8 món đồ dùng nhà bếp càng dùng càng mê - mỗi lần dùng tôi lại thấy mình mua quá đúng!

1. Máy xay gia vị: Bữa ăn đậm đà bắt đầu từ mùi thơm

Bột tiêu hay muối xay sẵn thường mất mùi sau một thời gian, trong khi việc giã tay lại quá bất tiện. Từ khi có chiếc máy xay gia vị mini, tôi chỉ cần bỏ tiêu hạt hoặc muối hạt vào, xoay vài vòng là có ngay lớp bột thơm nức, tươi mới. Dùng một lần là không quay lại hàng gia vị đóng sẵn nữa!

2. Xẻng vát: Nhẹ tay nhưng xoay chuyển được cả món ăn

Tôi từng rất khổ sở khi xào đậu phụ, cá hoặc trứng - cứ bể nát không thương tiếc. Nhưng khi chuyển sang dùng xẻng vát - có thiết kế cong, bản rộng và độ nghiêng vừa phải - mọi thứ thay đổi. Lật cá nguyên con? Không vấn đề. Trứng chiên mềm? Trọn vẹn. Đây là dụng cụ khiến tôi thấy… mình nấu ăn cũng khéo ra phết!

3. Túi bóp nhồi rau củ: “Giải cứu” món nhân bánh

Làm bánh bao hay há cảo mà nhân rau còn nước thì đúng là thảm họa. Túi bóp rau này giống như một chiếc túi vải lưới có dây rút, chỉ cần cho rau vào, siết lại và vắt nhẹ là nước ra hết. Không cần đến khăn xô hay lọc qua rổ - nhanh, sạch, và đặc biệt dễ rửa.

4. Khay hấp có thể gập gọn, có tay cầm: Hấp ngon mà không lo bỏng tay

Ai từng hấp đồ ăn rồi chật vật lấy ra khỏi nồi nóng hổi sẽ hiểu nỗi khổ này. Khay hấp có tay cầm, gập gọn là món đồ đúng nghĩa “nhỏ nhưng có võ”: điều chỉnh được kích thước tùy nồi to hay nhỏ, nhấc ra dễ dàng, còn có thể dùng làm giỏ đựng trái cây luôn. Cất gọn cũng tiện, không tốn chỗ.

5. Túi đựng dầu thải: Nhỏ nhưng cứu cả đường ống

Thừa dầu sau nồi lẩu hay món chiên rán, đổ đi đâu? Trước đây tôi từng đổ vào cống và lĩnh hậu quả là mùi hôi + nghẹt nước. Giờ tôi chỉ dùng túi đựng dầu thải, có lớp thấm như "tã giấy", đổ dầu nguội vào, gói lại rồi vứt rác. Sạch sẽ, văn minh, và đỡ phiền lắm luôn.

6. Muỗng cơm hình cốc: Không dính - không đổ - không bẩn

Chiếc muỗng cơm hình cốc có thể “đứng thẳng” trên bàn, không bị nghiêng đổ, không dính cơm như loại muỗng thông thường. Đặc biệt, khi xúc cơm nóng, lớp chống dính của muỗng giúp mọi hạt cơm trôi tuột xuống bát. Nhỏ thôi, nhưng dùng quen rồi thì không thể thiếu.

7. Túi an toàn tái sử dụng: Cất đồ đông lạnh mà không cần túi nilon

Thay vì dùng túi nhựa một lần, tôi chuyển sang túi silicon cấp thực phẩm - vừa kín, vừa chịu được nhiệt độ tủ đông, lò vi sóng, máy rửa bát. Cất canh thừa, đồ đông, rau sơ chế… đều gọn gàng, chống mùi. Khi lấy ra, túi vẫn đứng thẳng, dễ lấy đồ. Dùng lâu dài còn tiết kiệm hơn nhiều.

8. Thớt có thể gập lại: Cắt rau không còn rơi vãi tung tóe

Trước đây, sau khi thái rau xong là tôi phải gạt từng nắm cho vào nồi - vừa lãng phí, vừa bẩn thớt. Từ khi có thớt gập, tôi chỉ cần gập nhẹ, dồn hết rau vào giữa rồi đổ một lần là xong. Không đổ, không rơi, không mất công lau lại bếp.

Kết: Mua đúng một lần - thấy “đáng đồng tiền” mãi mãi

Những món đồ trên đây đều không phải sản phẩm xa xỉ hay quá đắt đỏ. Nhưng điều khiến tôi trân trọng là: chúng giải quyết chính xác những phiền toái nhỏ mà mình từng chịu đựng mỗi ngày trong bếp. Dù chỉ là cái xẻng, cái túi vắt rau hay chiếc muỗng - nhưng sự tiện lợi mà chúng mang lại giúp tôi yêu việc bếp núc hơn rất nhiều.

Và mỗi lần dùng lại, tôi không khỏi tự khen mình: “Mua thế này mới gọi là tiêu tiền thông minh!”.