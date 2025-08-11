Tổng hợp các thương hiệu thịt heo, bò, gà đang bán tại Aeon Mall

Tại Aeon Mall, khu thực phẩm tươi sống luôn là điểm dừng chân yêu thích của nhiều gia đình nhờ sự phong phú và chất lượng đảm bảo. Tại đây, bạn có thể dễ dàng tìm thấy các thương hiệu thịt heo, bò, gà uy tín, được chọn lọc kỹ lưỡng từ nguồn chăn nuôi an toàn, quy trình bảo quản đạt chuẩn. Hãy cùng điểm qua những thương hiệu thịt nổi bật tại Aeon Mall để dễ dàng chọn nguyên liệu tươi ngon, an toàn cho bữa ăn mỗi ngày.

Thịt heo

1. Thịt heo CP VietGAP

Thịt heo CP VietGAP là sản phẩm của Tập đoàn CP Việt Nam, được chăn nuôi và chế biến theo tiêu chuẩn VietGAP, đáp ứng các yêu cầu về an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc. Tại Aeon Mall, sản phẩm được bày bán với nhiều lựa chọn phần thịt khác nhau như cốt lết, ba rọi, nạc dăm, phù hợp cho nhiều cách chế biến.

2. Thịt heo Song Đạt

Thịt heo Song Đạt là sản phẩm của Công ty Cổ phần Thực phẩm Song Đạt, được sản xuất với tiêu chí tươi - sạch - an toàn. Thịt được đóng gói chỉn chu, có tem nhãn ghi hạn sử dụng và hướng dẫn bảo quản, giúp người dùng dễ dàng lựa chọn và sử dụng cho nhiều món ăn hằng ngày.

3. Thịt heo ăn chay BAF

Thịt heo ăn chay BAF là sản phẩm của Công ty Cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam, được nuôi theo quy trình khép kín Feed - Farm - Food và hoàn toàn sử dụng cám chay do chính công ty sản xuất. Tương tự một số thương hiệu khác, người tiêu dùng có thể quét mã QR trên tem dán của thịt BAF để truy xuất nguồn gốc, xem rõ ngày sản xuất, hạn sử dụng và hướng dẫn bảo quản.

Thịt gà

1. Thịt gà CP VietGAP

Thịt gà CP VietGAP là sản phẩm của Tập đoàn CP Việt Nam, được chọn lọc từ nguồn giống chất lượng cao và nuôi dưỡng theo công nghệ chăn nuôi hiện đại chuẩn 3F Plus. Gia cầm ăn thức ăn dinh dưỡng do CP tự sản xuất và kiểm soát nghiêm ngặt theo tiêu chuẩn quốc tế. Quy trình khép kín, không kháng sinh, không chất cấm, giúp thịt săn chắc, có vị ngọt thanh tự nhiên.

2. Gà ta CP

Gà ta CP cũng là sản phẩm của Tập đoàn CP Việt Nam, được nuôi theo mô hình an toàn chuẩn CP, không sử dụng kháng sinh hay chất cấm, nhưng không bắt buộc theo tiêu chuẩn VietGAP. Với hương vị gà ta truyền thống, thịt chắc và thơm, đây là lựa chọn lý tưởng cho những ai muốn thưởng thức món ngon quen thuộc mà vẫn yên tâm về độ sạch và an toàn.

3. Gà tươi Ogari

Gà tươi Ogari là sản phẩm của Công ty Cổ phần Giống gia cầm Lượng Huệ, đáp ứng hai tiêu chí sạch và ngon. Sản phẩm không chứa chất bảo quản, được chế biến theo tiêu chuẩn quốc tế FSSC 22000 và đạt chứng nhận OCOP, đảm bảo an toàn và chất lượng vượt trội.

Thịt bò

1. Thịt bò Úc tươi Meaty ChopShop

Meaty ChopShop là hệ thống chuỗi cửa hàng chuyên cung cấp thịt bò, cá hồi nhập khẩu trực tiếp và chính ngạch từ các nông trường chăn nuôi tại Canada và Úc. Thịt bò Úc tươi của Meaty ChopShop bày bán tại Aeon Mall được bảo quản lạnh ở 0-4°C, giữ trọn hương vị và độ mềm mọng của thớ thịt, phù hợp chế biến nhiều món như steak, nướng, lẩu hay xào.

2. Thịt bò mát Vinabeef

Vinabeef là một trong những thương hiệu thịt bò mát nổi bật trên thị trường, được nhiều người biết đến và tin tưởng. Công ty TNHH Chăn nuôi Việt Nhật (JVL) là đơn vị chủ quản của thương hiệu Vinabeef, chịu trách nhiệm về toàn bộ quy trình sản xuất, từ chăn nuôi đến chế biến. Thịt bò Vinabeef có độ mềm, vị ngọt tự nhiên, phù hợp cho các món bít tết, nướng hay áp chảo.

3. Thịt bò Tasmania Topvalu

Thịt bò Tasmania Topvalu được nhập khẩu trực tiếp từ vùng Tasmania (Úc), nơi nổi tiếng với khí hậu trong lành, thảm cỏ xanh mướt và phương pháp chăn nuôi hoàn toàn tự nhiên. Nhờ vậy, thịt bò giữ được độ mềm ngọt, hương thơm thanh và chất lượng thượng hạng. Ba phần thịt tiêu biểu được ưa chuộng cho cả món Á và Âu gồm: lõi vai đậm đà xen chút mỡ, lõi nạc mông săn chắc ít béo và lõi thăn mông mềm mịn, thơm dịu.



