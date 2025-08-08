7 món nội thất nên chôn vào dĩ vãng, mua là dại dột

Có những món nội thất thoạt nhìn sang trọng, hiện đại nhưng khi sống cùng một thời gian mới thấy là vừa chiếm diện tích, công năng hạn chế, lại khiến không gian thêm rối mắt. Nếu bạn đang trong quá trình hoàn thiện tổ ấm hoặc chuẩn bị cải tạo lại nhà cửa, danh sách 7 món đồ nội thất được cho là hết thời dưới đây có thể giúp bạn tránh được những khoản đầu tư không đáng có.

1. Bàn trà lớn giữa phòng khách

Bàn trà to bản kiểu truyền thống là món nội thất rất nhiều nhà từng chọn. Nhưng thực tế, món đồ này chiếm đúng vị trí trung tâm của phòng khách, ngoài việc đặt khay trái cây hay điều khiển tivi thì gần như chẳng làm được gì đáng kể. Đến lúc dọn nhà bạn mới thấy đây là thứ cồng kềnh, khó di chuyển, muốn lau dưới gầm cũng khổ, chỉ muốn thanh lý ngay cho khuất mắt.

Giải pháp thay thế: Dùng bàn trà nhỏ gọn hoặc bàn góc linh hoạt hơn. Thậm chí có thể bỏ hẳn bàn trà, trải một tấm thảm lớn để mở rộng không gian sinh hoạt.

2. Sofa góc kiểu quý phi

Nhiều người khi vừa dọn về nhà mới sẽ chọn sofa quý phi vì nghĩ rằng nằm xem phim sẽ rất thích. Nhưng thực tế dùng lâu mới thấy, món đồ này chỉ đẹp trên ảnh. Khi dùng mới thấy chiếm quá nhiều diện tích, đặc biệt là với nhà nhỏ. Mỗi lần đi lại trong phòng khách đều phải né. Ngoài ra, thói quen nằm nghiêng xem tivi còn khiến cổ bị đau, mắt bị mỏi, tệ hơn là ảnh hưởng thị lực, nhất là với trẻ nhỏ.

Giải pháp thay thế: Dùng sofa thẳng kết hợp ghế đôn vừa linh hoạt, vừa tiện di chuyển, nằm nghỉ hay kê chân đều thoải mái.

3. Tủ kệ chia ngăn ở sảnh (tủ đa năng mở)

Từng là trào lưu thiết kế phổ biến, tủ ngăn ở khu vực cửa ra vào để ngăn cách không gian và trưng bày đồ decor. Nhưng thực tế món đồ này quá dễ bám bụi, nhất là những góc khuất và khe nhỏ, lau dọn rất cực và nhìn lúc nào cũng bừa bộn.

Giải pháp thay thế: Chọn tủ giày có cửa kín, thiết kế đơn giản. Bạn có thể kết hợp thêm một tấm kính hoặc tranh trang trí, vừa tinh tế vừa sạch sẽ, lại dễ lau chùi hơn.

4. Ghế dài đặt cuối giường

Đây là một món nội thất "có cũng được, không cũng chẳng sao" nhưng lại rất hay xuất hiện trong phòng ngủ. Chưa rõ công năng cụ thể là gì, thường thì chiếc ghế này chỉ được dùng để đặt tạm quần áo mặc dở nhưng lại chiếm diện tích lưu thông, nhất là trong phòng ngủ nhỏ.

Giải pháp thay thế: Lắp vài móc treo tường là đủ để treo quần áo đang mặc dang dở. Cách này sẽ gọn và tiết kiệm diện tích hơn.

5. Ghế bar chân cao

Ý tưởng có một quầy bar mini trong nhà nghe thì hấp dẫn, thỉnh thoảng có những buổi tối chill chill để giải tỏa gánh nặng sau những giờ làm việc cũng tuyệt. Nhưng thực tế ghế bar chân cao rất khó ngồi lâu, ngồi chưa được 5 phút đã thấy mỏi lưng, tê chân, thậm chí đau cột sống.

Giải pháp thay thế: Ghế ăn thông thường, độ cao vừa phải, phù hợp hơn nhiều khi dùng hàng ngày.

6. Bàn ăn mặt đá

Bàn ăn mặt đá từng là "idol" của hội mê decor trên mạng. Nhưng sự thật là đá mỏng, dễ vỡ, chỉ cần va chạm nhẹ cũng có thể bị nứt, sứt góc. Bạn dùng sẽ có cảm giác như đang giữ đồ cổ, ăn uống cũng không thoải mái.

Giải pháp thay thế: Bàn ăn gỗ tự nhiên vẫn là lựa chọn bền bỉ, dễ vệ sinh và thân thiện với không gian sống hàng ngày.

7. Bàn trang điểm kiểu mở nắp

Dùng món đồ này ban đầu nhìn thấy tiện, lúc cần thì mở ra makeup, dùng xong đóng vào là gọn gàng ngay. Nhưng thực tế là các món skincare như toner, serum hay chai lớn đều không để vừa vào các ngăn phía dưới nắp. Dần dần, đồ lại để lên mặt bàn, đóng mở bất tiện, mặt bàn lúc nào cũng bừa bộn.

Giải pháp thay thế: Bàn phẳng kết hợp kệ nhỏ hoặc khay acrylic sẽ dễ nhìn, dễ lấy, gọn gàng hơn nhiều.

Nguồn: Toutiao