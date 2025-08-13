Một nữ diễn viên đình đám showbiz sắp bán biệt thự hơn 643 tỷ đồng?

Ngày 12/8, People đưa tin nữ diễn viên Angelina Jolie đang cân nhắc bán căn biệt thự tại Los Angeles (bang California, Mỹ) và tìm kiếm một nơi định cư ở nước ngoài, theo thông tin trên báo Thanh Niên. Cụ thể, cô muốn rao bán căn biệt thự và chuyển đi khi hai con út - cặp song sinh Knox và Vivienne, tròn 18 tuổi vào năm 2026.

Một người thân tiết lộ, Angelina Jolie chưa bao giờ muốn sống ở Los Angeles toàn thời gian nhưng không có lựa chọn nào khác do thỏa thuận quyền nuôi con với Brad Pitt. "Cô ấy sẽ rất hạnh phúc khi có thể rời Los Angeles", nguồn tin nói.

Ở cuộc phỏng vấn với The Hollywood Reporter hồi năm 2024, nữ diễn viên cũng từng bày tỏ mong muốn rời Los Angeles nhưng buộc phải ở lại cho tới khi các con đủ 18 tuổi. "Tôi lớn lên ở đây nhưng ở lại chỉ vì thỏa thuận sau ly hôn. Khi các con trưởng thành, tôi sẽ được rời đi", nữ diễn viên nói.

Toàn cảnh biệt thự nhìn từ trên cao. Ảnh: THISISCHRISWHITE

Sau khi các con út thành niên, Angelina Jolie dự định dành nhiều thời gian ở Campuchia và thăm người thân ở khắp nơi trên thế giới. Nếu kế hoạch này thành hiện thực, cô sẽ gia nhập danh sách các ngôi sao Hollywood rời Los Angeles trong những năm gần đây, như Natalie Portman, Mark Wahlberg, Eva Longoria, Ellen DeGeneres, Portia de Rossi, Sophie Turner và Rosie O'Donnell.

Căn biệt thự hiện tại của Angelina Jolie được xem như kiệt tác mang giá trị lịch sử. Trước khi rao bán, nữ diễn viên dự định thực hiện một số cải tạo nhỏ.

Được biết, căn biệt thự này từng thuộc sở hữu của đạo diễn huyền thoại Cecil B. DeMille, được Angelina Jolie mua lại vào năm 2017 với giá 24,5 triệu USD (hơn 643 tỷ đồng).

Angelina Jolie mua căn biệt thự chỉ 8 tháng sau khi chia tay Brad Pitt. Trong một cuộc phỏng vấn với tạp chí British Vogue vào năm 2021, cô đã giải thích lý do chọn mua căn biệt thự này: "Tôi muốn các con được ở gần bố, giữa 2 căn biệt thự chỉ cách nhau 5 phút di chuyển".

Báo Dân Trí dẫn thông tin từ Page Six cho hay, căn biệt thự rộng hơn 1.000m2, tọa lạc trên một khu đất rộng hơn 8.000m2, được xây dựng từ năm 1913.

Biệt thự này có 6 phòng ngủ, 10 phòng tắm và 4 lò sưởi. Khu biệt thự còn sở hữu một hầm rượu rộng lớn, một phòng trà, tầm nhìn tuyệt đẹp ra đài quan sát Griffith, cùng khu vườn rộng lớn, một bể bơi với đài phun nước dạng thác.

Cận cảnh căn biệt thự của Angelina Jolie. Ảnh: Splash News

Tờ LA Times cho biết, căn biệt thự đã được phục hồi và cải tạo để giữ lại "tinh thần cổ điển ban đầu", với các chi tiết trang trí tinh xảo ở phần gỗ ốp tường, phòng khách và cửa vòm kiểu Pháp.

Trước đây, Angelina Jolie chia sẻ cô có tình cảm đặc biệt với căn biệt thự: "Tôi thích nhất là căn biệt thự này không có phòng giải trí, mà có rất nhiều lối đi và nơi để đi dạo và suy ngẫm. Tôi cảm thấy thật may mắn khi có được căn biệt thự như thế".

Hiện tại, nhiều đại diện của Angelina Jolie chưa đưa ra bất kỳ phản hồi nào về giá rao bán căn biệt thự lịch sử này.