàng miniBAO số 436 Nơ Trang Long, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh. Sự kiện được livestream trực tiếp trên fanpage Thọ Phát, thu hút hàng nghìn lượt xem và bình luận từ cộng đồng yêu thích "ăn chơi có thưởng".

"Thọ Phát là thương hiệu uy tín và lâu đời, các bánh bao của Thọ Phát rất ngon và hợp khẩu vị nên em thường chọn bánh bao Thọ Phát khi cần ăn nhanh & tiện. Em vô tình biết đến chương trình khi mua bánh bao tại cửa hàng miniBAO, khi gỡ tem dưới đáy bánh thấy dòng chữ "LĂN BÁNH VISION", em thật sự rất vui mừng, ngay sau đó em đã mua thêm nhiều bánh nữa để tìm 2 chiếc tem còn lại và may mắn đều tìm thấy. Đây là lần đầu tiên em tham gia chương trình và may mắn là 1 trong những người trúng giải, em rất vui mừng và hồi hộp, em sẽ giới thiệu chương trình & sản phẩm bánh bao Thọ Phát đến bạn bè & người thân để cùng tham gia" - Khách hàng trúng giải – chị Nguyễn Thị Bích Đào chia sẻ với vẻ mặt vẫn còn ngỡ ngàng.

Hai khách hàng may mắn đầu tiên trúng giải đặc biệt của chương trình khuyến mại. Ảnh: Thọ Phát

Chính thức khởi động từ ngày 30/6, chương trình khuyến mại ghép tem "Ăn bánh Thọ Phát, lăn bánh Vision" đã nhanh chóng viral trên các nền tảng mạng xã hội và các hội nhóm mê ăn uống. Hàng loạt bạn trẻ chia sẻ hành trình lật tem, săn quà, khoe phần thưởng.

Đại diện Thọ Phát cũng cho biết chương trình lần này là lời tri ân đặc biệt gửi đến hàng triệu người tiêu dùng đã đồng hành gần 4 thập kỷ phát triển của thương hiệu.

Được biết, đây là chương trình khuyến mại đầu tiên trong ngành bánh bao có quy mô toàn quốc, với tổng giá trị giải thưởng "khủng" lên đến 7 tỷ đồng. Thể lệ tham gia siêu đơn giản, chỉ cần ghép đủ 3 tem "Ăn Bánh" - "Thọ Phát" - "Lăn Bánh Vision" nằm dưới mỗi chiếc bánh, khách hàng sẽ trúng 1 xe máy Honda Vision phiên bản cao cấp.

Và chắc chắn, đây mới chỉ là khởi đầu: còn hơn 10 chiếc Vision và hàng triệu tem trúng thưởng có thể quy đổi trực tiếp thành sản phẩm, với các dòng chữ: "Trúng một cái bánh bao nhân mặn 120 g một trứng cút", "Trúng một cái bánh bao nhân đậu xanh 70 g" hoặc "Trúng một cái bánh giò nhân thịt 150 g một trứng cút" đang chờ được trao từ nay đến hết ngày 25/9, áp dụng cho các sản phẩm phân phối tại thị trường Việt Nam. Thời hạn cuối cùng tiếp nhận tem trúng thưởng là 23h59 ngày 2/10.

Tất cả thông tin về thể lệ chương trình, danh sách điểm đổi thưởng và cập nhật người thắng giải sẽ được công bố minh bạch trên fanpage chính thức và website của Thọ Phát.

Cửa hàng miniBAO – nơi diễn ra buổi trao giải cho các khách hàng may mắn đầu tiên. Ảnh: Thọ Phát

Thọ Phát "bắt mạch" giới trẻ: Biến bữa ăn hàng ngày thành "hành trình săn kho báu"

Bánh bao Thọ Phát từ lâu đã trở thành cái tên quen thuộc với người tiêu dùng Việt nhờ hương vị thơm ngon, an toàn và giàu dinh dưỡng. Nhưng điều khiến thương hiệu này "ghi điểm" mạnh mẽ với giới trẻ gần đây lại nằm ở cách họ làm mới trải nghiệm khách hàng.

Nhận thấy nhu cầu thay đổi của gen Z và Millennials, Thọ Phát không ngừng đổi mới sản phẩm. Từ các phiên bản bánh bao sáng tạo như nhân phô mai, nhân pizza… đến dòng bánh mini tạo hình siêu xinh, thương hiệu đã cho thấy sự linh hoạt và nhạy bén trong việc bắt nhịp "gu" giới trẻ.

Đằng sau đó là một hệ thống sản xuất hiện đại với nhà máy quy mô hơn 22.000 m², đạt chuẩn quốc tế như BRC và FSSC 22000, đảm bảo mỗi sản phẩm không chỉ ngon miệng mà còn an toàn, đồng đều và đáng tin cậy.

"Ông lớn" ngành bánh bao cũng "bắt trend" cực nhạy khi liên tục tạo ra các chiến dịch truyền thông gần gũi, dễ viral, nổi bật là chương trình khuyến mại ghép tem "Ăn bánh Thọ Phát, lăn bánh Vision" đang "gây bão" các nền tảng mạng xã hội và các hội nhóm ăn uống.

Giờ đây, mỗi chiếc bánh bao không chỉ gói trọn tinh hoa ẩm thực Việt, mà còn là "vé tham dự" một mini game hấp dẫn, với cơ hội rinh về loạt phần quà giá trị. Cảm giác hồi hộp mỗi lần bóc tem khiến bữa ăn đã tiện lợi nay thêm phần thú vị như một "cuộc săn kho báu", đặc biệt thu hút giới trẻ thích trải nghiệm mới mẻ. Bên cạnh đó, mỗi chiếc bánh còn là cầu nối tinh thần, giúp người thân, gia đình, bạn bè… cùng nhau chia sẻ niềm vui từ bữa ăn đến hành trình "săn tem" đầy hứng khởi.

Với định hướng "chạm đến trái tim người trẻ", Thọ Phát đang vươn xa không chỉ bằng chất lượng bền vững mà còn nhờ tinh thần sáng tạo không ngừng. Với Thọ Phát, bánh bao không chỉ để no bụng, mà còn là cuộc phiêu lưu vị giác, một cơ hội kết nối, và là niềm vui bất ngờ trong cuộc sống hối hả.