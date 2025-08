Cách trị nám của phụ nữ Nhật: Chỉ thêm một bước đơn giản mà sau 1 tuần da sáng bật tông

Nám da, tàn nhang là vấn đề mà rất nhiều chị em mắc phải, nhất là khi bước vào độ tuổi 35+. Nguyên nhân chính gây nám và tàn nhang là do sự gia tăng hắc sắc tố melanin trong da, thường do tiếp xúc nhiều với ánh nắng mặt trời, thay đổi nội tiết tố, yếu tố di truyền, sử dụng mỹ phẩm kém chất lượng, hoặc do các yếu tố khác như căng thẳng, chế độ sinh hoạt không lành mạnh...

Ngay cả khi làn da mịn màng không mụn thì các vết nám trên gò má cũng khiến nhan sắc của các chị em như cộng thêm vài tuổi. Đương nhiên có rất nhiều dòng mỹ phẩm hỗ trợ dưỡng trắng và trị nám da, nhưng nếu chỉ bôi đơn thuần thì chưa chắc đã cho hiệu quả nhanh chóng.

Nếu bạn đang chịu trận với những vết nám, tàn nhang lấm tấm trên da, hãy thử các mà cô nàng beauty blogger người Nhật Mamichu (kênh TikTok @mamichu70 với gần 50 nghìn lượt thích) đang áp dụng để có thể làm mờ vết nám chỉ sau 1 tuần.

Cách trị nám, tàn nhang của beauty blogger người Nhật: Sau 1 tuần thấy rõ kết quả

Trên thị trường hiện nay luôn có rất nhiều dòng serum, kem dưỡng hỗ trợ dưỡng trắng, trị nám cho làn da của các chị em, nhưng cách mà cô nàng Mamichu thực hiện lại khiến nhiều người tò mò. Nhất là khi các vết nàm trên da mờ hẳn chỉ sau 1 tuần thực hiện.

Không bôi serum như cách thông thường, cô nàng này dùng một lớp màng bọc thực phẩm để hỗ trợ bước trị nám của mình. Mamichu lấy một lớp màng bọc thực phẩm, bơm một lượng serum vào đó, rồi áp trực tiếp vào vùng da bị nám như hai bên gò má, vùng chữ T.

Cô sẽ để nguyên như vậy trong vòng 5 phút, sau đó mới bóc ra và dùng đầu ngón tay massage nhẹ nhàng quanh khu vực đó mà ra toàn bộ khuôn mặt.

Cách này sẽ tập trung tối đa dưỡng chất vào đúng vùng da bị nám và làm mờ vết nám nhanh chóng. Kết quả, chỉ sau 1 tuần áp dụng cách này, những vết nám trên da của cô nàng mờ hẳn, thậm chí làn da còn trắng mịn hơn trước nhiều.

Làn da của Mamichu có sự thay đổi rõ rệt khiến ai nhìn cũng phải trầm trồ.

Nếu các chị em dùng bao nhiêu dòng mỹ phẩm vẫn chưa trị được nám, tàn nhang có thể thử cách này của Mamichu xem sao. Mỗi tối trước khi đi ngủ, áp dụng cách này, sau đó làm việc khác, 5 phút sau gỡ bỏ lớp màng bọc thực phẩm và massage nhẹ nhàng làn da. Chắc chắn những vết nám cúng đầu sẽ mờ dần chỉ trong một thời gian ngắn.

Bước trị nám trong 1 tuần của cô nàng beauty blogger người Nhật. (Nguồn: @mamichu70).

Lọ serum mà cô nàng Mamichu dùng là KATAN Cica Derma Hit Serum 5. Theo như cô nàng chia sẻ thì lọ serum này chiết xuất từ Centella asiatica, khi dùng lên da có cảm giác hơi châm chích. Dòng này có thêm phiên bản 10, nhưng Mamichu dùng lọ serum 5 cho bước dưỡng da hàng ngày.

Một vài lọ serum trị nám để các chị em thực hiện theo cách của cô nàng beauty blogger người Nhật

Eucerin Spotless Brightening Booster Serum

Lọ serum này của nhà Eucerin chứa hoạt chất dưỡng sáng độc quyền Thiamidol, giúp ức chế sản sinh melanin từ gốc tế bào sắc tố. Ngoài ra thành phần còn bổ sung Pro-Brightening system (Licochalcone A), sản phẩm sẽ tạo lá chắn cho da trước tia UV/HEVIS và ngừa gốc nám tái sinh.

Nơi mua: Watsons

Uriage Depiderm Serum Correcteur Eclat

Uriage Depiderm Serum Correcteur Eclat với công thức vitamin C gấp 10 lần thông thường hỗ trợ làm đều màu và mịn da, tăng cường sức sống cho da bằng cách đẩy mạnh quá trình tổng hợp collagen, ngăn ngừa các dấu hiệu lão hóa.

Nơi mua: Da liễu shop

Serum White Plus Renew Spot Ampoule

Mỗi ống White Plus Renew Spot Ampoule chứa tinh thể bột làm sáng nồng độ cao gấp 2 lần Melacrusher™ và 11% phái sinh vitamin C giúp làm giảm đáng kể những đốm nâu nám, vết thâm do mụn. Đồng thời cung cấp vitamin B5 làm dịu da hư tổn