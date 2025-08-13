Waterbomb 2025: Dàn KOLs châu Á “kích hoạt" năng lực, biến làn da bất bại dưới nắng nóng và “bom nước”

Lễ hội nhạc nước "sexy" nhất Hàn Quốc - Waterbomb Festival Seoul 2025 vừa quay trở lại, biến Seoul thành "chảo lửa" âm nhạc và ánh sáng. Hàng ngàn tín đồ lễ hội đã cùng nhau "phá đảo" mọi giới hạn với những giai điệu KPOP cuồng nhiệt và những màn khoe sắc đỉnh cao.

Tuy nhiên, đằng sau sự bùng nổ ấy là thử thách cực đại cho làn da: nắng hè gay gắt thiêu đốt, những "cơn mưa bom nước" xối xả, mồ hôi đầm đìa và ma sát liên tục từ đám đông cuồng nhiệt. Liệu làn da có thể "sống sót" qua bài kiểm tra khó nhằn này mà không bị cháy nắng, sạm màu hay lão hóa sớm? Câu trả lời nằm ở một "năng lực" bí ẩn đã giúp các KOLs hàng đầu vẫn rạng rỡ, bất chấp mọi thử thách.

"Tín đồ lễ hội" KOLs châu Á đổ bộ Waterbomb, đẹp tự tin dưới ánh nắng

Từ Việt Nam, Thảo Nhi Lê "chất lừ" với phong thái tự tin, Nicky Nicko bùng nổ năng lượng không ngừng, cùng với Apinvy, Chây Xì Dách, Bạch Lưu Dương, Harry Nguyễn, Hiền Thay Đổi, Hà Như Quỳnh, Trâm Anh Ngdo - tất cả đều biến sân khấu thành sàn diễn của riêng mình. Hay những gương mặt "hot" từ làng giải trí châu Á như Lee Si An, Yoshi Rinrada với làn da không tì vết, Kim Min Seol tràn đầy sức sống, cùng các KOLs từ Thái Lan, Singapore, Đài Loan (Trung Quốc), Indonesia, Malaysia. Họ đều tự tin chấp nhận thử thách nắng gắt và "cơn mưa" nước mát lạnh mà vẫn giữ được vẻ tươi tắn, rạng rỡ và tràn đầy năng lượng trong mọi khoảnh khắc.

Nắng hè gay gắt, nước bắn liên tục cùng mồ hôi và ma sát từ đám đông tại Waterbomb là "bài kiểm tra" khó nhằn, dễ khiến làn da xuống sắc, sạm nám.

Song, vứt bỏ nỗi lo về nắng, dàn "tín đồ lễ hội" như Thảo Nhi Lê, Nicky Nicko, Choi Si An, Yoshi Rinrada vẫn tự do tận hưởng mọi khoảnh khắc bùng nổ tại Waterbomb Festival Seoul 2025.

ANESSA - "Lá chắn" giúp dàn KOLs bất bại trước mọi thử thách thời tiết

Sự rạng rỡ "không tưởng" của dàn KOLs tại Waterbomb không phải là ngẫu nhiên, mà là kết quả của sự chuẩn bị kỹ lưỡng cùng một "người hùng" thầm lặng trong hành trang lễ hội: chống nắng ANESSA.

Để xứng đáng là "người bạn đồng hành" đắc lực cho người dùng, ANESSA không ngừng tối ưu hóa sản phẩm dựa trên sự thấu hiểu rằng mỗi làn da đều có nhu cầu riêng biệt. Đó là lý do thương hiệu này sở hữu đa dạng các dòng sản phẩm, đảm bảo dù bạn sở hữu làn da dầu, da khô hay da nhạy cảm, ANESSA đều có giải pháp bảo vệ lý tưởng để bạn hoàn toàn yên tâm tận hưởng cuộc vui.

Điều làm nên sự khác biệt của ANESSA còn đến từ công nghệ Auto Booster™, cho phép lớp chống nắng tự động tăng cường sức mạnh khi làn da gặp nước hay mồ hôi. Cùng với đó, Auto Veil hoạt động như một "lá chắn" kiên cố, đảm bảo màng lọc UV luôn vững chắc, mang lại sự bảo vệ tối ưu và không thể đứt gãy bất chấp mọi cuộc vui. Nhờ vào những công nghệ tiên tiến này, ANESSA tự hào với khả năng bảo vệ bền bỉ không tưởng trước 7 tác động khắc nghiệt, qua đó luôn giữ vững ngôi vị Chống nắng Số 1 Châu Á và là lựa chọn hàng đầu của hàng triệu tín đồ làm đẹp.

Auto Booster™ & Auto Veil là bộ đôi công nghệ độc quyền "nhân đôi" sức mạnh chống nắng của ANESSA, bất chấp nước, mồ hôi và nhiệt độ cao.

Đặc biệt, với khả năng bảo vệ tối ưu lên đến SPF50+ PA++++, ANESSA đảm bảo bạn có thể thoải mái tận hưởng từng khoảnh khắc, bùng nổ năng lượng mà không lo làn da bị tổn thương hay xuống sắc dưới nắng hè.

Khám phá dòng Anessa Perfect UV Sunscreen Skincare Milk - "Công thức vàng" dành cho làn da của mọi "tín đồ lễ hội"

Để không chỉ bảo vệ mà còn giúp bạn tỏa sáng rạng rỡ nhất, dòng Anessa Perfect UV Sunscreen Skincare Milk chính là "công thức vàng" đồng hành cùng bạn tự tin và YOLO hết mình dưới nắng hè, biến mọi khoảnh khắc thành kỷ niệm đáng nhớ.

Chuẩn bị cho những bữa tiệc âm nhạc sôi động, sản phẩm chống nắng như Anessa Perfect UV Sunscreen Skincare Milk dành cho da thiên dầu hoặc Anessa Perfect UV Sunscreen Skincare Gel dành cho da thiên khô là lớp bảo vệ đầu tiên không thể thiếu. Với khả năng chống trôi vượt trội khi gặp nước hay mồ hôi, bạn cứ tự tin nhún nhảy, vui đùa dưới cơn mưa nước mà không lo lớp chống nắng lung lay hay trôi đi, giữ trọn vẻ rạng rỡ từ giây phút đầu tiên.

Anessa Perfect UV Sunscreen Skincare Milk hoặc Anessa Perfect UV Sunscreen Skincare Gel là khởi đầu hoàn hảo, giúp bạn tự tin "bật mode" lễ hội mà không lo lắng về nắng.

Khi đang hòa mình vào không khí cuồng nhiệt, Anessa Perfect UV Sunscreen Skincare Spray tiếp tục là bí quyết vàng giúp bạn tỏa sáng rạng rỡ. Không chỉ tiện lợi để bổ sung lớp chống nắng mọi lúc mọi nơi, xịt chống nắng từ nhà ANESSA còn đặc biệt hiệu quả hơn khi tiếp xúc với nước, mồ hôi, ma sát và độ ẩm - yếu tố then chốt cho một lễ hội đầy bùng nổ.

Chỉ với một thao tác xịt nhanh gọn, bạn dễ dàng tái tạo "lá chắn" bảo vệ tức thì để không bỏ lỡ bất kỳ khoảnh khắc rực rỡ nào cùng Anessa Perfect UV Sunscreen Skincare Spray.

Sau những giờ phút bung xõa hết mình, làn da bạn cần được "tái sinh" và nuông chiều. Đó là lúc ANESSA tiếp tục phát huy vai trò tối ưu. Với sự góp mặt của serum Nhả nắng ANESSA Night Sun Care Serum và sữa chống nắng dành cho da nhạy cảm Anessa Perfect UV Sunscreen Mild Milk, làn da sẽ được chăm sóc chuyên sâu, nhanh chóng phục hồi vẻ tươi tắn và mịn màng. Nhờ vậy, bạn luôn sẵn sàng cho những cuộc vui bất tận tiếp theo mà hạn chế tối đa việc lưu lại bất kỳ dấu ấn nào của nắng hè trên da.

Kết thúc cuộc vui nhưng không kết thúc sự rạng rỡ, ANESSA mang đến khả năng phục hồi da sau nắng, sẵn sàng cho những hành trình mới.

Không dừng lại ở nhiệm vụ bảo vệ làn da, ANESSA còn định nghĩa lại cuộc chơi, biến mọi thử thách dưới nắng thành cơ hội để bạn tỏa sáng rực rỡ. Đừng để nỗi lo làm hỏng cuộc vui, hãy trang bị ngay các sản phẩm chống nắng & chăm sóc da sau nắng ANESSA và tự tin trở thành tâm điểm rạng rỡ tại mọi sự kiện vui chơi đình đám, sống trọn vẹn từng khoảnh khắc không giới hạn.

* ANESSA - Chống nắng Số 1 Châu Á: *Euromonitor: Khảo sát doanh thu thị trường bán lẻ 2024 thuộc báo cáo Ngành hàng làm đẹp & chăm sóc cá nhân 2025. Định nghĩa về Châu Á từ Euromonitor. Theo tổng doanh thu của tất cả sản phẩm thuộc nhãn hàng chống nắng ANESSA.

Thông tin thương hiệu

ANESSA là nhãn hàng chống nắng số 1 Châu Á, với đa dạng các dòng sản phẩm chống nắng dành cho mọi nhu cầu. Hiện ANESSA đang có mặt tại các gian hàng chính hãng trên các sàn thương mại điện tử (Shopee Mall, Lazada Mall, TikTok Shop, Tiki), và được phân phối rộng rãi tại các chuỗi cửa hàng Sức khỏe - Sắc đẹp trên toàn quốc.

Mua sản phẩm ngay tại ANESSA OFFICIAL STORE: https://bit.ly/3IxveNT

Tìm hiểu thêm về thương hiệu & sản phẩm tại https://anessa.vn/

Đơn vị phân phối: Công ty TNHH Mỹ Phẩm SHISEIDO Việt Nam

Địa chỉ: Lầu 27 Vietcombank Tower, số 5, Công trường Mê Linh, phường Sài Gòn, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.