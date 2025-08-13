Cãi nhau om sòm vụ cho thuê - thanh lý bikini đã mặc: Người rùng rợn vị trí nhạy cảm, người bảo bình thường!

Trên nền tảng Threads hiện đang có một chủ đề được rất nhiều chị em quan tâm và tạo ra luồng tranh luận sôi nổi, đó là nên hay không nên thanh lý - cho thuê bikini đã qua sử dụng. Xu hướng "cũ người mới ta" hay thuê trang phục ngắn hạn vốn không còn xa lạ, nhằm đáp ứng nhu cầu mặc đẹp mà vẫn tiết kiệm. Thế nhưng, khi áp dụng vào bikini, câu chuyện lại trở nên nhạy cảm hơn. Nhiều ý kiến thẳng thắn cho rằng không nên bình thường hóa việc thuê bikini cũng như pass/mua bikini đã sử dụng.

Dạo 1 vòng trên Threads, dễ dàng bắt gặp nhiều topic liên quan đến chủ đề nên hay không nên thanh lý - mua - bán bikini đã qua sử dụng. Nhiều bài đăng thu hút lượng tương tác cao, kéo theo những cuộc tranh luận sôi nổi khi ai cũng cho rằng quan điểm của mình là đúng và hợp lý

Bikini là món trang phục đa dạng mẫu mã và kiểu dáng, cho nên thị trường thanh lý - mua bán bikini cũng vô cùng sôi động

Quan điểm đồng tình

Trước ý kiến phản đối việc "tái sử dụng" bikini dưới mọi hình thức, không ít cư dân mạng bày tỏ sự đồng tình. Lý do phổ biến nhất là yếu tố vệ sinh và an toàn sức khỏe, bởi bikini tiếp xúc trực tiếp với vùng da nhạy cảm. Nhiều người còn cho rằng chỉ cần nghĩ đến việc mặc chung bikini đã thấy ái ngại. Thậm chí, một số chủ shop cho thuê trang phục cũng khẳng định không nhận cho thuê bikini, dù nhu cầu khách hỏi khá cao.

Quan điểm phản đối

Trong những luồng tranh luận sôi nổi trên Threads, có không ít quan điểm cho rằng việc mua bán hay thanh lý bikini đã qua sử dụng là điều bình thường và không nên áp đặt suy nghĩ của mình lên tất cả. Có người cho rằng hình thức này thậm chí còn góp phần giảm rác thải thời trang, từ đó đỡ ô nhiễm môi trường. Với dịch vụ cho thuê, có ý kiến đề xuất bikini chỉ cần giặt sạch kỹ lưỡng và kèm theo miếng lót dùng một lần để đảm bảo vệ sinh, hạn chế tối đa rủi ro lây nhiễm.

Dù là chủ đề gây tranh cãi rầm rộ trên mạng xã hội, nhưng thực tế việc thanh lý hay mua bán bikini đã qua sử dụng không có đáp án đúng - sai tuyệt đối, tất cả phụ thuộc vào lựa chọn cá nhân. Với người mua, quyền quyết định hoàn toàn nằm ở sở thích và mức độ chấp nhận của bản thân, nhưng nếu chọn mua hoặc thuê bikini, cần kiểm tra kỹ tình trạng sản phẩm. Với người bán, đặc biệt là các shop cho thuê, cần đảm bảo bikini được giặt sạch, khử khuẩn kỹ lưỡng và đi kèm miếng lót bảo vệ dùng một lần để hạn chế rủi ro về vệ sinh.



