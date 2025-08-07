Người Việt chi hơn 510 tỷ đồng sắm đồ đánh pickleball, cao gấp đôi năm ngoái

Từng bị xem là một trào lưu nhất thời, pickleball hiện đang chứng minh sức hút không hề "chóng tàn" của mình. Môn thể thao này ngày càng chiếm sóng tại Việt Nam, thu hút thêm đông đảo người chơi mới mỗi ngày. Và, không chỉ mở rộng cộng đồng người chơi, môn thể thao này còn đang tạo ra làn sóng tiêu dùng sôi động. Theo báo cáo thống kê, nhu cầu mua sắm các sản phẩm liên quan đến pickleball ngày càng tăng vọt. Chỉ trong 6 tháng đầu năm 2025, người Việt đã chi hơn 510 tỷ đồng cho các mặt hàng như vợt, giày và trang phục pickleball - ước tính tăng trưởng 1.282% so với cùng kỳ năm ngoái. Ngoài ra, trong giai đoạn từ 1/1 đến 30/6/2025, đã có tới 2,4 triệu sản phẩm pickleball được bán ra chỉ tính riêng trên các sàn thương mại điện tử.

Chỉ cần gõ từ khóa liên quan đến pickleball trên sàn thương mại điện tử, dễ dàng tìm thấy hàng loạt sản phẩm có lượt bán cao chót vót. Điều này cho thấy sức hút của môn thể thao này không hề hạ nhiệt, mà ngày càng được nhiều người quan tâm và mạnh tay đầu tư

Tưởng chừng là "trend" nhất thời, pickleball lại bứt tốc thành môn thể thao quốc dân mới!

Pickleball lên ngôi, thời trang thể thao cũng theo đà bùng nổ

Không chỉ kéo theo nhu cầu mua vợt và bóng, pickleball còn tạo cảm hứng cho thời trang thể thao bùng nổ. Hàng loạt local brand nhanh chóng nhập cuộc, tung ra loạt trang phục pickleball - từ váy, áo ôm body cho đến những set đồ phối màu pastel ngọt ngào. Không chỉ đẹp mắt và năng động, những mẫu trang phục này còn được chăm chút về chất liệu và phom dáng, giúp người mặc vừa thoải mái vận động, vừa đảm bảo tính thẩm mỹ khi lên hình.

Về mức giá, các sản phẩm thời trang pickleball phổ biến nhất nằm trong khoảng từ 500.000 đến 750.000 đồng. Trong nửa đầu năm 2025, nhóm hàng này tạo ra hơn 75 tỷ đồng cho các sàn thương mại điện tử. Đứng thứ hai là các sản phẩm có giá từ 200.000 đến 350.000 đồng, mang về hơn 60 tỷ đồng. Nhóm từ 350.000 đến 500.000 đồng xếp vị trí thứ ba trong BXH bán chạy. Nhìn chung, người tiêu dùng vẫn có xu hướng chọn mua các sản phẩm pickleball dưới 1 triệu đồng/món. Những mặt hàng cao cấp hơn hiện vẫn là số ít, cho thấy thị trường thời trang pickleball sôi động nhưng vẫn giữ yếu tố dễ tiếp cận về giá cả.