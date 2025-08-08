7749 bí kíp chốt đơn thông minh mùa ‘Back to School’ của hội Gen Z

Từ góc học tập xinh xắn đến các thiết bị công nghệ hỗ trợ học tập và làm việc, Gen Z không chỉ biết cách chọn đồ "must-have" mà còn khéo léo chốt deal hời trong các dịp sale lớn. Cùng lắng nghe loạt tips mua sắm mùa "back-to-school" của 3 Gen Z, tất tần tật các bước từ lập danh sách, so sánh giá, tận dụng gói ưu đãi ShopeeVIP, voucher Freeship 0 đồng đến canh khung giờ vàng.

Đầu tư thiết bị công nghệ cho công việc tương lai

Bảo Châu (22 tuổi) chia sẻ: "Trước mắt, mình chỉ còn một kỳ học cuối cùng và sẽ chính thức bước vào thị trường lao động khoảng tháng 5 năm sau. Để chuẩn bị hành trang cho giai đoạn mới, mình đã lên kế hoạch đầu tư một số thiết bị công nghệ phục vụ công việc, gồm laptop, tai nghe không dây và máy ảnh. Tuy nhiên, thay vì mua sắm cùng lúc tất cả, mình ưu tiên theo nhu cầu và khả năng tài chính".

Bảo Châu đặt 3 tiêu chí chính hãng, chính sách bảo hành và Freeship lên hàng đầu.

Mua thiết bị điện tử giá trị cao, cô nàng đặt tiêu chí chính hãng và chính sách bảo hành lên hàng đầu khi ưu tiên chọn flagship store, cửa hàng công nghệ uy tín trên thị trường. Châu cũng khá ấn tượng khi biết Shopee có thêm chương trình "Freeship 0 đồng mọi đơn (*)" - miễn phí vận chuyển cho mọi đơn hàng dưới 10 kg, áp dụng với phương thức giao hàng "Nhanh" mà không cần săn mã hay đạt giá trị tối thiểu. Điều này giúp cô linh hoạt sắm thêm phụ kiện laptop như chuột không dây, giá kê laptop mà không cần chờ khuyến mãi lớn.

Với cách tiếp cận hợp lý, mua sắm công nghệ không còn là gánh nặng tài chính mà trở thành một phần trong chiến lược chuẩn bị cho tương lai. Châu cảm thấy tự tin hơn khi bước vào hành trình nghề nghiệp với hành trang phù hợp, chất lượng và tiết kiệm.

"Chạy đua" đăng ký gói mua sắm ưu đãi

Là sinh viên năm 3, Minh Dương (21 tuổi) tự trang trải sinh hoạt phí từ việc làm thêm nên khá cân nhắc khi chi tiêu. Sắp bước vào năm học mới, Dương có kế hoạch mua ba lô chống sốc và ổ cắm đa năng - món đồ "sống còn" cho các buổi học, làm việc ở thư viện hay quán cà phê.

Đăng ký gói ShopeeVIP, Minh Dương có cơ hội sử dụng ChatGPT Plus 3 tháng miễn phí.

Anh chàng cũng không quên bật mí chi tiết về chương trình ưu đãi ShopeeVIP dịp 8/8 - chỉ với 29.000 đồng là có thể nhận 3 tháng sử dụng ChatGPT Plus, và hơn 200 voucher giảm lên đến 20%. Không những thế, thành viên hạng Vàng và Kim cương còn được miễn phí tháng đầu tiên khi lần đầu đăng ký.

Với Minh Dương, gói ShopeeVIP là một trong những món đầu tư hữu ích cho năm học mới.

"Mình còn được hội bạn truyền lại nhiều kinh nghiệm săn sale như không nên đặt hàng vội, mà nên lên danh sách trước, đặt nhắc hẹn, canh giờ livestream sớm để tích xu và chuẩn bị sẵn mã giảm giá. Việc đọc đánh giá sản phẩm, so sánh giá giữa các shop cũng giúp mình chọn được món hời mà không lo hàng chất lượng kém", Dương cho biết thêm.

Săn sale dụng cụ học tập nhỏ xinh

Với Anh Thư (17 tuổi), việc chuẩn bị bước vào lớp 12 và thi tốt nghiệp khá căng thẳng, nhưng không thiếu sự thú vị. Thư đặc biệt yêu thích các món đồ dễ thương và giữ thói quen ghi chép tỉ mỉ.

Với ngân sách nhỏ xinh, Anh Thư luôn lập danh sách trước để tránh mua sắm bốc đồng.

Cô bạn cho biết: "Mùa sale đôi tháng 8, mình quyết săn deal đồng giá 9.000 đồng cho các món nhỏ như bút gel để highlight nội dung quan trọng, sổ tay, giấy note lập kế hoạch và ghi chú nhanh. Ngoài ra, các món như nhãn dán, bọc sách, sticker trang trí vở cũng là ‘nghi thức tựu trường’ không thể thiếu, vừa giúp sách vở gọn gàng, vừa mang dấu ấn cá nhân".

Tín đồ mua sắm online hẳn không lạ ngày đôi, ai cũng biết đó là "thời điểm vàng" vì có nhiều deal siêu rẻ mà chất lượng vẫn đảm bảo. Anh Thư cũng thế khi luôn đọc kỹ đánh giá và ưu tiên chọn shop uy tín để yên tâm hơn. Ngoài ra, canh các khung giờ vàng như 0h hoặc 12h cũng giúp Thư săn được flash sale, tiết kiệm được khoản đáng kể.

Nhờ các mẹo nhỏ khi săn sale, 3 Gen Z dễ dàng sắm được từ dụng cụ học tập yêu thích đến món đồ công nghệ đắt tiền không lo "viêm màng túi". Lên kế hoạch mua sắm và tận dụng khuyến mãi trên các sàn TMĐT vừa tiết kiệm, vừa chọn được đồ chất lượng phù hợp.

