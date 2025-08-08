Duy nhất trên ứng dụng ShopeePay, người dùng tận hưởng ưu đãi chạm là giảm đến 50% trong ngày 8.8

Đặc biệt, ngày 8.8, người dùng ví ShopeePay có cơ hội tận hưởng ưu đãi độc quyền đến 50% cho các giao dịch thanh toán tại các đối tác và nạp điện thoại trên ứng dụng ShopeePay.

"8.8 ShopeePay Chạm là Giảm" mở đầu chuỗi sự kiện giảm giá cuối năm

Theo đó, duy nhất ngày 8.8, ví ShopeePay mang đến chương trình khuyến mãi với tên gọi "8.8 ShopeePay Chạm là Giảm" với hàng nghìn mã giảm 50% áp dụng cho các thanh toán tại website/ứng dụng của đối tác ShopeePay (Apple, Google Play, Be, Metro, Ahamove, The Coffee House,...), đồng thời người dùng có cơ hội săn ưu đãi nạp điện thoại giảm đến 50.000 đồng khi thao tác trên ứng dụng ví ShopeePay.

Người dùng nhập mã SPPAY8825 ở mục "Ưu đãi" trên ứng dụng ví ShopeePay để tận hưởng ưu đãi giảm 50%, tối đa đến 80.000 đồng trong ngày 8.8.

Chương trình "8.8 ShopeePay Chạm là Giảm" không chỉ khởi động không khí rộn ràng, nhộn nhịp của chuỗi sự kiện mùa mua sắm cuối năm mà còn giúp người dùng tối ưu chi tiêu với hàng nghìn voucher giảm giá cực hấp dẫn phủ rộng khắp các dịch vụ di chuyển, giải trí, ăn uống đến mua sắm.

Trải nghiệm đa tiện ích cùng ShopeePay

Đáng chú ý, từ ngày 4-8, ShopeePay "lên tàu" Metro số 1 (Bến Thành – Suối Tiên), mang đến trải nghiệm tiện lợi hơn cho người dân TP.HCM, theo đó, hành khách có thể dùng mã QR ShopeePay để thanh toán trực tiếp tại các cổng kiểm soát vé ra vào nhà ga, không cần phải sử dụng ứng dụng khác hoặc mua vé giấy.

Chỉ với vài thao tác đăng nhập ứng dụng ShopeePay, chọn mục "QR Thanh toán/Nhận tiền", xác thực và quét mã tại cổng, giao dịch được xử lý nhanh chóng, số tiền di chuyển được trừ trực tiếp từ ví ShopeePay. Nổi bật, trong tháng 8 này, hành khách khi sử dụng mã QR thanh toán trên ứng dụng ShopeePay tại cổng ra/vào Metro sẽ được tự động giảm thẳng 50% (tối đa 10.000 đồng/chuyến).

Hành khách có thể thanh toán dễ dàng bằng mã QR trên ứng dụng ShopeePay tại cổng kiểm soát để lên tàu Metro.

Không chỉ dừng lại ở metro, ShopeePay tiếp tục đồng hành cùng người dùng trong những chuyến xe công nghệ với các đối tác như Be, Xanh SM. Người dùng có thể đặt xe, đặt đồ ăn hoặc giao hàng và thanh toán chỉ bằng một cú chạm trên điện thoại.

Bên cạnh việc di chuyển, nhu cầu nạp tiền và đăng ký gói data cũng trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Trước đây, việc nạp tiền thường mất công tìm mua thẻ cào, nhập mã số dài dòng và gần như không có ưu đãi. Nay với ứng dụng ví ShopeePay, chỉ cần nhập số điện thoại, chọn mệnh giá hoặc gói data phù hợp và thanh toán tức thì, người dùng vừa tiện lợi vừa được giảm giá sâu lên đến 50% trong ngày 8.8.

Những phút giây giải trí cũng được ShopeePay "bao trọn". Đặt vé xem phim, mua vé sự kiện, thanh toán gói truyền hình và ứng dụng các nền tảng trực tuyến như Ticketbox, FPT Play, K+, Google Play,… tất cả đều gói gọn trong vài thao tác, lại đi kèm nhiều ưu đãi hấp dẫn.

Chỉ với ví ShopeePay, bạn có thể rút ngắn thời gian thanh toán để tận hưởng trọn vẹn từng khoảnh khắc giải trí bên cạnh người thân yêu.

Chỉ với vài cú chạm trên ứng dụng ShopeePay, một ngày của bạn trở nên gọn nhẹ hơn bao giờ hết, từ di chuyển bằng metro, nạp tiền điện thoại, ăn uống cùng bạn bè, mua sắm cho đến tận hưởng những phút giây giải trí cuối ngày. Mở ứng dụng ShopeePay ngay để tận hưởng hành trình trải nghiệm "chạm là giảm" vừa giúp bạn tối ưu chi tiêu, tối đa trải nghiệm mỗi ngày bạn nhé!