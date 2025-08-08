Toàn cảnh các thương hiệu xúc xích đang bán tại Aeon Mall

Xúc xích đóng gói là món ăn tiện lợi, dễ bảo quản và chế biến nhanh, phù hợp cho cả bữa chính lẫn bữa phụ. Với nhiều hương vị và kiểu chế biến khác nhau, sản phẩm này ngày càng được ưa chuộng trong các gia đình bận rộn. Tại Aeon Mall, quầy thực phẩm luôn tràn ngập các loại xúc xích từ nhiều thương hiệu trong và ngoài nước, mang đến cho người tiêu dùng đa dạng lựa chọn về khẩu vị, chất lượng và giá thành. Dưới đây là một số thương hiệu xúc xích đóng gói đang bày bán tại đây.

1. Xúc xích CP

Xúc xích CP là sản phẩm của thương hiệu CP Foods, được bày bán đa dạng hương vị tại Aeon Mall như xúc xích Pháp, xúc xích Vealz, xúc xích xông khói... nhằm đáp ứng nhiều khẩu vị của người tiêu dùng. Bao bì bắt mắt, bảo quản tiện lợi và thường có nhiều chương trình khuyến mãi, vì vậy CP luôn là lựa chọn quen thuộc của nhiều gia đình.

2. Xúc xích Le Gourmet

Xúc xích Le Gourmet là sản phẩm của Công ty TNHH San Miguel Pure Foods (Việt Nam) - thành viên tập đoàn San Miguel (Philippines). Thương hiệu ghi dấu với hương vị đậm đà, đa dạng lựa chọn như xúc xích Vườn Bia, xúc xích Deli Sumo... Sản phẩm được đóng gói chắc chắn, bảo quản lạnh thuận tiện và đang có nhiều ưu đãi hấp dẫn tại Aeon Mall, chẳng hạn chương trình mua 1 tặng 1.

3. Xúc xích Đức Việt

Xúc xích Đức Việt là một trong những thương hiệu xúc xích được yêu thích tại Việt Nam. Sản phẩm được chế biến từ nguồn thịt tươi chọn lọc, giữ trọn độ mềm mọng và thơm ngon đặc trưng. Xúc xích Đức Việt tại Aeon Mall hiện đang có nhiều loại như xúc xích vườn bia, xúc xích phô mai, xúc xích thịt heo Bragenwurt...

4. Xúc xích Shinshu

Xúc xích Shinshu là thương hiệu Nhật Bản nổi tiếng, được làm từ thịt heo tươi ngon, trải qua quá trình chế biến kỹ lưỡng để tạo ra hương vị đặc trưng. Một số dòng bán chạy ở Aeon Mall có thể kể đến: xúc xích tỏi thơm đậm đà và xúc xích Silky mềm mịn, béo nhẹ. Đây là những lựa chọn lý tưởng cho bữa sáng nhanh gọn, món ăn vặt hay chế biến kèm salad, mì Ý và các món nướng.

5. Xúc xích Highfood

Xúc xích Highfood là sản phẩm của Công ty Cổ phần Thực phẩm Gia Phát - doanh nghiệp Việt Nam chuyên sản xuất và phân phối thực phẩm chế biến sẵn. Sản phẩm được sản xuất trên dây chuyền hiện đại, áp dụng quy trình kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt nhằm đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Nếu yêu thích sự kết hợp giữa vị mặn của thịt và độ ngậy của phô mai, bạn có thể thử trải nghiệm dòng xúc xích phô mai của Highfood.

6. Xúc xích G Kitchen

Xúc xích G Kitchen là sản phẩm thuộc thương hiệu GreenFeed Việt Nam, nổi tiếng với nguồn thịt sạch và quy trình sản xuất đạt chuẩn HACCP. Dòng xúc xích Ớt Xiêm Xanh của G Kitchen có hương vị đặc trưng nhờ sự kết hợp giữa vị ngọt thịt, chút cay nồng của ớt xiêm và mùi thơm hấp dẫn.

7. Xúc xích LC Foods

LC Foods là thương hiệu Việt chuyên sản xuất các sản phẩm chế biến từ thịt, trong đó xúc xích là một dòng chủ lực. Xúc xích LC Foods thường có hương vị đậm đà, độ dai vừa phải và được làm từ nguồn thịt chọn lọc. Sản phẩm đa dạng từ xúc xích tiệt trùng, xúc xích tươi cho đến các loại vị đặc biệt như phô mai, xông khói, phù hợp chế biến nhanh hoặc ăn liền.