4 kiểu áo sơ mi "chuốc say" gái Hàn: Sành điệu, thanh lịch, phối cùng quần jeans hay chân váy đều ăn ý

Không cần ăn diện cầu kỳ, gái Hàn vẫn luôn biết cách nổi bật nhờ những món đồ cơ bản, và sơ mi chính là một trong số đó. Từ kiểu dáng đến cách phối, sơ mi đều mang lại cảm giác chỉn chu, nhẹ nhàng nhưng không hề nhạt nhòa. Dưới đây là những kiểu sơ mi đang được gái Hàn diện nhiều nhất, đảm bảo tiêu chí đơn giản, dễ mặc và đã mặc là xinh!

1. Sơ mi pastel

Sơ mi pastel được gái Hàn lăng xê rầm rộ nhờ vẻ ngoài vừa ngọt ngào vừa tinh tế, chuẩn phong cách nhẹ nhàng mà vẫn có điểm nhấn. Những gam màu như xanh baby, hồng phấn, be sữa hay tím lilac liên tục xuất hiện trong street style của hội chị em, từ sân bay đến ảnh OOTD đời thường. Không cần quá phô trương, sơ mi pastel vẫn dễ dàng thu hút ánh nhìn nhờ khả năng làm sáng gương mặt và nâng tông tổng thể. Dễ phối, mặc đẹp với mọi phong cách - từ điệu đà khi phối cùng chân váy chữ A đến thanh lịch khi mix cùng quần âu ống đứng.

2. Sơ mi nhấn eo

Nếu smi truyền thống mang đến vẻ thanh lịch nhẹ nhàng thì sơ mi nhấn eo lại là phiên bản nâng cấp thời thượng hơn, giúp vóc dáng trông thon gọn và cao ráo ngay lập tức. Đây cũng là kiểu áo được gái Hàn yêu thích bởi sự tinh tế trong từng chi tiết: có thể là đường xếp ly khéo léo, cài nút lệch hoặc đai ẩn định hình eo mà không gây gò bó. Phần nhấn eo tạo hiệu ứng thắt đáy lưng ong, tôn vòng eo nhưng vẫn giữ được sự chỉn chu, hợp để diện trong nhiều hoàn cảnh. Khi phối cùng quần ống suông, chân váy midi hoặc quần vải cạp cao, kiểu sơ mi này sẽ cho bạn tổng thể vừa nữ tính vừa có khí chất.

3. Sơ mi kẻ

Gái Hàn nổi tiếng với phong cách tối giản nhưng tinh tế, luôn ưu tiên những thiết kế đơn giản và dễ ứng dụng trong đời thường. Chính vì vậy, sơ mi kẻ trở thành một trong những item được ưa chuộng suốt bốn mùa. Không phô trương hay kiểu cách, sơ mi kẻ mang đến cảm giác nhẹ nhàng, nhã nhặn đúng chuẩn "minimal" mà gái Hàn yêu thích. Dù là kẻ sọc dọc tôn dáng hay caro nhỏ cổ điển, chỉ cần phối với quần ống đứng, chân váy chữ A hoặc khoác ngoài áo thun là đã đủ xinh xắn. Kiểu áo này không quá nổi bật nhưng lại rất dễ tạo thiện cảm, hợp để mặc đi học, đi làm hay cà phê cuối tuần.

4. Sơ mi croptop

Sơ mi dáng croptop hoặc lửng nhẹ luôn nằm trong danh sách "must-have" của gái Hàn nhờ khả năng tôn dáng khéo léo mà vẫn giữ được vẻ thanh lịch. Kết hợp cùng chân váy chữ A, quần jeans cạp cao hay quần suông đơn giản là đã đủ tiêu chí mặc đẹp - gọn gàng, trẻ trung và cực kỳ hút mắt. Không cần layer cầu kỳ hay phụ kiện rườm rà, chỉ vài món cơ bản cũng đủ tạo nên outfit xinh sang xuống phố, vừa thoải mái vừa trông có gu.

