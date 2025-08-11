Ông bà trồng cây con cháu hưởng lợi: 1 cây bình dân nhưng “đắt giá” hơn lan hồ điệp, sống hàng chục năm, càng già càng sinh lộc

Nếu lan hồ điệp được coi là “nữ hoàng” của những loài hoa thì ở thế giới cây cảnh, sung cảnh mini lại được giới chơi cây gọi vui là “ông vua tài lộc”. Không rực rỡ sắc màu, không ngát hương thơm, nhưng cây sung cảnh mini vẫn khiến nhiều người sẵn sàng bỏ ra hàng triệu, thậm chí hàng chục triệu đồng để sở hữu, bởi cái “đắt” của nó nằm ở ý nghĩa phong thủy và giá trị sưu tầm hơn là ở ngoại hình hào nhoáng.

Cây bình dân nhưng không hề tầm thường

Sung là loài cây quen thuộc với người Việt, thường mọc ở vùng quê, bờ ao, bờ mương. Nhưng khi được thu nhỏ thành dáng bonsai mini, nó lại khoác lên mình một sức hút rất riêng: gốc sần sùi, thân uốn lượn tự nhiên, lá xanh mướt quanh năm, quả tròn căng mọc thành chùm. Chính những chùm quả này là “điểm vàng” khiến người chơi mê mẩn, vì tượng trưng cho sự sung túc, đủ đầy, con cháu sum vầy.

Không chỉ mang ý nghĩa no đủ, sung còn gắn với câu nói dân gian “sung túc – sung sướng”, vì thế nhiều gia đình trưng sung cảnh trong nhà, đặt ở bàn khách, bàn làm việc hay sân vườn với niềm tin cây sẽ mang đến tài lộc, may mắn, thuận lợi trong công việc.

Giá trị phong thủy vượt xa giá bán

Một cây sung cảnh mini dáng đẹp, quả sai, gốc già có thể được rao bán từ vài trăm nghìn đến vài chục triệu đồng, tùy độ tuổi và thế cây. Với những người chơi lâu năm, sung bonsai không chỉ là cây cảnh mà còn là “tác phẩm nghệ thuật sống”, càng chăm lâu, cây càng có giá trị.

Người trong giới tiết lộ, có cây sung mini được chăm sóc hơn 20 năm, gốc to bằng cổ tay, thân uốn tự nhiên, mỗi mùa ra quả phủ kín tán – được trả giá cao hơn cả một chậu lan hồ điệp đắt đỏ nhưng chủ vẫn không bán. Bởi với họ, đó là “lộc” tích tụ qua thời gian, không thể đo đếm bằng tiền.

Hướng dẫn trồng và chăm sóc để sung luôn “sung”

Chọn giống: Sung ta là lựa chọn phổ biến nhất vì quả sai, dễ chăm. Nên chọn cây có dáng gốc đẹp, khỏe, lá xanh.

Đất trồng: Ưa đất thịt pha cát, thoát nước tốt. Có thể trộn thêm phân chuồng hoai mục để tăng dinh dưỡng.

Ánh sáng: Cần nhiều ánh sáng nhưng tránh nắng gắt buổi trưa. Nếu để trong nhà, nên đưa cây ra ngoài mỗi tuần vài lần.

Nước tưới: Giữ đất ẩm nhưng không ngập úng. Mùa hè tưới 1–2 lần/ngày, mùa mát giảm xuống 1 lần/ngày hoặc 2 ngày/lần.

Tỉa cành: Thường xuyên cắt tỉa để giữ dáng, kích thích ra chồi và quả mới.

Ra quả: Để sung sai quả, nên bón phân kali, lân vào giai đoạn trước khi cây ra hoa.

Vì sao cây sung cảnh mini ngày càng được săn lùng?

Bởi đây là sự kết hợp hài hòa giữa giá trị tinh thần và tính thẩm mỹ. Một chậu sung mini gọn gàng, quả sai, lá xanh không chỉ làm đẹp không gian mà còn đem đến cảm giác an yên, đủ đầy cho gia chủ. Càng trồng lâu, càng gắn bó, cây lại càng quý, giống như một người bạn đồng hành chứng kiến từng chặng đường của gia đình.

Có lẽ vì thế mà nhiều người nói, sung cảnh mini “đắt” hơn lan hồ điệp không phải vì giá bán, mà vì thứ giá trị vô hình mà nó mang lại – thứ mà tiền bạc cũng khó mua được.