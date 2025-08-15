Rùng mình cảnh tượng bên trong thùng xe tải đang bốc mùi hôi thối ở Hà Nội

Ngày 14/8, Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 10 phối hợp với Công an xã Quang Minh và Đội 15 – Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Hà Nội tiến hành khám phương tiện vận tải, đồ vật theo thủ tục hành chính đối với xe ô tô tải BKS 29H-168.78.

Hơn 2 tấn sản phẩm động vật có dấu hiệu bị hư hỏng bị lực lượng chức năng phát hiện và yêu cầu buộc tiêu hủy theo quy định

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe đang vận chuyển 2.170 kg sản phẩm động vật, gồm 1.150 kg mỡ bò và 1.020 kg da bò, đều không rõ nguồn gốc, xuất xứ và đã bốc mùi hôi, thối. Số hàng này được vận chuyển từ tỉnh Phú Thọ về Hà Nội để tiêu thụ.

Chủ lô hàng được xác định là ông Đỗ Văn Lục – Chủ hộ kinh doanh Đỗ Văn Lục, trú tại thôn Hà Lâm, xã Thư Lâm, Hà Nội. Tại thời điểm kiểm tra, ông Lục không xuất trình được hóa đơn, chứng từ liên quan đến số hàng hóa nêu trên.

Căn cứ hành vi vi phạm, Đội QLTT số 10 đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Đỗ Văn Lục và buộc tiêu hủy toàn bộ 1.150 kg mỡ bò và 1.020 kg da bò theo quy định pháp luật.

Vụ việc là lời cảnh báo về thực trạng sản phẩm động vật không rõ nguồn gốc vẫn được đưa vào tiêu thụ trên địa bàn Hà Nội, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thực phẩm và ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe cộng đồng. Lực lượng QLTT Hà Nội khuyến nghị người dân chỉ lựa chọn, mua bán sản phẩm động vật có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng và đã qua kiểm dịch để bảo đảm an toàn.