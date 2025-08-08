"Bố bỉm quốc dân" Huy Trần tiếp tục review đồ cho bé Gạo, nâng tổng giá trị "đầu tư ban đầu" cho bình rượu mơ lên gần 150 triệu

Ông bố quốc dân Huy Trần đã quay trở lại với series các món đồ chuẩn bị cho em bé Gạo.

Ở tập trước, tính sơ sơ tổng giá trị những món mà Huy Trần chuẩn bị cho con gái đã lên đến hơn 100 triệu đồng. Vậy ở tập 2 này, ông bố bỉm tương lai này sẽ có giá trị đến con số nào?

1. Ghế ăn dặm 4in1 nhà Cyber

Ghế ăn dặm Cybex LEMO 4-in-1 là chiếc ghế đa năng cao cấp đến từ Đức, thiết kế thông minh dành cho bé từ sơ sinh đến tuổi trưởng thành. Với 4 chế độ sử dụng linh hoạt – ghế bập bênh sơ sinh, ghế ăn dặm, ghế ngồi trẻ em và ghế người lớn – Cybex LEMO hỗ trợ bé suốt quá trình phát triển. Thiết kế tối giản, điều chỉnh độ cao và độ sâu dễ dàng không cần dụng cụ, cùng chất liệu an toàn, bền đẹp – đây là lựa chọn hoàn hảo cho gia đình hiện đại muốn đầu tư lâu dài.

Giá của sản phẩm là 8,5 triệu VNĐ.

2. Máy hút sữa nhà Medela

Máy hút sữa điện đôi Medela Sonata Flex là dòng máy hút sữa cao cấp, êm ái và mạnh mẽ đến từ thương hiệu Medela (Thụy Sĩ). Với công nghệ 2-Phase Expression mô phỏng nhịp bú tự nhiên của bé, cùng chế độ hút linh hoạt và vận hành cực kỳ yên tĩnh, Sonata Flex giúp mẹ hút sữa hiệu quả, thoải mái, ngay cả khi đang nghỉ ngơi. Máy còn tích hợp Bluetooth kết nối ứng dụng MyMedela để theo dõi quá trình hút sữa – lý tưởng cho mẹ hiện đại bận rộn.

Giá của sản phẩm là 10 triệu VNĐ

3. Ghế nhún nhà BabyBjorn

Ghế rung Baby Bjorn Bouncer Bliss vải lưới Mesh là sản phẩm cao cấp đến từ Thụy Điển, thiết kế đơn giản nhưng tinh tế, giúp bé thư giãn và phát triển vận động tự nhiên. Chất liệu lưới thoáng khí, mềm mại, an toàn cho làn da nhạy cảm của trẻ. Ghế có thể điều chỉnh 3 góc nghiêng, gấp gọn dễ dàng và không cần pin hay điện – bé tự tạo độ rung bằng chuyển động cơ thể. Phù hợp cho bé từ sơ sinh đến 2 tuổi.

Giá của sản phẩm là 5 triệu VNĐ.

4. Bàn thay tã nhà Keekaroo

Bàn thay tã Keekaroo Peanut Changer là sản phẩm thay tã cao cấp đến từ Mỹ, nổi bật với thiết kế nguyên khối không thấm nước, dễ dàng lau chùi mà không cần thêm ga phủ. Chất liệu mềm mại, an toàn tuyệt đối cho làn da bé, chống trơn trượt và chống vi khuẩn. Thiết kế bo tròn, chắc chắn, giúp việc thay tã nhanh chóng, sạch sẽ và tiện lợi hơn cho bố mẹ.

Giá của sản phẩm là 3 triệu VNĐ.

5. Thảm chơi và đồ chơi nhà Baby Einstein

Baby Einstein là một thương hiệu đồ chơi của Mỹ dành cho trẻ em, nổi tiếng với các sản phẩm kích thích sự phát triển giác quan và trí tuệ của bé, đặc biệt là khả năng âm nhạc và khám phá.

Giá của 2 sản phẩm này là 4 triệu VNĐ.

6. Tủ đồ bé nhà Babypods

Tủ đựng đồ trẻ em Babypods là giải pháp lưu trữ thông minh và an toàn dành cho gia đình có trẻ nhỏ. Thiết kế tối giản, hiện đại với chất liệu nhựa cao cấp, không chứa BPA, bo góc an toàn, phù hợp với bé. Tủ chia ngăn khoa học, giúp bố mẹ dễ dàng sắp xếp đồ dùng, quần áo, đồ chơi cho bé một cách gọn gàng và tiện lợi. Dễ dàng di chuyển, lau chùi – Babypods là lựa chọn lý tưởng cho không gian sống của gia đình trẻ.

Giá của sản phẩm này là 2,1 triệu VNĐ.

7. Máy tạo ẩm nhà Babymoov

Máy tạo độ ẩm Hygro Plus 3in1 Babymoov là thiết bị chăm sóc không khí lý tưởng cho phòng bé, kết hợp 3 chức năng: tạo ẩm, đo nhiệt độ – độ ẩm và đèn ngủ dịu nhẹ. Với công nghệ phun sương lạnh siêu âm, máy hoạt động êm ái, an toàn cho trẻ nhỏ. Màn hình cảm ứng dễ sử dụng, có chế độ hẹn giờ và tự ngắt khi hết nước. Thiết kế hiện đại, dung tích lớn – phù hợp dùng cả đêm, giúp bé ngủ ngon trong môi trường thoáng mát, dễ chịu.

Giá của sản phẩm này là 3 triệu VNĐ.

8. Địu trợ lực nhà Ergobaby

Địu cho bé Ergobaby Omni 360 Cool Air Mesh là dòng địu đa năng cao cấp, hỗ trợ bé từ sơ sinh đến 20kg mà không cần miếng lót. Thiết kế 4 tư thế địu linh hoạt (trước, sau, nghiêng, quay ra ngoài), cùng chất liệu lưới thoáng khí Cool Air Mesh giúp bé mát mẻ, thoải mái trong mọi điều kiện thời tiết. Đai lưng và quai vai đệm dày, phân tán lực đều, giúp bố mẹ địu bé lâu mà không đau mỏi – lý tưởng cho những gia đình yêu vận động và du lịch.

Giá của sản phẩm này là 5,1 triệu VNĐ.

9. Ghế ô tô cho bé nhà Cybex

Ghế ngồi ô tô sơ sinh Cybex Cloud T i-Size Plus là dòng ghế cao cấp đạt chuẩn an toàn châu Âu i-Size, thiết kế dành riêng cho trẻ sơ sinh từ 0–13kg. Ghế có thể ngả phẳng khi gắn ngoài xe, kết hợp cùng chất liệu vải Plus mềm mại, thoáng khí và đệm đầu nâng đỡ tối ưu. Tích hợp hệ thống bảo vệ va chạm L.S.P., mái che UPF50+ và xoay 180° khi dùng với base – mang lại sự an toàn, tiện lợi và thoải mái tối đa cho bé trong mọi hành trình.

Giá của sản phẩm này là 7 triệu VNĐ.

Tổng tất cả những món đồ ông bố bỉm Huy Trần review trong tập này là 47,7 triệu VNĐ, nâng tổng chi phí đầu tư ban đầu cho bình rượu mơ nhà mình lên đến gần 150 triệu VNĐ.

Điều đáng nói là Huy Trần tìm hiểu cực kỳ kỹ lưỡng và lựa chọn những thương hiệu uy tín cho bé Gạo. Tất cả những thương hiệu này đều là những thương hiệu Mẹ Bé lâu năm và được đánh giá cao trên thị trường.