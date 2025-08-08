Thiếu gia Subeo sống luân phiên trong biệt thự xa hoa của Cường Đô La và Hồ Ngọc Hà

Mới đây, doanh nhân Nguyễn Quốc Cường (Cường Đô La) thu hút sự chú ý trên mạng xã hội khi chia sẻ loạt hình ảnh về Subeo - quý tử đầu lòng của anh và Hồ Ngọc Hà, đang nghiêm túc trải nghiệm nhiều vị trí công việc tại tập đoàn gia đình. Từ kinh doanh, chăm sóc khách hàng, bàn giao nhà đến phục vụ và nhận order tại nhà hàng, Subeo đều tham gia. Hình ảnh cậu bé năm nào nay đã cao 1m8, phong thái chững chạc khiến nhiều người không khỏi trầm trồ.

Hiện tại, cuộc hôn nhân giữa Cường Đô La và Hồ Ngọc Hà đã khép lại trong êm đẹp, cả hai đều có tổ ấm mới và giữ mối quan hệ văn minh để cùng nuôi dạy con. Subeo thân thiết với 2 bên gia đình, cậu sống cách tuần ở nhà bố và nhà mẹ. Dù không thường xuyên chia sẻ hình ảnh nhưng vẫn có thể thấy được những bức hình Subeo check-in tại cả hai cơ ngơi, nơi nào cũng được bố mẹ chuẩn bị sẵn không gian riêng để thoải mái nghỉ ngơi và học tập.

Subeo ở biệt thự của Hồ Ngọc Hà

Biệt thự của Hồ Ngọc Hà và Kim Lý rộng hơn 300m², trị giá 30 tỷ đồng và sở hữu vị trí đắc địa ven sông Sài Gòn. Không gian bên trong được thiết kế hiện đại, sang trọng, bên cạnh đó còn có khu sân vườn rộng rãi, thoáng đãng.

Subeo mải mê sửa sang cây quất ở khu vực bể bơi cạnh phòng khách

Toàn cảnh không gian phòng khách thoáng đãng, view hướng ra bể bơi cực chill

Không gian phòng bếp thoáng đãng, tiện nghi, được bài trí nhiều cây cảnh

Tết 2024, đại gia đình Hồ Ngọc Hà và Kim Lý cùng diện áo dài tông vàng - hồng và check-in ngay tại khu vực sân vườn trong "bạch dinh" xa hoa

Subeo ở biệt thự của Cường Đô La

Không chỉ có cuộc sống tiện nghi bên mẹ Hồ Ngọc Hà, Subeo còn sống trong không gian sang trọng tại biệt thự hoành tráng của bố Cường Đô La. Đầu năm nay, hình ảnh đại gia đình Cường Đô La - Đàm Thu Trang chụp tại gara rộng rãi gây chú ý, khi Đàm Thu Trang chính thức "nhường" vị trí cao nhất nhà cho Subeo.

Bức ảnh mới nhất của gia đình Cường Đô La khi check-in tại biệt thự xa hoa

Cận cảnh không gian sống sang chảnh của Subeo khi ở cùng Cường Đô La

Không gian sống đẹp đẳng cấp, được trang hoàng lộng lẫy mỗi dịp lễ Tết

Tết 2025, đại gia đình Cường Đô La - Đàm Thu Trang cùng diện áo dài màu hồng, check-in ngay tại phòng khách rộng rãi của căn biệt thự

Trước đây, Cường Đô La cũng từng khoe khoảnh khắc con trai Subeo chăm chỉ ngồi chuẩn bị bài trước màn hình máy tính. Chỉ qua dòng caption ngắn gọn cũng đủ thấy được sự quan tâm của vị "đại gia phố núi" dành cho cậu con trai dù bận bịu với công việc kinh doanh. Qua bức ảnh cũng có thể thấy được không gian học tập rộng rãi và thoải mái của Subeo với thiết kế bàn dài, phía trên là hàng loạt đồ trang trí cùng đồ chơi yêu thích.

