Ai cũng mong tuổi già được sống trong vòng tay yêu thương của con cháu. Nhưng thực tế, không phải lúc nào điều đó cũng tự nhiên mà đến. Nhiều bậc cha mẹ về già lại chạnh lòng vì con ít quan tâm, ít chia sẻ. Đó không hẳn do con vô tâm, mà đôi khi, những "hạt giống" yêu thương, gắn bó đã không được gieo từ khi con còn nhỏ.

Nuôi con không chỉ là lo từng bữa ăn, giấc ngủ, mà còn là dạy con trở thành người tử tế, biết sống có trách nhiệm và biết trân trọng gia đình. Và nếu cha mẹ muốn tuổi già mình thật bình yên, hạnh phúc, thì khi con còn bé, đừng bỏ qua 3 việc này.

Dạy con biết tự lập, nhưng không quên hiếu kính

Tình thương cha mẹ dành cho con thường khiến ta muốn che chở, làm thay mọi việc để con không phải vất vả. Nhưng nếu nuôi con trong sự bao bọc quá mức, khi lớn lên, con dễ thiếu kỹ năng sống và không biết tự lo cho mình. Ngay từ khi con còn nhỏ, hãy để con tập làm những việc vừa sức: gấp quần áo, rửa bát, tưới cây, chuẩn bị sách vở… Đó không chỉ là kỹ năng, mà còn là cách giúp con hiểu rằng ai cũng cần tự chịu trách nhiệm với cuộc sống của mình.

Song song với việc rèn tự lập, cha mẹ cần bồi dưỡng lòng hiếu kính. Lòng hiếu không thể dạy bằng mệnh lệnh, mà phải bằng tấm gương. Khi con thấy cha mẹ chăm sóc, kính trọng ông bà, tự khắc con sẽ học cách đối xử như vậy với chính cha mẹ sau này.

Nuôi dưỡng sự gắn bó qua những khoảnh khắc gia đình

Tuổi thơ của con trôi qua nhanh hơn chúng ta nghĩ. Nếu không tranh thủ vun đắp tình cảm trong những năm tháng đó, đến khi con trưởng thành, khoảng cách sẽ dần lớn. Sự gắn bó không cần đến những món quà đắt tiền, mà đến từ những điều giản dị: bữa cơm cả nhà cùng nhau ăn, những câu chuyện trước giờ đi ngủ, một chuyến picnic cuối tuần.

Khi con cảm nhận được gia đình là chốn an yên, lớn lên con sẽ tự nguyện trở về, chứ không phải về vì nghĩa vụ. Hãy dành thời gian chất lượng cho con, để mai này, khi cha mẹ già, con cũng sẵn sàng dành thời gian chất lượng cho cha mẹ.

Hãy nhớ rằng, những ký ức đẹp trong tuổi thơ của con chính là sợi dây vô hình níu giữ con ở bên cha mẹ khi cả hai đã già yếu.

Dạy con biết sẻ chia và yêu thương người khác

Một đứa trẻ chỉ quen nhận mà không biết cho đi sẽ khó mà biết ơn và trân trọng. Vì vậy, ngay từ nhỏ, cha mẹ hãy để con trải nghiệm sự sẻ chia: tặng lại món đồ chơi mình yêu thích cho em nhỏ hơn, giúp đỡ bạn bè, thăm hỏi ông bà, hay cùng cha mẹ tham gia các hoạt động thiện nguyện.

Khi con biết quan tâm người khác từ tấm lòng, mai này con chăm sóc cha mẹ không phải vì "phải làm vậy", mà vì con muốn làm vậy. Đó mới là tình cảm bền lâu nhất.

Tuổi già hạnh phúc không đến từ may mắn, mà từ sự gieo trồng của cả một đời. Khi cha mẹ kiên nhẫn dạy con tự lập, biết yêu thương và trân trọng gia đình từ thuở bé, mai này con sẽ là người đồng hành, chứ không phải gánh nặng hay người xa lạ.

Bởi cuối cùng, điều quý giá nhất của tuổi già chính là được con cái yêu thương bằng cả tấm lòng.