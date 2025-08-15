Ngành y tế Huế nói rõ nguyên nhân 4 người tử vong do liên cầu lợn

Ngày 15-8, Sở Y tế TP Huế cho biết tính từ đầu năm đến nay, địa phương này đã ghi nhận 42 ca mắc liên cầu lợn tại 18 xã/phường, trong đó 4 trường hợp tử vong. Trong khi đó, năm 2024 chỉ có 3 ca liên cầu lợn và không có ca tử vong.

Cụ thể, nếu như từ tháng 1 đến tháng 5-2025, toàn TP Huế chỉ có 6 ca thì chỉ trong tháng 6 có 16 ca nhiễm liên cầu lợn (1 ca tử vong); tháng 7 lên đến 19 ca (3 ca tử vong).

Tuy nhiên, trong 13 ngày đầu của tháng 8, Huế chỉ ghi nhận 1 ca nhiễm. Đây là thời điểm nhiều quán ăn như bún, bánh ép, hoặc các bữa ăn gia đình tại Huế đã hạn chế hoặc không sử dụng thịt heo.

Rất nhiều quán bún Huế không bán thịt heo vì có nhiều người mắc liên cầu lợn

Theo phân tích của Sở Y tế TP Huế, tình hình bệnh liên cầu lợn ở người tại địa phương này có sự gia tăng đột biến hơn so với mọi năm, đặc biệt là trong giai đoạn cuối tháng 6 đến đầu tháng 7-2025. Sau đó, số ca mắc bệnh giảm dần vào giữa tháng 7-2025 và liên tục trong 18 ngày (từ 24-7 đến 11-8) không ghi nhận ca bệnh. Đến ngày 12-8 mới xuất hiện trở lại 1 ca mắc bệnh liên cầu lợn.

Tất cả các ca bệnh đều nhập viện và điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế, trong đó 39 ca tại cơ sở 1 và 3 ca tại cơ sở 2. Hiện có 13 trường hợp vẫn đang điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế. Các trường hợp tử vong là do lớn tuổi, mắc bệnh lý nền nặng hoặc đến bệnh viện rất muộn, khi đã chuyển nặng.

Đến nay, 100% ca bệnh liên cầu lợn đều được Sở Y tế TP Huế tổ chức xác minh, điều tra dịch tễ và xử lý ổ dịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế.