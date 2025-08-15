Vụ cụ bà bị nam thanh niên vào nhà bóp cổ đến tử vong: Hé lộ hành động lạ của nghi phạm trước khi rời đi

Sự việc cụ bà 80 tuổi ở phường Tân Uyên, TP.HCM đang ngồi trong nhà xem tivi thì bị một nam thanh niên đột nhập vào nhà bóp cổ đến tử vong vào tối 14/8 đã gây rúng động dư luận. Mọi người bày tỏ sự phẫn nộ với hành vi dã man của nghi phạm và thương xót cho cụ bà xấu số. Đờng thời, dư luận cũng tò mò không biết nguyên nhân vì đâu mà nghi phạm lại xuống tay độc ác với cụ bà như vậy?

Theo nguồn tin trên báo Thanh Niên, qua trích xuất camera trong nhà, gia đình bàng hoàng phát hiện vào lúc 19 giờ 30 phút tối 14/8, trong lúc cụ bà đang nằm trên ghế xếp xem tivi thì nam thanh niên bịt mặt, đội mũ lưỡi trai lặng lẽ từ phía sau tiến lại rồi bất ngờ dùng tay bóp cổ, lấy gối đè lên mặt khiến cụ bà nghẹt thở và tử vong ngay ít phút sau đó.

Đối tượng lẻn vào nhà, từ phía sau tiến đến ra tay với nạn nhân. (Ảnh: Cắt từ camera)

Sau khi gây án xong, nam thanh niên đã đi tìm nguồn điện, wifi để tắt, tắt bóng điện. Người này còn tìm kiếm thứ gì đó một hồi rồi mới rời khỏi hiện trường.

Xem hết video ghi lại quá trình gây án của nghi phạm, gia đình tá hỏa trình báo sự việc cho cơ quan chức năng. Công an phường Tân Uyên và Công an Phường đã đến phong tỏa, khám nghiệm hiện trường để điều tra vụ việc và truy bắt hung thủ. Trên báo Người lao động, người thân của cụ bà xấu số cho biết thêm, qua hình ảnh từ camera cho thấy kẻ ra tay nghi là ở gần nhà cụ bà.

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Theo gia đình, qua camera cho thấy kẻ ra tay nghi ở gần nhà cụ bà. (Ảnh: Cắt từ camera)

Ngôi nhà nơi xảy ra vụ việc thương tâm gây rúng động dư luận.

Trước đó vào sáng 15/8, gia đình phát hiện cụ bà đã tử vong trên ghế xếp trước tivi. Ban đầu, gia đình nghĩ rằng cụ qua đời do tuổi cao, có bệnh lý. Đến khi người thân trích xuất camera thì mới phát hiện sự việc động trời.