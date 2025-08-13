Con gái Cường Đô La diện đầm công chúa đón sinh nhật 5 tuổi, soi đến giá cũng đủ giật mình

Mới đây, Đàm Thu Trang đã đăng tải bộ ảnh của con gái Suchin trong sinh nhật lần thứ 5. Trong loạt ảnh này, Suchin diện váy công chúa điệu đà, xinh xắn đáng yêu. Dù còn nhỏ tuổi nhưng Suchin đã ra dáng tiểu mỹ nhân với nhan sắc ngọt ngào, đôi mắt trong veo, nước da trắng mịn. Bộ ảnh đã ngay lập tức, nhận được nhiều lời khen từ dân tình.

Mẫu váy mà Suchin đã diện cũng nhanh chóng lọt vào mắt xanh của nhiều bà mẹ. Và để Suchin hóa thân hoàn hảo thành 1 nàng công chúa thì mẫu đầm cô diện cũng là thiết kế đậm chất hoàng gia quý tộc. Được biết đây là mẫu váy tới từ thương hiệu Crown Space.

Thiết kế này có màu trắng xanh tinh tế và hồng dịu ngọt, chất liệu voan, ren, lụa cao cấp, thiết kế váy công chúa tiểu thư hoàng gia vừa mang sự sang trọng của trang phục cổ điển truyền thống, vừa tôn lên vẻ đáng yêu, dịu dàng của bé gái khiến ai cũng không thể rời mắt.

Nơi mua: Crown Space

Đây là thiết kế độc quyền Crown Space, bên trong có lớp lót Cotton thấm hút mồ hôi, vải mềm dễ chịu thoải mái. Kiểu dáng thời trang cùng với các phụ kiện nơ, ngọc trai, kim sa được đính kết tinh xảo. Form váy xoè bồng nhẹ nhàng từng tầng váy siêu yêu.

Kết hợp cùng mẫu đầm này, Suchin để tóc uốn xoăn nhẹ, đính nơ và mang vòng tay ngọc trai đồng bộ. Được biết mẫu đầm này có giá khoảng 2,3 triệu đồng và đây cũng là thiết kế được nhiều bà mẹ yêu thích.

Bên cạnh mẫu đầm trên, còn 1 số mẫu đầm công chúa khác mà bạn có thể tham khảo thêm.

Đầm váy công chúa dự tiệc màu trắng cho bé gái Tutupetti nơ hồng ngọt ngào đáng yêu

Nơi mua: Tutupetti

Đầm công chúa Balabala

Nơi mua: Balabala

Đầm công chúa xoè lấp lánh phối ren AngleBabyKid

Nơi mua: AngleBabyKid

Đầm công chúa thanh lịch

Nơi mua: Momo