3 dấu hiệu rõ rệt cho thấy bạn đang bị "thất thoát" collagen

Mất collagen không chỉ ảnh hưởng đến làn da?

Giống như một nhóm chat bạn bè từng rôm rả, giờ chỉ còn vài tin nhắn chúc mừng sinh nhật lác đác, bạn cũng chẳng hiểu sao lại thành ra như thế. Hôm qua, bạn vẫn có thể bật dậy khỏi giường với đầu gối linh hoạt, làn da căng mịn. Nhưng sáng nay, khớp gối lại phát ra tiếng "cót két" khó chịu, dây buộc tóc vốn chỉ quấn hai vòng giờ phải quấn ba vòng… và lúc ấy bạn mới nhận ra: Collagen trong cơ thể đang dần biến mất!

Phần lớn mọi người nghĩ collagen chỉ liên quan đến da, nhưng thực tế, collagen không chỉ định hình khuôn mặt mà còn hỗ trợ khớp, tăng cường từ gốc sợi tóc. Ảnh hưởng của collagen với cơ thể lớn hơn bạn tưởng… cho tới khi nó suy giảm.

Không lạ khi collagen trở thành "ngôi sao" trong thế giới làm đẹp và thực phẩm bổ sung: từ cho collagen vào cà phê, uống nước collagen trong giờ họp, đến nhai viên collagen như kẹo… Ai cũng mong nó giúp làn da khỏe mạnh hơn, khớp dẻo dai hơn, tóc óng mượt hơn. Nhưng, bạn đã thực sự hiểu collagen là gì, nguyên nhân khiến nó suy giảm, hậu quả ra sao và liệu có thể "bù đắp" được hay không?

Collagen là gì?

Collagen là loại protein phong phú nhất trong cơ thể, đóng vai trò như "chất keo" kết nối, giúp gương mặt săn chắc, cơ thể vững vàng và đàn hồi. Có ít nhất 28 loại collagen, trong đó phổ biến nhất là loại I, II và III.

Cơ thể tạo collagen bằng cách kết hợp axit amin từ thực phẩm giàu đạm cùng vitamin C, kẽm và đồng. Tuy nhiên, từ khoảng sau 20 tuổi, khả năng sản xuất collagen giảm 1% mỗi năm. "Từ sau tuổi 20, collagen giảm đều mỗi năm, đến sau tuổi 40, tốc độ giảm còn nhanh hơn, thể hiện rõ dấu hiệu lão hóa", bác sĩ da liễu Rinky Kapoor (The Esthetic Clinics) cho biết.

Nguyên nhân mất collagen

+ Lão hóa tự nhiên: Càng lớn tuổi, tốc độ sản xuất collagen càng chậm.

+ Tác động bên ngoài: Tia UV, thói quen sống kém lành mạnh, tác hại của gốc tự do.

3 dấu hiệu mất collagen

1. Da: Giảm đàn hồi, chùng nhão

Collagen giữ cấu trúc và độ săn chắc cho da. Khi suy giảm, da có thể: Xuất hiện nếp nhăn, đường gấp; Mất độ căng và đầy đặn; Khô, xỉn màu, vết thương lâu lành

Theo chuyên gia Mercedes Abarquero Cerezo (L'Oréal Tây Ban Nha), tuổi tác khiến tế bào sản xuất collagen hoạt động chậm lại. Các yếu tố như nắng, ăn uống, căng thẳng, nội tiết, đặc biệt giai đoạn mãn kinh sẽ thúc đẩy sự phân hủy collagen.

2. Tóc: Yếu từ gốc, mọc chậm

Collagen bao bọc và hỗ trợ nang tóc, vì vậy khi thiếu hụt: Tóc thưa dần; Dễ gãy, chẻ ngọn; Tóc mọc chậm; Da đầu khô hoặc nhạy cảm.

3. Khớp: "Kêu" khi vận động

Collagen loại II hỗ trợ khớp, khi thiếu sẽ khiến sụn yếu, mỏng. Có thể gây chứng cứng hoặc đau khớp, đặc biệt sau khi vận động. Bạn cũng có thể gặp tình trạng hồi phục chậm, viêm kéo dài. Không chỉ người lớn tuổi, vận động viên hoặc người từng tập luyện cường độ cao cũng dễ gặp tình trạng này.

Có thể làm chậm quá trình mất collagen không?

Không thể ngăn cơ thể lão hóa, nhưng có thể hỗ trợ sản xuất collagen và giảm tốc độ mất đi:

1. Bổ sung dinh dưỡng:

Đạm: trứng, cá, gà, đậu phụ

Vitamin C: cam, ớt chuông

Kẽm & đồng: các loại hạt, hải sản có vỏ

2. Tránh tác nhân phá hủy collagen:

Đường & thực phẩm siêu chế biến: gây hiện tượng glycation (đường hóa) làm hỏng collagen

Hút thuốc & ô nhiễm: tăng stress oxy hóa

Tia UV: kẻ thù lớn nhất của collagen

Collagen mất rồi có bổ sung lại được không?

Nhiều bằng chứng cho thấy, nếu kỳ vọng thực tế, thực phẩm bổ sung collagen có thể giúp: cải thiện độ ẩm da, giảm nếp nhăn, đốm nắng. Tuy nhiên, đây không phải "liều thuốc vĩnh cửu" cho da hay khớp, mà chỉ hỗ trợ nếu bạn duy trì thường xuyên.

Gợi ý sản phẩm bổ sung:

Nơi mua: Codeage Việt Nam

Nơi mua: gilaa