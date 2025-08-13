Nhiều chị em “cầu cứu” cộng đồng mạng chọn dáng lông mày!

Không ít chị em khi muốn thay đổi diện mạo đã tìm đến salon hoặc makeup artist để “lột xác” đôi mày. Thế nhưng, trong thời đại mạng xã hội lên ngôi, nhiều người lại chọn cách… nhờ cộng đồng mạng quyết định giúp mình.

Như bức ảnh đang lan truyền gần đây, cô gái xinh xắn khoe gương mặt mộc nhẹ nhàng, chỉ đánh số 1 và số 2 trên hai bên trán, tượng trưng cho hai dáng lông mày khác nhau mà cô đang phân vân. Sự tối giản nhưng trực quan này khiến người xem dễ dàng hình dung và đưa ra ý kiến, từ đó tạo nên cuộc thảo luận sôi nổi.

Vì sao chị em thích “hỏi ý kiến số đông”?

+ Tâm lý muốn khách quan: Nhiều người sợ gu cá nhân của mình không khách quan, nên nhờ cộng đồng góp ý để có góc nhìn đa chiều.

+ Tận dụng sức mạnh mạng xã hội: Càng nhiều phản hồi, càng dễ lọc ra xu hướng dáng mày hợp thời, hợp gương mặt.

+ Tạo niềm vui tương tác: Việc hỏi ý kiến cũng là cách gắn kết bạn bè, người theo dõi và nhận thêm nhiều lời khen “có cánh”.

Gợi ý dáng lông mày phù hợp:

+ Mày cong nhẹ giúp gương mặt mềm mại, nữ tính.

+ Mày ngang tạo cảm giác trẻ trung, tươi tắn.

+ Mày cong sắc nét mang đến vẻ quyến rũ, cá tính.

Chính vì vậy, trước khi “quyết định số phận” đôi mày, chị em nên cân nhắc cả đặc điểm gương mặt, phong cách cá nhân lẫn xu hướng. Và đôi khi, một cú “vote” của cộng đồng mạng lại giúp đưa ra lựa chọn sáng suốt hơn.

