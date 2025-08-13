Bí quyết để khoai tây tươi ngon 6 tháng nhờ một “người bạn” bất ngờ trong nhà bếp

Khoai tây là thực phẩm “đa năng” trong nhà bếp, có thể chiên, nướng, luộc, hầm… và luôn nằm trong danh sách nguyên liệu dự trữ của nhiều gia đình. Nhưng khoai tây mua về, nếu không bảo quản đúng cách, rất dễ mọc mầm, bị nhăn hoặc thối, vừa gây lãng phí vừa ảnh hưởng sức khỏe.

Mới đây, tiến sĩ Erin Carter - chuyên gia thực phẩm nổi tiếng trên TikTok với tài khoản @dr.erincarter đã chia sẻ một mẹo bảo quản khoai tây “nhỏ mà có võ” giúp giữ chúng tươi lâu tới nửa năm.

Trong video, Erin đặt câu hỏi: "Khoai tây của bạn đã mọc mầm hoặc hỏng trước khi bạn kịp nấu chưa? Nếu có, hãy xem ngay mẹo này, nó có thể thay đổi hoàn toàn cách bạn bảo quản khoai tây."

Bước 1: Bỏ ngay bao nilon đựng khoai tây khi mua về.

Bước 2: Chuyển toàn bộ khoai sang túi giấy.

Bước 3: Thêm một quả táo vào chung túi với khoai.

Nghe có vẻ lạ, nhưng Erin khẳng định đây là “bí mật” giúp kéo dài tuổi thọ của khoai tây. Sau đó, hãy đặt túi ở nơi khô ráo, thoáng mát hoặc trong ngăn mát tủ lạnh.

Theo nghiên cứu đăng trên Journal of Food Science and Technology năm 2016, táo sản sinh khí ethylene - loại khí tự nhiên giúp ức chế quá trình mọc mầm của khoai tây, đồng thời kéo dài độ tươi. Một số người dùng TikTok còn cho biết, khi để khoai cùng táo trong tủ lạnh, chúng có thể tươi ngon suốt 4–6 tháng.

Tuy nhiên, Erin cũng lưu ý: Khí ethylene có lợi với khoai tây, nhưng lại đẩy nhanh quá trình chín hoặc hỏng ở nhiều loại trái cây và rau củ khác như hành tây, dưa lưới, bông cải xanh hay đào. Vì thế, hãy tách riêng táo và những thực phẩm nhạy cảm với ethylene để tránh mất chất lượng.

Trong phần bình luận, nhiều người chia sẻ trải nghiệm của họ:

- “Tôi để khoai tây ở ngăn dưới tủ lạnh cùng một quả táo, và chúng giữ được rất lâu".

- “Khoai tây của tôi từng tươi suốt 6 tháng nhờ mẹo này. Trước kia, để trong bếp thì nhanh mọc mầm lắm".

- “Chỉ cần bỏ chung táo vào ngăn kéo tủ lạnh, khoai tây của tôi luôn tươi ít nhất 4 tháng".

Nhờ một mẹo nhỏ nhưng hiệu quả, giờ đây bạn có thể thoải mái mua khoai tây với số lượng lớn mà không lo lãng phí lại còn đảm bảo luôn có nguyên liệu tươi ngon sẵn sàng cho mọi bữa ăn.