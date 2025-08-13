“Unbox” bộ sưu tập quà tặng "Hạnh phúc là người Việt Nam" cực xịn từ SHB

Mỗi món quà là sự kết hợp giữa tinh hoa văn hóa dân tộc và thiết kế hiện đại trẻ trung, mang đến cho khách hàng trải nghiệm vừa độc đáo vừa ý nghĩa sau mỗi giao dịch trong mùa đại lễ đặc biệt này.

Bất ngờ với món quà mùa lễ hội

Trong những ngày cả nước rộn ràng, hân hoan cho đại lễ mừng 80 năm Quốc khánh 2/9 đang đến gần, newsfeed Facebook của Lan Anh (26 tuổi, Hà Nội) luôn ngập tràn những bài đăng, video, hình ảnh ngập tràng sắc đỏ từ phố phường treo cờ, đội hình diễu binh tập dượt, đến các hoạt động lễ hội âm nhạc nghệ thuật. Giữa dòng sự kiện ấy, cô bất ngờ bắt gặp một video "đập hộp" bộ quà tặng tri ân với gam màu lộng lẫy, concept trẻ trung, thu hút gần 140.000 lượt xem đến từ SHB.

Lan Anh không giấu nổi hào hứng: "Hơn hai phút xem video đập hộp bộ sưu tập ‘Hạnh phúc là người Việt Nam’, mình như sống trong từng cung bậc cảm xúc! Lúc thì tò mò khi nhân vật mở nắp hộp, lúc lại thích thú khi khám phá bảy món quà khác nhau, từ mũ, áo, đến khăn bandana, tất cả đều được chăm chút tỉ mỉ cả thiết kế và công năng. Họa tiết in lên cũng vô cùng đẹp nữa. Nhất là màu đỏ quá hợp vibe của concert quốc gia sắp tới. Nhìn mê quá, phải kiếm cách sở hữu mới được".

7 món quà - 1 niềm hạnh phúc (Nguồn: SHB)

Ấn tượng về bộ quà tặng đọng lại bởi những hình ảnh thân thuộc mà giàu cảm xúc: Cột cờ Hà Nội hiên ngang, Ngọ Môn Huế cổ kính, chợ Bến Thành rực rỡ tại Sài Gòn, trống đồng Đông Sơn, hay Lễ đài nơi Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập ngày 2/9/1945, cùng đoạn trích trong bản gốc của tuyên ngôn được lưu giữ tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. Mỗi một sản phẩm trong bộ quà tặng lại mang một dáng vẻ và cảm giác khác biệt với những "biến hóa" khác nhau.

Những sản phẩm đặc sắc ấy không chỉ là phụ kiện "sống ảo", mà thiết thực cho cuộc sống hàng ngày. Chiếc mũ sẵn sàng đồng hành cùng cô gái trẻ trên mọi chuyến đi du ngoạn khám phá quê hương, chiếc áo trở thành điểm nhấn khẳng định cá tính, đúng gu Gen Z còn khăn bandana thì linh hoạt biến hóa từ băng đô đến phụ kiện túi xách. "Mỗi lần dùng, mình như mang theo một mảnh văn hóa Việt, vừa gần gũi, vừa đủ ‘cool’ để khoe với bạn bè," Lan Anh mỉm cười.

Theo báo cáo Gift Giving Consumer Trends 2025, người Việt giờ đây yêu thích các món quà vừa cá nhân hóa, thiết thực, lại đậm bản sắc văn hóa. Đặc biệt, Gen Z còn bàn nhau về những sản phẩm mang câu chuyện thật, hướng về nguồn cội hơn nền hàng hóa đại trà. Cũng chính vì thế, cảm xúc của Lan Anh khi xem video trở nên dễ hiểu hơn khi mỗi món quà không chỉ bắt mắt, mà còn gợi mở một phần di sản và câu chuyện Việt trong trái tim và tâm trí bạn trẻ.

Rinh quà dễ như "trở bàn tay"

Với mong muốn lan tỏa tinh thần "Hạnh phúc là người Việt Nam" mang đậm bản sắc, từ nay đến hết 06/9/2025, SHB gửi tặng tới những bạn trẻ như Lan Anh và khách hàng, người dân bộ sưu tập tại bất kỳ điểm giao dịch SHB khi thực hiện các giao dịch theo hướng dẫn.

Tổng cộng 40.000 phần quà tương ứng 40.000 "tấm thiệp" gửi gắm niềm tự hào dân tộc đang chờ được trao tận tay khách hàng, đồng điệu với khát khao tìm kiếm ý nghĩa tri ân trong mỗi trải nghiệm mua sắm của thế hệ trẻ. Đặc biệt, toàn bộ quà tặng được thiết kế và sản xuất bởi Tò He, doanh nghiệp xã hội nổi tiếng với các sản phẩm thủ công giàu cảm xúc, đậm bản sắc Việt, thể hiện cam kết của SHB trong việc hợp tác với những đơn vị tạo giá trị tích cực cho cộng đồng.

Tự hào khoe sắc Việt cùng SHB mùa Quốc khánh (Nguồn: SHB)

Cách "săn" quà cũng rất đơn giản. Từ những giao dịch khởi đầu với ngân hàng như mở tài khoản, kích hoạt ứng dụng ngân hàng số SHB SAHA hay nhận thẻ ghi nợ quốc tế, khách hàng nhận túi canvas hoặc khăn bandana lấy cảm hứng từ đời sống năng động thời số. Khi số lượng sản phẩm dịch vụ sử dụng tăng từ mở thẻ tín dụng, vay thấu chi tới các khoản vay tín chấp từ 200 đến 300 triệu đồng, quà tặng được "nâng hạng" thành mũ lưỡi trai, áo phông hay bình giữ nhiệt cao cấp, những vật phẩm thiết thực đồng hành trong công việc và cuộc sống.

Bước vào ngưỡng tích lũy như gửi tiết kiệm kỳ hạn tối thiểu 6 tháng với số tiền từ 30 triệu đồng trở lên, đầu tư quỹ VinaCapital từ 5 triệu đồng trở lên hay tham gia hợp đồng bảo hiểm khác, khách hàng cũng sẽ nhận ngay những món quà ý nghĩa trong bộ sưu tập như lời chúc vạn sự thuận lợi từ SHB.

Và càng đặc biệt hơn khi trong dịp Quốc khánh 2/9 này, SHB gửi lời tri ân sâu sắc tới những khách hàng sinh năm 1945 hoặc có ngày sinh trùng với Tết Độc lập. Với những công dân sinh đúng ngày 02/9/1945, cột mốc khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, SHB trân trọng trao tặng trọn bộ sưu tập Hạnh phúc là người Việt Nam, như biểu tượng gắn kết giữa hành trình của Tổ quốc và cuộc đời mỗi con người, cùng nhau lớn lên trong thời đại độc lập, tự do.

Đại diện SHB chia sẻ, Ngân hàng không đơn thuần mang đến những giao dịch ngân hàng mà còn gửi tới khách hàng cả một "bảo tàng di sản" thu nhỏ. 40.000 món quà trong đợt này chính là 40.000 cách nói lời cảm ơn, tri ân ơn đầy bản sắc, biến mỗi lần giao dịch rút tiền hay chuyển khoản đời thường đều thành cơ hội "'săn" quà đậm chất Việt, nhất là với các bạn Gen Z.

"Trong mỗi chiếc túi canvas, bình giữ nhiệt hay áo phông bạn nhận được đều là "Tuyên ngôn" từ SHB: Chúng tôi Hạnh phúc là người Việt Nam và bạn cũng thế. Còn gì tuyệt hơn khi vừa được ưu đãi, vừa khoe được gu thẩm mỹ không đụng hàng?", vị đại diện này chia sẻ.

Bên cạnh đó, chuỗi hoạt động vẫn còn minigame và thử thách check-in hấp dẫn tại các chi nhánh SHB trên toàn quốc đang chờ bạn khám phá. Với SHB, Hạnh phúc là người Việt Nam không chỉ là khẩu hiệu, mà là điều chúng ta cùng nhau chứng minh bằng những hành động thật.

Độc giả quan tâm có thể tìm hiểu chi tiết chương trình và cách tham gia tại đây, để cùng SHB lan tỏa tinh thần "Hạnh phúc là người Việt Nam" trong dịp đại lễ trọng đại này.