Bộ Y tế thu hồi giấy đăng ký lưu hành 2 loại thuốc tránh thai

Nam An, Theo Doanh Nghiệp Tiếp Thị 12:42 15/08/2025
Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa ban hành Quyết định về việc thu hồi Giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam đối với thuốc đã được cấp giấy đăng ký lưu hành.

Theo đó, căn cứ một số quy định, bao gồm Thông tư số 12/2025/TT-BYT ngày 16/5/2025 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định việc đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc, Cục Quản lý Dược quyết định thu hồi giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam đối với 03 thuốc. Lý do thu hồi là “Cơ sở đăng ký thuốc đề nghị tự nguyện thu hồi giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam đối với 02 thuốc.

Bao gồm: 

- Naceptiv (Hoạt chất, hàm lượng: Ethinylestradiol 0,03mg; Levonorgestrel 0,125mg; Sắt (II) Fumarate 75mg), viên nén bao phim. Số đăng ký:  893110923624 (SĐK cũ: VD-17823-12)

- Night happy (Hoạt chất, hàm lượng: Levonorgestrel 0,125mg; Ethinylestradiol 0,03mg; Sắt (II) Fumarat 75mg), viên nén bao phim. Số đăng ký: 893110196824 (SĐK cũ: VD-17825-12)

Lý do thu hồi là do cơ sở đăng ký thuốc đề nghị tự nguyện thu hồi giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam.

Bộ Y tế thu hồi giấy đăng ký lưu hành 2 loại thuốc tránh thai- Ảnh 1.

Danh mục 2 loại thuốc thu hồi Giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam

Cục Quản lý Dược cho biết, thuốc được sản xuất trước ngày Quyết định này có hiệu lực đượcphép lưu hành đến hết hạn dùng của thuốc. 

Cơ sở đăng ký thuốc, sản xuất thuốc phải có trách nhiệm theo dõi và chịu trách nhiệm về chất lượng, an toàn, hiệu quả của thuốc trong quá trình lưu hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các cơ sở kinh doanh dược và Giám đốc cơ sở đăng ký, sản xuất có thuốc nêu trên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

