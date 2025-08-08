Cặp song sinh Việt sở hữu nhan sắc như "báu vật trần gian", style đời thường xinh điên đảo 0 điểm chê

"Linh - Ánh Twins" là cặp chị em song sinh 10x nổi bật trên mạng xã hội. Mỗi người đều sở hữu tài khoản Instagram với gần trăm nghìn lượt theo dõi, trong khi tài khoản TikTok chung cũng đã vượt mốc 1 triệu lượt thích. Không chỉ gây ấn tượng bởi visual xinh xắn và vóc dáng cao ráo, cặp đôi còn là gương mặt quen thuộc của nhiều thương hiệu thời trang nhờ thần thái cuốn hút và gu ăn mặc cực bắt trend. Ngoài vai trò mẫu ảnh đắt show, phong cách đời thường của Linh - Ánh cũng là điểm cộng lớn. Hai chị em luôn xuất hiện trong những outfit đồng điệu hút mắt, liên tục biến hóa từ phong cách nữ tính, ngọt ngào cho đến style cá tính, năng động.

Sở hữu ngoại hình tương đồng từ gương mặt đến vóc dáng, không khó để Linh - Ánh xây dựng phong cách ăn mặc đồng điệu. Cặp đôi thường diện trang phục giống nhau về kiểu dáng nhưng biến tấu nhẹ ở màu sắc hoặc phụ kiện để tạo điểm nhấn riêng. Tuy nhiên, tổng thể vẫn luôn hài hòa và có sự kết nối rõ rệt.

Không chỉ cuốn hút, style ăn vận của cặp song sinh 10x còn được xem là "sách mẫu" mặc đẹp cho những ai yêu thích phong cách trẻ trung, hiện đại và có chất riêng. Nếu đang tìm kiếm cảm hứng phối đồ hoặc muốn làm mới gu ăn mặc thường ngày, bạn hoàn toàn có thể tham khảo thêm từ Linh - Ánh.

Cặp đôi thường linh hoạt thay đổi bố cục màu sắc trong trang phục để tạo sự khác biệt khi xuất hiện cùng nhau, nhưng vẫn giữ được vẻ đồng điệu. Chính sự khéo léo này giúp tổng thể outfit trở nên nổi bật, cuốn hút và tạo hiệu ứng thị giác ấn tượng mỗi khi cả hai chung khung hình

Ngay cả khi không đứng cạnh nhau, Linh - Ánh vẫn ăn ý trong style và cách pose dáng. Diện áo thun phom lửng cùng quần short vàng, cặp đôi cùng chọn mix cùng giày/sandal màu đen phối với tất dài để tạo điểm nhấn cho set đồ

Diện những mẫu áo có họa tiết tua rua, phom ôm đậm chất Y2K, cặp đôi chọn mix match cùng túi xách có phong cách tương tự, phối đơn giản với quần suông hoặc chân váy là hoàn thành set đồ xinh sang dạo phố

Diện áo ống với những điểm nhấn như thắt dây hoặc bèo nhún, cả hai chị em cùng chọn phối cùng quần ống rộng, mang đến 1 vẻ ngoài sành điệu, phóng khoáng dù không mix thêm nhiều phụ kiện cầu kỳ

Style đi biển của Linh - Ánh ghi điểm nhờ những set bikini xinh xắn, thỉnh thoảng phối cùng quần để tăng vẻ năng động và trẻ trung. Dù tủ đồ chủ yếu là những item cơ bản, cặp đôi vẫn biết cách phối đồ khéo léo để mỗi lần xuất hiện đều nổi bật và cuốn hút

Nếu muốn mặc đẹp theo phong cách của hai cô nàng 10x, chị em chỉ cần sắm thêm vài item đơn giản như áo thun phom lửng, quần suông, chân váy, giày bệt... Đây đều là những món trang phục điển hình, dễ phối dễ mặc, chỉ cần mix match khéo léo là đủ để nâng cấp diện mạo.

Gợi ý mua sắm



