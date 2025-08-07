Shopee “gom hết” dàn sao hội tụ tại đại tiệc Shopee Live 8.8

Quang Trung "xông đất" với TVC Freeship 0 đồng mọi đơn

"Xông đất" vũ trụ siêu sao, Quang Trung "bừng sáng" với "visual đỉnh cao" trong TVC Freeship 0 đồng mọi đơn. Cụm từ "Freeship Shopee" vang lên liên tục, không kém phần nổi bật so với visual nam chính, khiến ai nấy phải đứng ngồi không yên khi mọi ngóc ngách đều ngập tràn Freeship. Những món đồ từ điện máy gia dụng đến áo quần, tất cả đều được Freeship tại Shopee, không giới hạn giá trị đơn (loại trừ đơn hàng trên 10kg và một số quy định đơn đặc thù khác).

Chỉ với 30 giây lên sóng, Quang Trung cùng TVC Freeship 0 đồng mọi đơn phủ sóng mọi mặt trận, khiến fan không thể ngồi yên!

"Trưởng phòng" Quang Trung khui "sít rịt" bộ đôi Nicky và Ánh Sáng AZA trong show mới toanh

Lại là sự xuất hiện của Quang Trung, nhưng bây giờ chàng đã ở một cương vị khác - "trưởng phòng" của show hoàn toàn mới trên Shopee Live "Sao Tới Đây". Cùng "anh trai" Nicky và "em xinh" Ánh Sáng AZA, Quang Trung sẽ mở ra những bí mật chưa từng được tiết lộ của bộ đôi này.

Đừng quên theo dõi vào 21h ngày 7.8 trên Shopee Live để cùng "giải mã sao", tiết lộ bí mật của các thần tượng.

Cả hai sẽ cùng trải qua ba căn phòng đầy thử thách, từ "Sao Siêu Nhanh" đến "Sao Siêu Rẻ" và cuối cùng là "Giải Mã Sao". Trong mỗi căn phòng, các khách mời sẽ phải đối mặt với những thử thách thú vị và những bí mật "sít rịt" chưa ai biết tới, vô số bất ngờ, dự là khiến các sao phải ‘toát mồ hôi hột’. Tất nhiên, không thể thiếu những deal cực hot mà ngay cả các ngôi sao cũng không thể cưỡng lại!

"Sao Thì Sao" gia nhập thêm "gia nô" mới Bùi Công Nam

Ngày này cũng tới, Bùi Công Nam và Duy Khánh chính thức trở thành "bộ đôi gia nô" trong Sao Thì Sao 8.8. Liệu Nam sẽ chỉ là "phụ tá" cho Khánh hay có thể lật đổ Jun Phạm, trở thành ông chủ thứ hai? Ngôi nhà của Jun Phạm liệu có thể trụ vững trước sự phá đảo của "Gia Đình Sao Sao" khi cùng lúc hai "gia nô" tụ hội, đừng bỏ lỡ những tình huống đầy bất ngờ vào 12h ngày 8.8 trên kênh Shopee Live!

Liệu "anh Nui" sẽ chỉ là "phụ tá" cho Duy Khánh hay có thể lật đổ Jun Phạm, trở thành ông chủ thứ hai?

Đặc biệt, đừng chỉ chuẩn bị cho những trận cười không dứt mà còn cho những ưu đãi độc quyền không thể bỏ qua nhân dịp siêu sale 8/8: cơ hội "Lắc siêu xu" chia kho xu lên đến 10 triệu Shopee xu và loạt voucher giảm giá sâu lên đến 300.000 đồng cho đơn hàng từ 800.000 đồng, áp dụng cho những thương hiệu như Samsung, Elmich, Roborock…

Bật mí "nhân vật bí ẩn" rủ rê bạn gia nhập hội triệu phú voucher ShopeeVIP

Xuyên suốt chuỗi sự kiện 8.8, một nhân vật bí ẩn sẽ xuất hiện, cùng bạn khám phá cách gia nhập "câu lạc bộ" triệu phú voucher ShopeeVIP, không ai khác chính là Duy Khánh. "Trùm cuối" Duy Khánh bật mí bí kíp tận hưởng trọn bộ ưu đãi ShopeeVIP - gói đặc quyền của Shopee với hơn 200 voucher giảm giá đến 20% chỉ 29.000 đồng/tháng, miễn phí tháng đầu tiên khi lần đầu đăng ký cho thành viên hạng Vàng và Kim cương, kèm chương trình ưu đãi 3 tháng trải nghiệm ChatGPT Plus hoàn toàn miễn phí được triển khai từ ngày 8/8/2025 đến hết ngày 8/11/2025 với số lượng có hạn.

Nếu bạn chưa gia nhập ShopeeVIP, hãy để Duy Khánh thuyết phục bạn ngay với nhiều đặc quyền khủng!

Chưa dừng lại ở đó, chuỗi livestream 8.8 trên Shopee Live hứa hẹn đừng bỏ lỡ cơ hội tận hưởng những giờ phút giải trí cùng dàn sao đình đám như Tuấn Dương & Lucie Nguyễn, Hannah Olala, Châu Bùi, Mỹ Mỹ, Juky San... Ngoài ra, bạn còn có cơ hội săn voucher giảm đến 4.000.000 đồng, voucher giảm tới 25% từ các thương hiệu yêu thích và miễn phí vận chuyển cho mọi đơn hàng.

Thông tin ưu đãi:

Sự kiện "8.8 Siêu Hội Voucher - Siêu Nhanh, Siêu Rẻ" đã đổ bộ Shopee. Từ nay đến ngày 8.8, mua sắm ngay trên Shopee để không bỏ lỡ cơ hội trở thành triệu phú voucher - bùng nổ quyền lợi cùng ShopeeVIP khi sở hữu loạt voucher giảm đến 20% và 3 tháng sử dụng ChatGPT Plus chỉ với 29.000 đồng, ưu đãi Freeship 0 đồng mọi đơn (kèm điều kiện), cùng chuỗi deal siêu rẻ chỉ từ 9.000 đồng. Khám phá ngay tại: https://shopee.vn/m/8-8