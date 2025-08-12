Dân mạng chê vợ chồng Ngô Thanh Vân “tấm chiếu mới bỉm sữa”, chi 100 triệu đồ cho con nhưng 70% vô dụng, chật nhà

Huy Trần và Ngô Thanh Vân chính thức đón công chúa đầu lòng vào ngày 9/8 vừa qua. Lên chức "bố bỉm quốc dân", Huy Trần khiến cộng đồng mạng không khỏi choáng ngợp với loạt series sắm đồ cho bé Gạo với tổng trị giá lên đến hàng trăm triệu đồng. Song, những màn shopping chịu chơi, chịu chi này lại đang viral khắp MXH theo cách thú vị hơn, khi các món đồ mà Huy Trần lựa chọn liên tục bị đánh giá là phí tiền - vô dụng - vô tri, vô tình tạo ra những tràng cười và các cuộc tranh luận không hồi kết.

Trong series mua sắm mới đây, mở màn với bộ 3 món gồm ghế ngồi cho bé bú 10 triệu đồng, đệm bé nằm bú 1,3 triệu đồng và giá đỡ điện thoại 1,6 triệu đồng, sự chịu chơi của bố bỉm Huy Trần hiển nhiên khiến dân tình không khỏi trầm trồ và ngưỡng mộ. Tuy nhiên bên cạnh đó, màn shopping này cũng thu hút nhiều ý kiến từ các mẹ bỉm giàu kinh nghiệm. Có người cho rằng những món đồ đắt đỏ mà Huy Trần mua là "xu cà na" và phí tiền, vì họ đã từng mua và kết quả là khi con 15 tháng tuổi thì cũng chỉ dùng được 1-2 lần. Có mẹ bỉm chia sẻ rằng với những ai đẻ mổ thì việc dùng đệm bé nằm bú sẽ rất bất tiện, cho nên cũng đã nhanh chóng thanh lý sản phẩm.

Một trong những đồ sơ sinh mà Huy Trần sắm sửa bị nhận xét "vô dụng nhất" gọi tên chiếc nôi trẻ em. Không chỉ chi tới 5 triệu đồng cho chiếc nôi này, anh còn đầu tư thêm bộ đồ treo nôi giá 900.000 đồng và một chiếc camera giám sát hiện đại có giá tới 10 triệu. Tuy nhiên, theo kinh nghiệm từ các mẹ bỉm sữa, dù nôi có xịn đến đâu thì cũng sẽ nhanh chóng bị bỏ xó, còn đồ treo nôi cũng bị cho là phí tiền. Nếu như những món đồ khác gây ra nhiều tranh luận trái chiều, thì riêng chiếc nôi này lại nhận được sự đồng thuận cao từ cộng đồng mẹ bỉm vì ai từng trải cũng cho rằng nó thực sự lãng phí.

Trong khi bố bỉm Huy Trần mạnh tay sắm tất thông minh giá 10 triệu đồng cho công chúa đầu lòng, rất nhiều dân tình đang hài hước nhận bản thân thuộc "hệ nghèo" vì.. lần đầu biết đến sự tồn tại của món đồ này.

Song, những người có kinh nghiệm lại tiếp tục đánh giá đây là món đồ lãng phí và vô tri. Lý do là vì với số tiền đắt đỏ, giải pháp lý tưởng hơn cả là thuê bảo mẫu cao cấp để con được chăm sóc chu đáo từ A đến Z. Thêm vào đó, bản thân chiếc tất thông minh này không phải lúc nào cũng mang lại hiệu quả vượt trội như kỳ vọng.

Có thể nói trong suốt hành trình shopping của Huy Trần, hiếm hoi cũng tìm ra những món đồ được các mẹ bỉm dành nhiều lời khen. Dù giá thành không quá nhẹ ví, nhưng theo ý kiến số đông thì đây vẫn là các món cần thiết cho công cuộc bỉm sữa.

Nhưng tất nhiên, những cuộc tranh luận vẫn chưa một lần có dấu hiệu giảm nhiệt. Bên cạnh những ý kiến ủng hộ, có không ít người cho rằng Huy Trần sắm máy tiệt trùng là không quá cần thiết, thay vào đó nên đầu tư máy rửa bình hoặc máy rửa bát mini tích hợp chức năng rửa và tiệt trùng, vừa tiện lợi vừa đa năng. Về máy cấp ẩm, nhiều mẹ bỉm cũng cho rằng nếu có điều kiện thì nên lắp đặt hệ thống cấp khí tươi để kiểm soát độ ẩm toàn bộ không gian, còn sắm một chiếc máy nhỏ lẻ thì công dụng khá hạn chế, gần như không đáng kể.

Tiếp tục danh sách sắm sửa của bố bỉm Huy Trần là loạt đồ dùng từ bồn tắm, ghế ngồi, xe đẩy đến tủ đựng... Món nào món nấy đều xịn xò, giá không có đắt nhất mà chỉ có đắt hơn.

Và trong loạt đồ dùng này, đa số các mẹ bỉm đều đặc biệt chú ý và tranh luận sôi nổi về chiếc ghế cho bé ngồi trên lưng. Nhiều ý kiến cho rằng đây là món đồ hết sức vô tri, không ngần ngại bày tỏ sự khó hiểu khi Huy Trần mạnh tay chi 6 triệu đồng để rinh về nhà. "Vác con chưa đủ mệt nên anh vác thêm cái ghế cho có cảm giác", "Mua vì không biết tiêu tiền sao cho hết hả anh, chứ bình thường vác con lên cổ ngồi 10 phút đã rã vai rồi, lại còn địu thêm cái ghế" - hàng loạt các bình luận của CĐM về chiếc ghế 6 triệu của Huy Trần.

Trước đó, Huy Trần cũng từng gây chú ý với series sắm sửa đồ đạc cho bé Gạo. Trong series này, bố bỉm tiếp tục chi mạnh tay cho những món đồ như bàn thay tã, máy hút sữa, ghế ăn dặm, ghế nhún... với tổng thiệt hại lên tới 34,1 triệu đồng. Dù nhìn chung là những món đồ hữu ích, nhưng netizen vẫn không khỏi bật cười trước sự "mua sắm không tiếc tay" của anh, khiến nhiều món đồ tưởng tiện lợi nhưng hóa ra lại không thật sự cần thiết như trong tưởng tượng

Dù viral khắp MXH và khiến cả cõi mạng phải tranh luận sôi nổi, nhưng hầu hết ý kiến đều đơn thuần là đưa ra cảm nhận cá nhân và nói lên "tiếng lòng" của các ông bố bà mẹ trong công cuộc mua sắm đồ sơ sinh. Với những lời đánh giá đồ dùng mà Huy Trần mua là "vô tri, phí tiền", nhiều netizen cũng lên tiếng rằng mỗi gia đình có nhu cầu khác nhau, và việc đầu tư một lần có thể dùng cho các bé sau này hoặc dễ dàng thanh lý khi không còn cần thiết. Một số bình luận nổi bật: - "Không nên dạy người giàu cách tiêu tiền" - "Người ta có tiền, muốn mua như nào là quyền của người ta" - "Mình có nhiều tiền cũng sẽ mua nhé, mua cho sướng tội gì phải còng lưng ra" - "Không dùng thì thanh lý thôi, mọi người cứ tiếc tiền hộ là sao" - "Công nhận nhiều pha mua sắm hài hước, nhưng cũng có nhiều món thực tế và đáng dùng" - "Mở mang kiến thức bỉm sữa, đọc bình luận cười mệt nghỉ. Mình giàu mình cũng mua đồ tốt nhất cho con, mỗi tội chưa giàu"



