Dãy số "lạ" trên tem trái cây nhập khẩu ở Aeon Mall, 90% người thấy nhưng không hiểu gì

Khi mua trái cây ở Aeon Mall, bạn có thể dễ dàng bắt gặp những tem dán chứa dãy số nhỏ xíu trên từng quả táo, nho hay kiwi. Những dãy số tưởng như ngẫu nhiên này thực chất lại chứa nhiều thông tin quan trọng về nguồn gốc và phương pháp canh tác của trái cây. Hiểu đúng ý nghĩa các dãy số này không chỉ giúp bạn mua sắm thông minh hơn mà còn lựa chọn được sản phẩm phù hợp với nhu cầu sức khỏe và ưu tiên cá nhân. Dưới đây là thông tin về 4 dãy số thường gặp nhất trên trái cây bày bán tại Aeon Mall.

1. Dãy 5 chữ số bắt đầu bằng số 9

Nếu tem dán mã gồm 5 chữ số và bắt đầu bằng số 9 thì đây là mã dành cho trái cây hữu cơ (organic). Trái cây mang mã này được trồng hoàn toàn theo phương pháp hữu cơ: không sử dụng phân bón hóa học, thuốc trừ sâu tổng hợp, chất kích thích tăng trưởng hay giống biến đổi gen. Vì quy trình canh tác khắt khe và chi phí cao, những sản phẩm này thường có giá bán đắt hơn đáng kể so với trái cây trồng thông thường. Đây cũng là loại trái cây được khuyến khích tiêu dùng bởi tính an toàn cao và thân thiện với môi trường.

2. Dãy 5 chữ số bắt đầu bằng số 8

Dãy mã gồm 5 chữ số bắt đầu bằng số 8 thường được cho là ký hiệu của trái cây biến đổi gen (GMO). Đây là công nghệ can thiệp vào vật liệu di truyền để cải thiện năng suất, khả năng kháng sâu bệnh hoặc kéo dài thời gian bảo quản. Tuy nhiên, GMO vẫn là chủ đề gây tranh cãi trong nhiều năm qua. Một số nghiên cứu từng đặt ra lo ngại về ảnh hưởng tiềm ẩn đến sức khỏe như rối loạn nội tạng, hệ miễn dịch hay sinh sản, nhưng đến nay, chưa có kết luận khoa học thống nhất.