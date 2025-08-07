Cô gái 9x "lười yêu, ngại cưới, sợ sinh con", sống độc thân lành mạnh trong căn hộ nhỏ

Một cô gái 27 tuổi sống tại An Huy (Trung Quốc) mới đây đã chia sẻ về căn hộ nhỏ xinh do chính cô tự tay lên ý tưởng và hoàn thiện. Ở độ tuổi mà nhiều người chọn lập gia đình, cô lại quyết định sống một mình, tập trung vào công việc và tạo dựng không gian sống theo đúng sở thích cá nhân. Không chạy theo xu hướng phức tạp, cô chọn phong cách tối giản, ấm cúng nhưng vẫn đủ đầy tiện nghi để mỗi ngày trở về nhà đều là một niềm vui.

Phòng khách ghi điểm tuyệt đối: thoáng đãng, sáng sủa và cực kỳ tiện dụng

Thay vì chạy theo trào lưu lát sàn gỗ hay gạch mờ như trên mạng, cô gái chọn gạch bóng sáng màu kem, không chỉ giúp không gian thêm phần rộng rãi mà còn dễ lau chùi, phù hợp với lối sống tối giản hiện đại.

Bộ sofa màu be sáng phối cùng bàn tròn kiểu cách tạo nên một không gian linh hoạt. Ban ngày, đây là góc nghỉ ngơi lý tưởng để đọc sách, nhâm nhi ly trà. Khi trời tối, không gian lại nhanh chóng biến thành "rạp chiếu phim mini". Dù diện tích không lớn, nhưng nhờ cách sắp xếp khéo léo và lựa chọn nội thất thông minh, phòng khách vẫn vừa đẹp, vừa đa năng.

Bếp và khu vực ăn uống: nhỏ mà có võ, tối ưu từng centimet

Khu bếp và bàn ăn trong căn hộ này được thiết kế thông minh, tận dụng tối đa từng centimet. Bếp chữ U giúp rút ngắn quãng đường di chuyển khi nấu nướng, đồng thời chia rõ ba khu vực: rửa, sơ chế và nấu. Tủ bếp tông xám không tay nắm tạo cảm giác gọn gàng, sạch sẽ, đồng thời dễ vệ sinh. Đặc biệt, mặt bếp được giữ trống thoáng đãng, chỉ bày những vật dụng cần thiết và điểm xuyết vài lọ hoa nhỏ cho cảm giác nhẹ nhàng. Khu bàn ăn đặt ngay đối diện phòng khách, dùng bàn tròn để tiết kiệm diện tích, vẫn đủ cho 3-4 người ăn uống thoải mái mà không tạo cảm giác chật chội.

Không gian phòng ngủ thoải mái, thoáng đãng

Phòng ngủ mang tông trắng kem chủ đạo, nổi bật với thiết kế đầu giường bọc nỉ vừa đẹp mắt vừa tạo cảm giác ấm áp cho căn phòng. Chi tiết đường viền đen uốn cong giúp không gian bớt đơn điệu mà vẫn giữ sự thanh lịch. Ánh sáng tự nhiên được tận dụng tối đa nhờ có cửa sổ thoáng đãng, đèn ngủ và đèn trần kiểu cách càng góp phần tăng thêm sự thư giãn. Từng chi tiết nhỏ như tranh treo tường, cây xanh hay đèn đầu giường đều được chọn lọc kỹ lưỡng, giúp không gian vừa có điểm nhấn vừa giữ được sự bình yên - đúng tinh thần của một chốn nghỉ ngơi lý tưởng.

Theo Toutiao